Цифра дня. Сто миллионов для Мхитаряна от «МЮ»

Мхитарян – самый дорогой игрок с постсоветского пространства в истории футбола, таким его сделал гигантский трансфер в «Манчестер Юнайтед». «Цифровые» подробности выглядят просто поразительно.

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян сменил дортмундскую «Боруссию» на «МЮ», за него англичане заплатили 42 миллиона евро. Сумма приличная, но на самом деле переход футболиста обойдется манкунианцам аж в целую сотню миллионов. Ниже – легко поясняем, каким образом так вышло.