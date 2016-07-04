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    Цифра дня. Сто миллионов для Мхитаряна от «МЮ»


    3
    Голосов: 10
    04.07.2016 18:10
    Мхитарян – самый дорогой игрок с постсоветского пространства в истории футбола, таким его сделал гигантский трансфер в «Манчестер Юнайтед». «Цифровые» подробности выглядят просто поразительно.

    Армянский полузащитник Генрих Мхитарян сменил дортмундскую «Боруссию» на «МЮ», за него англичане заплатили 42 миллиона евро. Сумма приличная, но на самом деле переход футболиста обойдется манкунианцам аж в целую сотню миллионов. Ниже – легко поясняем, каким образом так вышло.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vk.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 7 июля 2016, 11:18

      Удачи Ахперь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 6 июля 2016, 00:21

      будет тащить МЮ в ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 5 июля 2016, 22:00

      Генрих, имя то не армянское?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 5 июля 2016, 13:17

      Моуринью знает, что делает. Удачи Мхитаряну в "М.Ю."!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Sofit 5 июля 2016, 13:11

      Через 2 года продаст Реалу за 80 млн

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      raminchik 5 июля 2016, 12:52

      через год продаст 4 раза дешевле..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      СанСанычЯ 5 июля 2016, 09:56

      Странная математика. 40+12,5+8=100? Это как???

      -1
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      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > СанСанычЯ 5 июля 2016, 10:14

      12,5 - это зарплата за год. Умножайте на четыре)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      loko7778 5 июля 2016, 09:12

      Да это не Дзюба и не Какорин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      DiJock 5 июля 2016, 00:21

      Слишком дорогой армянин.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 4 июля 2016, 23:12

      больше делать нечего, деньги считать чужие..

      0
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