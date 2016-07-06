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    Широков: «Не могу назвать Слуцкого топ-тренером»

    Полузащитник Роман Широков, который близок к завершению профессиональной карьеры, оценил работу Леонида Слуцкого в сборной России и ЦСКА.

    - Я не считаю, что он топ-тренер. У Слуцкого есть формат чемпионата России, в котором он неплохо себя чувствует, а на международной арене, к сожалению, он пока себя никак не проявил. Ни в еврокубках, ни в сборной. Поэтому говорить, что Слуцкий топ-тренер на данный момент, к сожалению для него, не приходится.

    – Со стороны казалось, что вы не нашли общего языка с Леонидом Викторовичем.

    - Да нет, общий язык мы нашли. Просто мне места на поле не нашли (смеется).

    – А как так получилось?

    - Мне трудно сказать. У меня есть свое объяснение, но оно не для прессы.

    – Чувствуется, что есть определенная обида.

    - Не обида. Скажем так, что можно было изначально все сказать, расставить акценты, которые в итоге были расставлены. Тогда была бы другая ситуация.

    – Я правильно понимаю, что в ситуации, когда ты подписывал контракт с ЦСКА, если бы состоялся обстоятельный разговор со Слуцкий до подписания, то…

    – Он состоялся и после, и там были совершенно другие слова сказаны, чем в итоге все вышло на самом деле.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2016 11:16
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +293

      VVK13 6 июля 2016, 21:06

      да уж в зените играл все говно кроме него, пошел в спам и зенит оказался говно, а спам вроде норм, уходя в цска кричал спам говно и я дома, а теперь и дом оказался не очень, кто следующий?

      3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 6 июля 2016, 18:27

      Помня все высказывания широкова, можно сделать простой вывод, кто его "вылизывает" - тот СУПЕР, а кто нет - тот плохой! Посмотрите сколько "плохих" за последнее время!?

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 июля 2016, 16:53

      ВАУ!!! Игрочилище выползло на трибуну комментировать справедливого тренера, хотя чмолище чего в жизни то само достигло, кроме как черным языком да заборы облизы вать...

      0
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 6 июля 2016, 16:12

      К стати широков в чём то прав, цска ноль в еврокубках.. очков ноль в копилку страны..

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Добрый Фей 7 июля 2016, 12:58

      это да. самое удивительное что к твоему комменты минусы ставят, но ведь цска реально посмешище в европе

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > dolf666 8 июля 2016, 16:49

      так-то Слуцкий до 1/4 ЛЧ доходил... не менее чем ваш плачущий Боаш...

      0
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      Рейтинг: +6297

      порт 6 июля 2016, 15:23

      Когда Широков был помоложе, то (кто бы что не говорил), был хорошим футболистом, с годами он стал хорошим триздаболом.

      1
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 6 июля 2016, 14:45

      никто не может

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 6 июля 2016, 14:13

      золотые слова. какой он топ тренер качается в кресле как лабановский так это не очем не говорит в европе всем сливает и сборная и цска

      7
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 6 июля 2016, 13:39

      Не топ тренер... а ты то кто???? Вернее Что?

      0
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid 6 июля 2016, 13:01

      А Слуцкий и не был никогда топ-тренером !!!

      3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod > O"Gus-Hid 6 июля 2016, 14:56

      Правильно,он кач-тренер!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июля 2016, 13:00

      В какого нашего футболиста пальцем не ткни, так каждый второй из себя мнит Марадонной и Моуриньо в одном флаконе. От эти разжиревшие морды уже надоели. Вы сначала выйдите на поле сыграйте, хоты бы свой уровень покажите, а потом языком чешите.

      Один уже до тявкался "тренеришка, тренеришка", а на деле пока игрочишка.

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