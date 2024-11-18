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    • Колосков считает, что российские футболисты мало тренируются

    Колосков считает, что российские футболисты мало тренируются

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, на кого надо ориентироваться молодым российским футболистам.

    «Я всегда привожу Холанда в пример нашим футболистам. В 18 лет он тренировался 20 часов в неделю. Вот как готовятся мастера.

    Недавно прочитал про Леброна Джеймса. Человеку 40 лет, а у него всe расписано: как он ест, как восстанавливается, как массируется.

    Я слежу за Роналду. У него всe расписано по минутам. Сколько раз потренироваться, сколько со штангой позаниматься, сколько минут поспать.

    На этих людей нашим футболистам надо ориентироваться. Это профессиональный подход к делу. У нас этого нет в помине ни в одном из клубов.

    У нас перестали жить на сборах. Теперь футболисты приезжают на тренировки, а потом уезжают домой. А сама тренировка – 45 минут. Как тут можно развиваться и работать?

    Я своими глазами видел тренировки Бескова, Симоняна и Морозова. Две тренировки в день плюс индивидуальная. Это были настоящие занятия, сейчас такого уже нет», – сказал Колосков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.11.2024 11:19
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    Комментарии (4)
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    рылы
    1731919619
    бред гонит, что тренировка 45 минут. даже в фнл минимум вдвое дольше. а роналду приводить в пример - ну такое себе. у него по графику ежедневно тихий час есть, о чём он сам рассказывал. ну и кто на такое пойдёт даже в АПЛ? единицы. большинство считают себя людьми, а не машинами.
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    Борис34684
    1731926133
    Что правда то правда, сейчас миллионеры не хотят перетруждатся, отсюда и результат. Взять даже сборные, России и СССР две больших разницы.
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    Инсаров
    1731931081
    В этом он прав. Похерили методу наших прославленных тренеров времён СССР. Мы давно уже перешли на западноевропейскую систему подготовки, забывая о том, что там футболисты много работают самостоятельно. По части физической подготовки футболистов мы считались одними из лучших в мире.
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    Garrincha58
    1731933701
    И он прав и ещё пивко смартфоны причёски игры в ФИФУ, когда же им тренироваться в сутках всего то 24 часа на футбол максимум час зато ноют когда игры через три дня и чуть что задняя поверхность бедра... Вот такие времена и это не только у нас
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