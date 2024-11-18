Колосков считает, что российские футболисты мало тренируются

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, на кого надо ориентироваться молодым российским футболистам.

«Я всегда привожу Холанда в пример нашим футболистам. В 18 лет он тренировался 20 часов в неделю. Вот как готовятся мастера.

Недавно прочитал про Леброна Джеймса. Человеку 40 лет, а у него всe расписано: как он ест, как восстанавливается, как массируется.

Я слежу за Роналду. У него всe расписано по минутам. Сколько раз потренироваться, сколько со штангой позаниматься, сколько минут поспать.

На этих людей нашим футболистам надо ориентироваться. Это профессиональный подход к делу. У нас этого нет в помине ни в одном из клубов.

У нас перестали жить на сборах. Теперь футболисты приезжают на тренировки, а потом уезжают домой. А сама тренировка – 45 минут. Как тут можно развиваться и работать?

Я своими глазами видел тренировки Бескова, Симоняна и Морозова. Две тренировки в день плюс индивидуальная. Это были настоящие занятия, сейчас такого уже нет», – сказал Колосков.

24-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провел в этом сезоне 16 матчей за клуб, забил 15 голов.

39-летнй форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сыграл в текущем сезоне 15 встреч, отметился 10 голами и 3 передачами.

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