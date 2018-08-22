Никто не смотрит матчи так странно, как Бьелса. Он сидит на ведре и холодильнике

Марсело Бьелса – главный гик Чемпионшипа. Только он мог научить «Лидс» атакам, развивающимся за 15 передач. Но, кажется, английские издания заостряют внимание совсем не на тактической повернутости Бьелсы. Аргентинец еще со времен работы с «Атлетиком» знаменит тем, что наблюдает за играми, сидя на корточках, на холодильнике.

Сборная Чили

«Марсель»

Иногда ноги Бьелсы затекали, и он присаживался на холодильник.

Однажды ассистент Бьелсы поставил на холодильник кофе. Аргентинец не заметил стакан. История закончилась крайне смешно.

«Лидс»

Англичане уже сильно любят Бьелсу. При нем «Лидс» выиграл четыре матча подряд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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