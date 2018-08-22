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  • Никто не смотрит матчи так странно, как Бьелса. Он сидит на ведре и холодильнике

Никто не смотрит матчи так странно, как Бьелса. Он сидит на ведре и холодильнике

Марсело Бьелса – главный гик Чемпионшипа. Только он мог научить «Лидс» атакам, развивающимся за 15 передач. Но, кажется, английские издания заостряют внимание совсем не на тактической повернутости Бьелсы. Аргентинец еще со времен работы с «Атлетиком» знаменит тем, что наблюдает за играми, сидя на корточках, на холодильнике.

Сборная Чили

«Марсель»

Иногда ноги Бьелсы затекали, и он присаживался на холодильник.

Однажды ассистент Бьелсы поставил на холодильник кофе. Аргентинец не заметил стакан. История закончилась крайне смешно.

«Лидс»

Англичане уже сильно любят Бьелсу. При нем «Лидс» выиграл четыре матча подряд.

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Англия. Чемпионшип Англия Лидс Бьелса Марсело
Комментарии (4)
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KOLBIS
1534998561
Холодильник...Ждал как и многие наверное,фотку что сидит на белом старом холодильнике фирмы Бирюса или Зил,которых сейчас куча на помойках валяется,а это для льда оказывается,современный...печалька...а так чисто по ржать хотелось...
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Dmitriy.Rosso
1535003740
Ахахах)) Спасибо за статью))
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ItalianFootball
1535008069
Контракт у него с Пауэрейдом) Все гении немного не от мира сего.
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Фотон
1535164327
Каждый по своему с ума сходит.
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