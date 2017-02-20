«Бьелса называл меня ничтожеством». Главный революционер современности снова в деле

В Европе считают Марсело Бьелсу сумасшедшим. Его главное достижение здесь – выход с «Атлетиком» в финал Лиги Европы в 2011 году. В том же сезоне в решающем матче баски проиграли еще Кубок Испании. Никаких значимых трофеев Бьелса за пределами родной Аргентины так и не получил. Его последним большим успехом стала победа со сборной Аргентины на летней Олимпиаде в 2004 году. С того времени Марсело только выстраивал руководство пользователя для главных тренеров современности. Еще он веселил публику, влипал в истории и куда-то убегал.

В начале тренерской карьеры Бьелса фактически подрабатывал скаутом, используя накопленные знания для собственного развития. Он катался по миру и отсматривал игроков. Так, например, нашелся на аргентинских просторах Маурисио Покеттино. «Бьелса никогда не стеснялся говорить правду. Если я играл плохо, он называл меня ничтожеством. Это помогало, потому что любой молодой футболист должен знать правду», – говорил Покеттино, теперь продвигающий идеи Бьелсы и в «Тоттенхэме».

Своеобразный подход Марсело Бьелса применяет и к тактике. Сборная Чили под его руководством любила играть по схеме 3-6-1 с максимальным насыщением центра поля. Именно в центральном круге, по мнению Бьелсы, выигрываются все матчи. В родном «Ньюэллс» тренер играл по барселонской 4-3-3, которая могла перестраиваться на удивительные 3-3-1-3. Встречалось в карьере Бьелсы и построение 3-2-2-3, хотя часто на поле вообще сложно разглядеть четкую расстановку команды Бьелсы. Его игроки должны оказываться всегда и везде, иначе их не будет на поле.

При этом Марсело ценит и умеет развивать собственных футболистов. Миши Батшуайи раскрылся в «Марселе» именно под руководством Бьелсы, а затем оказался в «Челси». Хотя сам тренер явно рассчитывал, что его бывший футболист перейдет в «Тоттенхэм». Не зря же Бьелса отправлял Покеттино нарезку действий бельгийского нападающего. В собственных командах Марсело держит лишь тех, кто ему действительно нужен. Руководство «Марселя» хотело сделать лучше, купив талантливого бразильского защитника Дорию. Тренер о трансфере ничего не знал, а когда увидел бразильца на тренировке, то сразу пообещал, что этот парень не сыграет в его команде ни секунды.

Среди учеников Бьелсы есть даже Гвардиола. Мобильный прессинг и быстрый отбор после потери мяча Пеп изучал на примере команд Марсело, а уже потом реализовывал эти принципы в «Барселоне» и «Баварии». Сам Бьелса, правда, по этому поводу высказывается философски. «Учитель и ученик определяются достижениями. Посмотрите на мою работу, затем на работу Гвардиолы, а потом сделайте вывод, кто из нас кто», – говорит Бьелса. Другие тренеры учатся на ошибках аргентинского специалиста. Хорхе Сампаоли сейчас строит «Севилью», которая готова бороться за чемпионство в Испании. Без идей Бьелсы не обошлось и здесь.

Марсело Бьелса – тренер, который не боится резких перемен. Но в его жизненных правилах есть один изъян, который так мешает тренеру в его карьерной жизни. Слишком ревностно он относится к ситуациям, когда что-то идет не по плану, оговоренному заранее. Вот и перед началом нынешнего сезона аргентинец мог возглавить римский «Лацио». Контракт был подписан, а через два дня тренер сбежал из Рима, поссорившись с руководством. В этом весь Бьелса, в душе постоянно готовый к революционному побегу.

«Мне нравятся тренеры, готовые всем бросить вызов. Бьелса напоминает мне Моуринью. Они оба сильные личности, понимающие футбол», – однажды охарактеризовал Бьелсу бывший футболист Эрик Кантона. Во Франции у аргентинского тренера неплохо получалось тренировать «Марсель». Трофеев болельщики команды так и не дождались, но зато увидели схему 3-3-3-1 и куражный футбол, какое-то время даже приносивший результат. Из «Марселя» тренер ушел, когда понял, что в команде пропала идея, а футбольное закулисье все чаще выливается наружу. Теперь у него есть возможность использовать вторую попытку покорить Францию.

Новый владелец «Лилля» Жерар Лопес – весельчак, готовый возродить «Лилль». «Я хотел видеть этого тренера с самого начала. Я фанат стиля Бьелсы, который принесет нам титулы. Он должен идеально сочетаться с нашим проектом», – восхищенно провозгласил Лопес. До лета болельщикам «Лилля» придется терпеть вымученные победы над командами уровня «Кана». Дальше начнется спектакль, который, может, не принесет успеха, но обязательно будет интересным.