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  • «Ювентус» был несправедливо лишен чемпионства в сезоне 2005/06. «Барселоне» нужен Клопп. Дайджест событий дня

«Ювентус» был несправедливо лишен чемпионства в сезоне 2005/06. «Барселоне» нужен Клопп. Дайджест событий дня

Литманен считает наказание Еременко слишком жестким

Легендарный финский футболист Яри Литманен считает, что двухлетняя дисквалификация полузащитника ЦСКА Романа Еременко – это серьезная потеря для национальной команды. «Досконально я не знаю правил антидопинговых агентств. Но очевидно, что эти правила с каждым годом ужесточаются. В любом случае два года без футбола – это очень долгий период для игрока», – сказал Литманен.

«Милан» летом хочет купить Обамеянга, Луиса Густаво и Толиссо

«Милан» в летнее трансферное окно намерен значительно усилить состав. По информации источника, новые владельцы итальянского клуба из Китая готовы выделить средства на покупку новых игроков. Приоритетной целью в шорт-листе красно-черных значится покупка нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Также «россонери» хотят приобрести полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо, хавбека «Вольфсбурга» Луиса Густаво и Бальде Кейта из «Лацио».

Уход Обамы. Как звездный форвард «Боруссии» убивает Дортмунд

Судья признал, что «Ювентус» лишили скудетто-2005/06 по ошибке

Судья Карло Порчедду, который рассматривал дело о договорных матчах в Италии, признался, что решение отобрать чемпионский титул у «Ювентуса» в 2006 году было ошибочным. Напомним, что тогда чемпионом признали «Интер».

«Решение отобрать скудетто-2005/06 было серьезнейшей ошибкой. Мы в нашем расследовании должны были поработать гораздо больше. На самом деле у Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы лишать «Ювентус» титула чемпиона. Гвидо Росси собрал группу своих друзей, один из которых представлял «Интер», в результате чего чемпионский титул был отобран у «Ювентуса» и присужден «Интеру». На мой взгляд, это серьезная ошибка», – заявил Порчедду.

По решению суда «Ювентус» был переведен в Серию Б, но в 2007 году сумел вернуться в элиту итальянского футбола.

Бьелса станет главным тренером «Лилля»

Аргентинец Марсело Бьелса станет новым главным тренером «Лилля». Французский клуб на своем официальном сайте сообщил, что договорился с с 61-летним специалистом о двухлетнем контракте. «Лилль» доиграет этот сезон под руководством Франка Пасси, а уже 1 июля 2017 года команду возглавит Бьелса.

«Барселона» хочет пригласить Клоппа

«Барселона» хочет пригласить на пост главного тренера команды Юргена Клоппа, на данный момент возглавляющего «Ливерпуль». Руководство каталонского клуба рассматривает немецкого специалиста в качестве замены Луису Энрике, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Помимо Клоппа, сине-гранатовые также заинтересованы в главном тренере «Эвертона» Рональде Кумане, долгое время выступавшем за «Барселону» в качестве игрока.

Французский арбитр сообщил, что удалил Балотелли за оскорбление в свой адрес

Арбитр Тони Шапрон рассказал, по какой причине решил удалить нападающего Марио Балотелли в матче «Лорьян»«Ницца» (0:1). Напомним, итальянский форвард в середине второго тайма в силовой манере боролся за мяч с защитником Зарго Туре, после чего оскорбил рефери из-за отсутствия свистка в пользу своей команды.

«Балотелли оскорбил меня на английском. Не рассказывать в подробностях, но это было известное ругательство», – цитирует слова Шапрона Maxifoot.

«Марио делает нам одолжение». Как Балотелли снова начал чудить

Россия разгромила Германию и стала победителем Кубка Легенд

Сборная России в финале международного футбольного турнира «Кубок Легенд» одержала крупную победу над командой Германии. Встреча, которая проходила сегодня в Москве, завершилась со счетом 8:2 в пользу россиян. Таким образом, сборная России в девятый раз подряд выиграла турнир.

Кубок Легенд. Финал

Россия – Германия – 8:2

Голы: Смертин (2), Широков, Титов, Аленичев, Хлестов, Зырянов, Алдонин.

Бундеслига. «РБ Лейпциг» одержал победу над менгенгладбахской «Боруссией»

В матче 21-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» в гостях одержал победу над менхенгладбахской «Боруссией» со счетом 2:1. Отметим, что в первом тайме хозяева не сумели реализовать пенальти – команду подвел Торган Азар.

Таким образом, «РБ Лейпциг» набрал 45 очков и остался на втором месте, отставая от лидирующей «Баварии» на пять баллов. В активе «Боруссии» – 26 очков и 10-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

Боруссия М – РБ Лейпциг – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Форсберг, 31; 0:2 – Вернер, 55; 1:2 – Вестегор, 81.

Италия. Серия А Италия Ювентус Барселона Милан Лилль РБ Лейпциг Боруссия М Ницца Еременко Роман Балотелли Марио Густаво Луис Обамеянг Пьер-Эмерик Кейта Бальде Толиссо Корентен Клопп Юрген Бьелса Марсело
Комментарии (5)
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Cant Stop
1487524605
и что теперь отнимут Скудетто у Интера, извинятся перед Юве ? сомневаюсь
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ROOSHAN
1487528103
Хоть один кубок взяли Молодцы!
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арейская
1487545856
Жаль, пропустила матч Кубка Легенд, не плохо бы было вновь увидеть в деле и Алдонина, и Аленичева, и Зырянова, да в общем-то всех
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mihail200606
1487612901
наши псевдолегенды только на пенсии могут кого то обыгрывать... и мне интересно где этот судья был 10 лет назад, когда решение принималось? по Юве? сейчас можно говорить что угодно...
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Kondrat Jr
1488213163
Дело против Юве с самого начало было шито белыми нитками. Шедший параллельно по этому делу Милан мало того отскочил, так ещё и место в Серии А сохранил, и ЛЧ выиграл. Выиграл по делу, но осадок остался. Всё это низко и не спортивно - явного лидера бесстыдно "утопили". А главное, Интер сам с этого не поимел ничего. Кроме чемпионства, о "липовости" которого теперь даже их фанаты знают.
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