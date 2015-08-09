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  • Трансферные слухи. «Вест Бромвич» спасает «Локомотив» от Буссуфа, Зидан готов возглавить «Марсель»

Трансферные слухи. «Вест Бромвич» спасает «Локомотив» от Буссуфа, Зидан готов возглавить «Марсель»

<div><em>О переходе Ерохина в «Спортинг», новом дебоше Милевского, скандале в «Наполи» и возвращении Зидана в «Марсель» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Россия</strong></span></div> <div><br /> Полузащитник «Урала» Александр Ерохин может уехать в Португалию. Официальное предложение о переходе ему сделал «Спортинг». Не исключено, что в случае успешных переговоров Ерохин снова сыграет против ЦСКА, но уже в рядах лиссабонцев.</div> <div><br /> Полузащитник «Андерлехта» Деннис Прат попросил руководство выставить его на трансфер. Игрок близок к переходу в «Вест Бромвич», который заплатит за Прата 11 млн евро. «Дрозды» могут стать самыми настоящими спасителями «Локомотива», который мечтает избавиться от Мубарака Буссуфа. В случае ухода Прата «Андерлехт» возобновит переговоры по марокканцу. Эту информацию уже подтвердил главный тренер бельгийской команды Бесник Хаси.</div> <div><br /> Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может переехать в один из турецких топ-клубов. По слухам, этим самым клубом является «Фенербахче», который готов преодолеть конкуренцию ЦСКА, «Вест Бромвича» и пары арабских клубов.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Украина</strong></span></div> <div><br /> Нападающий «Хайдука» Артем Милевский близок к возвращению на Украину. Игрок, потерявший место в основе, поссорился с наставником клуба Дамиром Буричем. Тот считает, что Милевский слишком лениво тренируется и активно посещает ночные клубы.</div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Англия</strong></span></div> <div><br /> Защитник «Атлетико» Диего Годин отклонил роскошнейшее предложение «Манчестер Сити». Англичане готовы были платить ему 6.5 млн евро в год, а самому «Атлетико» предоставить 40 млн в качестве компенсации.</div> <div><br /> «Вест Хэм», окрыленный после сенсационной победы над «Арсеналом» (0:2), намеревается закрепить успех. Наставник «молотобойцев» Славен Билич рассчитывает в ближайшие дни приобрести суперфорварда. За нападающего «Спортинга» Ислама Слимани англичане уже сейчас готовы выложить 15 млн евро. Также «Вест Хэм» самым активным образом включился в гонку за Димитара Бербатова.</div> <div><br /> «Челси» официально предложил 65 млн евро за полузащитника «Атлетико» Коке. Но тут в дело вмешался Диего Симеоне: тренер лично отклонил предложение «синих». Симеоне готов отказать и «Барселоне», также присматривающейся к Коке.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img src="https:///images/upload/928372_738606516210404_1835270427_n(1).jpg" width="640" height="463" alt="" /><br /> <br /> Франция</strong></span></div> <div><br /> Сегодня утром наставник «Марселя» Марсело Бьельса подал в отставку. Поводом для этого послужила чудовищная стартовая игра с «Каном» (0:1). Руководство «Марселя» уже подыскало ему замену: переговоры ведутся с самим Зинеддином Зиданом. Если с легендой «Реала» договориться не удастся, «Марсель» возглавит либо Эрик Геретс, либо Фредерик Антонетти.</div> <div><br /> Экс-форвард «Динамо» Андрей Панюков может перебраться в английскую Премьер-Лигу. Об этом заявил агент игрока Кристоф Ютто. Также Панюковым интересуются «Сент-Этьенн», «Лорьян» и несколько португальских клубов.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Италия</strong></span></div> <div><br /> «Я очень сильно скучаю по «Милану» - признался полузащитник Кевин-Принс Боатенг. Между «россонери» и игроком уже прошли первые переговоры. Боатенг должен стать своеобразным «извинением» болельщикам «Милана» за срыв трансфера Ибрагимовича.</div> <div><br /> Полузащитник «Днепра» Никола Калинич близок к переходу в «Фиорентину». Хорват согласен перейти в стан «фиалок», осталось лишь согласовать цену. «Фиалки» готовы выложить 7 млн евро, украинцы настаивают на 9.</div> <div><br /> Настоящий скандал разразился в рядах «Наполи». Агент форварда Маноло Габбьядини пригрозил продать игрока в другой клуб, если партенопейцы посадят его в запас. В ответ президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис потребовал от агента «закрыть рот». Тем временем, заинтересованность в Габбьядини уже проявляет «Интер».<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></div>  

Весь мир Локомотив Марсель Милан ЦСКА Буссуфа Мубарак Калинич Никола Бьелса Марсело Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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VIPded
1439183236
Миля неисправим... Неужто это трудно было понять давным-давно?..)))
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