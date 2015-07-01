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Переходный возраст. 10 интриг этого трансферного окна

<em>Как "Зенит" простится со своими легендами? Сколько побед одержит "Милан" на трансферном рынке? Когда "Манчестер Юнайтед" перестанет покупать игроков для ван Гала? <a target="_blank" href="https://">"Бомбардир"</a> разбирается в главных вопросах межсезонья и пытается понять, чем завершатся самые обсуждаемые саги этого лета.</em><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><img width="580" height="353" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Зенит(16).jpg" /><br /> <br /> Куда уйдут ветераны "Зенита"</span></span></strong><br /> <br /> Ничто не вечно, кроме шуток о сборной России. Золотая команда питерцев времен Дика Адвоката и Лучано Спаллетти, основанная на русскоговорящих игроках и собственных воспитанниках, доживает последние дни. Если не считать вросших в скамейку запасных Малафеева с Анюковым, то на данный момент в команде осталось только трое ветеранов: Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Анатолий Тимощук. И избавиться от них "Зенит" твердо намерен еще до старта нового сезона. Но задача усложняется тем, что претендентов на троицу совсем немного.<br /> <br /> <strong>Вероятный ответ. </strong>Кержакову играть за родной клуб не дают, а, по его собственным словам, он очень этого хочет. Как решить ребус, знает Константин Зырянов. Лучший игрок России-2007 просто перешел в "Зенит"-2 и вполне успешно переквалифицировался там в живой пример для молодых питерцев. Тем более сейчас вторая команда сине-бело-голубых увеличила свой статус еще на одну ступень. Анатолий Тимощук −легионер, поэтому у него не должно быть такой острой привязанности к одному месту. А значит можно попробовать съездить в одну из постсоветских республик за новыми впечатлениями и заработком. С амбициями и характером Андрея Аршавина все куда сложнее, поэтому никто не удивится, если гроза "Ливерпуля" вдруг объявит о завершении карьеры. И перейдет на работу в структуру клуба, которую ему предложил "Зенит". <br /> <br /> <strong>Альтернатива.</strong> Всех звезд вчерашнего дня всегда с радостью приютят у себя клубы второй восьмерки РФПЛ. "Уфа", "Урал", "Кубань", "Мордовия" − выбирай на вкус. Везде тебя ждут любовь публики, уважение партнеров и игровая практика в высшей лиге. Только в обмен на это придется урезать свои финансовые запросы. <br /> <br /> <strong><img width="580" height="326" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Ван Гал(1).jpg" /><br /> <br /> </strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Как долго "Манчестер Юнайтед" будет тратить большие деньги</strong></span></span><br /> <br /> Всегда умеренный "МЮ" летом прошлого года сорвался. После провального года Дэвида Мойеса клуб откатился с середняки, и руководство решило действовать жестко, проведя такую масштабную закупку, что удивились даже в Мадриде. Это принесло лишь 4-е место, но Луи ван Галу удалось убедить боссов "красных дьяволов" в своей правоте, и те согласились запустить аттракцион невиданной щедрости еще раз. Манкуниацы начали лето с 24 млн фунтов за Депая и собираются продолжить его усилением всех линий поля. <br /> <br /> <strong>Вероятный ответ.</strong> Голландский мастер до сих пор шумно изобретает идеальный состав. Он переворошил все рабочее помещение и снова потребовал новых дорогих материалов, но пока у манкунианцев есть огромные рекламные контракты, в ответ на требования тренера будут молча кивать и закрывать за собой дверь,  чтобы не мешать творить. Людям в раздевалке придется потесниться, потому что на "Олд Траффорд" могут приехать также Серхио Рамос, Морган Шнайдерлин, Арда Туран, Шеймус Коэлмен. Суммарная цена за эту компанию сильно перевалит за цифру с восемью нулями. <br /> <br /> <strong>Альтернатива.</strong> Если нет возможности перестать тратить, то стоит попытаться хотя бы продать лишнее. Для этого клубу лучше как можно скорее определиться с именами ненужных людей, чтобы успеть найти для них покупателя. При этом самой крупной продажей нынешнего межсезонья может стать Анхель Ди Мария − самая крупная покупка межсезонья прошлого. <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Кураньи(2).jpg" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Сколько людей еще потеряет "Динамо"</strong></span></span><br /> <br /> Об альтруизме "Динамо" уже начинают слагать легенды и − что происходит куда чаще − анекдоты. Бело-голубые легко отпускает своих игроков свободными агентами, не получая в замен ни копейки компенсации. Тогда как деньги клубу сейчас не помешают. После попадания под санкции УЕФА "Динамо" нужно сводить минус с плюсом не только за счет уменьшения зарплатного фонда, но и получением прибыли, которую на полупустых российских  стадионах сейчас можно выжать только из трансферов. <br /> <br /> <strong>Вероятный ответ.</strong> Станислав Черчесов публично говорит о необходимости продлить контракты с семью игроками основы, но выполнить его желание будет действительно трудно. Пока все идет к тому, что "Динамо" придется отказаться от значительной части своих амбиций и перестроить команду под другие задачи. Так что дальнейшего ослабления не избежать, и тренеру придется работать с теми, кто останется. <br /> <br /> <strong>Альтернатива.</strong> Такое же, как у "МЮ", только в другом порядке − заменить каждого ушедшего новым игроком бюджетной версии. После стольких лет меценатства в "Динамо" должны разбираться в свободных игроках и арендах, как нигде лучше. И соглашения с Дьяковым, Сосниным и Мвила намекают, что бело-голубые готовы выбрать этот путь.<br /> <br /> <img width="580" height="448" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Погба(1).jpg" /><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><br /> Где будет играть Поль Погба</strong></span></span><br /> <p>Лучший молодой игрок чемпионата мира, лидер чемпиона Италии и одной из ведущих сборных континента, мечта спортивных директоров всех клубов планеты. Для того, чтобы стать суперзвездой, Погба не хватает только одного − супертрансфера. "Ювентус" при нынешних условиях не сможет перекрыть посылы других европейских топ-клубов и запускает этим новый сезон реалити-шоу на выживание, где победитель получит одного из самых перспективных игроков мира и огромное самоудовлетворение в придачу.</p> <strong>Вероятный ответ.</strong> После победы в Лиге Чемпионов "Барселона" вырвалась вперед на трассе трансферных сплетен. Говорят, каталонцы так уверены в своем успехе, что даже их вечный конкурент "Реал Мадрид" предпочитает смотреть за переходом Погба со стороны. К действию "Барсу" подталкивают уход Хави и старение Иньесты.<br /> <br /> <strong>Альтернатива.</strong> Поль всем своим видом говорит о том, что созрел для максимально больших дел. Но, может быть, имеет смысл подождать еще годик в спокойной атмосфере "Ювентуса" и съездить на домашнее ЕВРО в гарантированно хорошей форме?<br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Аленичев(1).jpg" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>С чьей помощью Аленичев будет возрождать "Спартак"</strong></span></span><br /> <br /> В "Спартаке" вновь настало время приятных хлопот. Старого специалиста убрали, свалив на него все неприятности, и теперь с большими надеждами следят за работой нового. Дмитрий Аленичев − любимый тип тренера для красно-белых фанатов: перспективный, харизматичный и с опытом работы, чем не мог похвастаться даже Валерий Карпин. Но главное − свой. Однако одним спартаковским духом десятое чемпионство не выиграешь, а стеночки и забегания сами собой не создаются. <br /> <br /> <strong>Вероятный ответ. </strong>Аленичев пока присматривается к своим игрокам и не торопится выделять места для усиления. Но наверняка <br /> сделает это в самое ближайшее время. Тем более, что клуб уже покинуло несколько человек, а двое новичков − Ивелин Попов и Владимир Гранат − перешли в клуб еще до того, как Аленичев сфотографировался с клубной футболкой на "Открытие Арене". <br /> <br /> <strong>Альтернатива. </strong>Мурат Якин положительно запомнится активным привлечением молодежи. Если Аленичев сделает тоже самое, да еще и без ущерба результату, болельщики точно будут в экстазе и сменят свое любимое "валерить" на новое слово − "аленить".  <br /> <br /> <img width="580" height="353" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Галлиани(2).png" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Кто выиграет трансферное дерби Милана</strong></span></span><br /> <br /> "Интер" и "Милан" почти синхронно попали в кризис и планируют также синхронно из него выбраться. Из-за этого интересы соседей на рынке иногда сталкиваются. Самый жесткий конфликт между сторонами произошел вокруг Жуффре Кондогбиа. Француз почти договорился с "россонери", но внезапно переметнулся на черно-синюю сторону и подписал контракт с "нерадзурри". 1:0 − пока ведет "Интер". <br /> <br /> <strong>Вероятный ответ.</strong> Помимо Кондогбиа "Интер" также отдал несколько десятков миллионов за подписание Давида Сантона, Миранды, Джейсоном Мурильо и полноценный контракт Джердана Шакири. И судя по частоте трансферных слухов клуб готов приобрести еще столько же человек. Тогда как "Милан" снова оформляет небольшие тихие сделки, вроде Луки Антонелли.  <br /> <br /> <strong>Альтернатива.</strong> Имея дело с таким опытным политиком, как Сильвио Берлускони, победу нельзя праздновать до последней секунды трансферного окна. Нельзя исключать, что старый лис просто выжидает время, заодно заканчивая оформление бумаг по включению в финансы клуба азиатских денег. <br /> <br /> <img width="580" height="347" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Икер Касильяс(1).jpg" /><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><br /> <strong>Какой клуб приютит Касильяса</strong></span></span><br /> <br /> Прошло уже два года после ухода Моуринью, а отношения Касильяса с "Реалом" до сих пор не наладились. Мыслям об уходе не смогли помешать ни возвращение в основу, ни выигрыш долгожданной Лиги Чемпионов. Испанская пресса говорит о переезде Давида Де Хеа в Мадрид как о свершившемся факте. Если так, то Касильясу придется проститься с родной командой или до конца карьеры смотреть футбол из-за спины тренера, ставящего его в состав не больше десяти раз в год. <br /> <br /> <strong>Возможный ответ.</strong> "Рома", "Тоттенхэм", "ПСЖ", "Интер" − клубы слишком долго ждали возможности приобрести Икера, чтобы их сейчас смутил возраст Икера (34 года) или занятые вакансии вратарей в своей заявке. Фаворита в борьбе за Касильяса, похоже, нет, и интрига сохраняется в нетронутом виде. Все будет зависеть только от вкусов самого голкипера.<br /> <br /> <strong>Альтернатива.</strong> Европа больше не монополия для крутых ребят. Еще немного, и концентрация легендарности в МЛС скоро сравняется с ведущими чемпионатами топ-5. Так что США  прямо сейчас − очень интересный вариант, чтобы на четвертом десятке начать все сначала. Лэмпард и Пирло одобряют. <br /> <br /> <img width="580" height="384" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Стерлинг(1).jpg" /><br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Что делать с Рахимом Стерлингом</strong></span></span><br /> <br /> От любви до ненависти один контракт. С этой новой чисто футбольной поговоркой помимо Фабио Капелло познакомился и Рахим Стерлинг. Два года назад его считали главной надежной "Ливерпуля" на возрождение, а сегодня "красные" хотят, чтобы "этот ямаец" поскорее ушел. А все из-за отказа Стерлинга переподписывать соглашение. Позиция молодого игрока разделила футбольное сообщество на две стороны. Одна считает, что он просто хочет играть в более сильной команде. А другая называет такое поведение предательством и алчной жаждой денег. <br /> <br /> <strong>Вероятный ответ.</strong> Поскорее продать, чтобы извлечь из этой истории максимальную выгоду. Забрать Стерлинга к себе готовы в "Манчестер Сити", но "Ливерпуль" играет на нервах сторон и отвергает все предложения горожан. Хотя ценник в этих переговорах вот-вот поднимется до критической отметки в 50 млн фунтов − последний шанс для мерсисайдцев.<br /> <br /> <strong>Альтернатива.</strong> Всеми силами удержать Стерлинга у себя.  Искусственно затормозить любые переговоры по игроку и до следующего трансферного окна вплотную заняться налаживанием отношений и уговорами продлить договор. Это сложно и довольно унизительно, однако не каждый год в вашей академии появляются таланты с таким огромным потенциалом. <br /> <br /> <img width="580" height="366" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Думбия(2).jpg" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Найдет ли "Рома" наконец себе забивного форварда</strong></span></span><br /> <br /> Спортивный директор "волков" Вальтер Сабатини может заменить Адриано Галлиани в роли самого бестолкового переговорщика Италии. Бледная трансферная кампания прошлого межсезонья во многом стоила "Роме" первого места и раннего вылета из Лиги Чемпионов. Еще одна ошибка может стать фатальной как для самого Сабатини, так и для всего клуба. Прикрывать позицию центрфорварда всякими странными персонажами просто стыдно, Тотти не хватит на это сил, а быстроногий Жервиньо, который в последний момент сорвал свой переезд на Ближний Восток, в одиночку вытащить всю атаку просто не в состоянии. <br /> <br /> <strong>Вероятный ответ. </strong>Сейчас Сабатини спешно работает сразу над несколькими переговорами одновременно. По его словам, клуб интересуется Карлосом Баккой, а пресса также подкидывает в информационную печь фамилии двух форвардов "МанСити" − Эдином Джеко и Стефаном Йоветичем. Впрочем, это тот случай, когда любой из вариантов точно сможет усилить существующее положение.<br /> <br /> <strong>Альтернатива</strong>. За Сейду Думбия заплатили слишком большие деньги, чтобы вот так просто от него отказаться. Ничего страшного не случится, если дать ивуарийцу еще годик на то, чтобы он закончил адаптацию к Аппенинам и показал Серии А, чем круты двукратные лучшие бомбардиры РФПЛ.  <br /> <br /> <img width="580" height="386" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/Бьелса(1).jpg" /><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong><br /> Как скажется на "Марселе" массовая распродажа<br /> </strong></span></span><br /> Не успели мы познакомиться с обновленным "Марселем", как уже приходится прощаться. Один яркий сезон − и провансальцы остались без половины основного состава.  Жиньяк, Андре Айю, Фанни, Морель ушли бесплатно, за Димитри Пайета удалось выручить неплохую сумму, но легче от потери лучшего ассистента Лиги 1 не стало. На данный момент клуб живет очень сильно по средствам, поэтому кроме любви к атмосфере "Велодрома" и авторитету Марсело Бьелсы завлекать игроков нечем. <br /> <br /> <strong>Вероятный ответ. </strong>Чтобы окончательно уничтожить все следы прошлогодней команды, "Марселю" осталось потерять только Жереми Имбула и Николя Нкулу. И провансальцы готовы это сделать в обмен на хорошие деньги. Пусть даже их предложат прямые конкуренты из "Лиона".  С таким отношением к собственным турнирным делам ждать от "Марселя" прорыва в новом сезоне могут лишь самые романтичные оптимисты.<br /> <br /> <strong>Альтернатива. </strong>Если попробовать удержать в клубе хотя бы Нкулу, то можно спасти линию обороны. А дальше Марсело Бьелса способен придумать новую диковинную схему из игроков, которых он найдет в только ему известных местах. <br /> <em><br /> <strong><br /> <br /> Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><a target="_blank" href="https://"><em>bombardir.ru</em></a><em> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em><br /> <br />

Весь мир Манчестер Юнайтед Ливерпуль Зенит Динамо Аршавин Андрей Касильяс Икер Стерлинг Рахим Погба Поль ван Гаал Луи Бьелса Марсело Аленичев Дмитрий
Комментарии (49)
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magnum3000
1435757950
Слишком много Что,Где,Когда!
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wojanolja
1435758003
удачи ветеранам на.. гражданке
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Venezuela
1435758293
Больше никакой Зотовщины и Горинщины.))
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piercman
1435758385
бомбардир бомбардир бомбардир бомбардир бомбардир бомбардир бомбардир бомбардир бомбардир бомбардир повсюду бомбардир, в каждой новости бомбардир. мы поняли! хватит агрессивно пиарить проект, на который мы всё равно не перейдём.
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barcelonistas
1435759290
Один из лучших материалов в последнее время, спасибо автору.
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-БУЦЕФАЛ-
1435760032
\"валерить\",\"аленить\" мож все таки футбол?)
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Kolyash
1435760212
Статья хороша
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Павлюченко 13
1435764673
А нельзя оформление вернуть прошлое? Статья с фото полуфинала и должна была выглядеть подобным образом, но на остальные тексты лучше оформление подобное не применять, прошлый стиль гораздо удобнее, этот только для пользователей смартфонов и планшетов годится!
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Ван14
1435806691
Если это новые редакторы новостей и в таком убогом формате они будут писаться дальше - на соккер заходить нет смысла! Статья просто никакая...
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ZeuSS
1435835980
А где сага Конопли?
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