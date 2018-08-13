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  • Самый удивительный тренер в мире. У него учился даже Гвардиола

Самый удивительный тренер в мире. У него учился даже Гвардиола

Если вы не знаете, кто такой Марсело Бьелса, то вот несколько пробивных слов его учеников-фанатов:

● «Он лучший тренер мира», – Хосеп Гвардиола.

● «Он мой футбольный отец. Страсть к футболу я забрал от него», – Маурисио Покеттино.

● «На меня повлияли несколько тренеров. Бьелса – больше всех», – Диего Симеоне.

Если еще не впечатлены, то вот пачка историй о странностях и уникальностях аргентинского тренера:

1. «Как будете проводить Рождество?» – вопрос журналиста. «Двухчасовая тренировка и 14 часов видеоанализа», – ответ Бьелсы.

2. В «Марселе» Бьелса заметил, что Бенджамин Менди спит на теоретических занятиях. «Круто! Я хочу, чтобы ты высыпался», – без злобы отметил тренер.

С того момента защитник приходил на теорию, чтобы тупо отоспаться. Но однажды француз увидел, как четко Бьелса разжевывает теоритические моменты и влюбился в тактику.

Потом этого парня в «Манчестер Сити» за 57,7 миллиона евро забрал Гвардиола и сделал его самым дорогим защитником в истории.

3. В 1998 году, тренируя сборную Аргентины, Бьелса пришел на тренировку и раздал игрокам листочки с карандашами. Коуча интересовало только одно: какую схему выбрать – с тремя или четырьмя защитниками.

В ходе анонимного голосования выяснилось, что большая часть команды хочет играть в четыре защитника. «Хорошо. Теперь будем играть по схеме с тремя защитниками. Готовьтесь», – оглушил футболистов Бьелса и ушел.

Несмотря на невыход из группы на ЧМ-2002, с Бьелсой Аргентина превратилась в революционную тренерскую игрушку, которая в 2004 году выиграла Олимпиаду в Афинах и взяла второе место на Кубке Америки.

«Он тот, кто научил меня всему. Даже тому, как тренироваться под дождем», – подытожил работу с Бьелсой в сборной Габриэль Батистута.

4. В 2014 году Бьелса возглавил «Лацио», а уже через два дня психанул и ушел. Причина – в трансферных провалах: аргентинец согласовал с руководством покупку семи футболистов, но не получил ни одного.

5. Во время работы с «Атлетиком» Бьелса мелом рисовал на ботинках отметки, чтобы показать игрокам, как именно и каким местом нужно бить по мячу. А потом ходил с белыми следами на обуви по несколько дней.

6. В «Лилле» Бьелса хотел сделать из команды семью и попросил руководство на каждого игрока построить бунгало. Футболисты получили по маленькой комнате с кроватью, кондиционером и розеткой.

Нападающий Анвар Эль-Гази вспоминает: «Это был хардкор. Мы вместе ели, вместе спали и вообще все делали вместе. Но так мы стали братьями».

7. В 25 лет Бьелса завершил карьеру футболиста и стал тренером. Первый опыт – команда университета в Буэнос-Айресе. Для сформирования состава из 20-ти человек Бьелса просмотрел три тысячи футболистов, из которых выбрал горсть лучших.

***

Бьелса – пионер тактики, футбольный гений, псих и фанатик. Ради разговора с ним Гвардиола 11 часов летел до Буэнос-Айреас, а потом ехал 185 миль до Росарио. Теперь этот полоумный дед и футбольный философ приехал завоевывать Англию через Чемпионшип.

Весной Бьелсу звали в «Зенит», но он выбрал подвальный «Лидс». Англичане уже давно не топ: клуб больше не бьет трансферные рекорды продажами игроков уровня Рио Фердинанда, не рубится в полуфиналах еврокубков и даже не играет в АПЛ. Клуб давно завис в Чемпионшипе и в прошлом сезоне занял только 13-е место.

С 2014 года «Лидс» находился в руках Массимо Челлино. Итальянец вытащил команду из долгов, а потом устроил целое шоу с многократными увольнениями тренеров. Добавляла треша личная паранойя бизнесмена: из-за нелюбви к числу 17 Челлино отчислил из «Лидса» вратаря (тот родился 17 мая) и поменял 17-й сектор на стадионе на 16-В. Итальянец требовал, чтобы агрономы наудачу посыпали поле солью, и даже приглашал настоятеля собора для освящения стадиона.

Челлино обещал вывести «Лидс» в Лигу чемпионов, но попался на мошенничестве при продаже игроков. До этого итальянца обвиняли в уклонении от уплаты налогов, а теперь отстранили от футбольной деятельности на 1,5 года. «Если вы выжили под моим руководством, то переживете что угодно», – сказал Челлино и продал «Лидс» Андреа Радриццани.

Радриццани – не настолько отбитый дядька, как Челлино, но за год правления назначил уже третьего тренера. Пятый сезон подряд «Лидс» начинает с новым коучем. Бьелса попал в клуб с сомнительным руководством, но не был бы собой, если бы не подписался под очередной авантюрой.

***

Бьелса приехал точно не за деньгами. Хотя зарплата в два миллиона фунтов стерлингов в год (больше в «Лидсе» не платили ни одну тренеру в истории) стала жирным аргументом. «Меня никто не уговаривал прийти сюда. Это тот случай, когда я убедил себя сам», – говорит Бьелса. Перед переездом в Лидс аргентинец откинул несколько предложений и сорвался в Чемпионшип.

Зачем и почему?

а) Англия – давняя любовь и мечта. Еще до переговоров Бьелса посмотрел 53 матча «Лидса» (76 часов у монитора) прошлого сезона – даже товарищеские игры;

б) Он – безумец и авантюрист, постоянно доказывающий сам себе свою состоятельность;

в) Чемпионшип – место, где он будет самым хайповым тренером и без оглядки на результат творить очередную революцию;

г) У «Лидса» чумовая фан-база.

«Я думаю, что нахожусь в клубе, который больше, чем я заслуживаю. Моя цель – доказать, что я соответствую уровню «Лидса» и что я не демагог», – объясняет сам Бьелса свое нахождение в Йоркшире.

Ради «Лидса» Бьелса плюнул на языковой барьер с игроками и боссами клуба. Он совсем не знает английского. В его 63 года сложно освоить язык, но он старается.

На первой пресс-конференции аргентинец под улыбки переводчика с листочка вымучил из себя несколько ломаных фраз на английском. Раньше Бьелса давал флеш-интервью только на испанском. Работа в «Лидсе» – профессиональный вызов, даже если ты на пенсии.

«Моя мама в детстве 15 лет водила меня на уроки английского, но мои успехи, честно говоря, были сомнительны. Я попробую в будущем общаться со СМИ на английском, но я говорил те же слова во Франции и проиграл. И с языком, и с футболом», – объясняет Бьелса.

После первого матча Бьелса придумал гениальную схему: слушал вопрос журналиста на английском – слушал перевод на испанском – отвечал переводчику на испанском – получал перевод своих слов на английском – воспроизводил ответ. Получилось смешно, но показательно.

Журналисты смеются, что приход Бьелсы – тот случай, когда тренер больше, чем клуб. Болельщики «Лидса» рады, но так не считают: 38-тысячный «Элланд Роуд» по-прежнему заполняется по максимуму. «В «Атлетике» и «Ньюэллс Олд Бойз» фраза, которую чаще всего слышишь от болельщиков, – «владелец абонемента на матчи». Так люди позиционируют себя. В «Лидсе» – то же самое. Очень рад видеть подобное. Это круто, что клуб – часть города», – удивляется Бьелса.

Сблизить болельщиков и футболистов Бьелса решил через уборку мусора. Аргентинец заставил игроков «Лидса» в течение трех часов вычищать базу. Так тренер показал футболистам, сколько сил тратят болельщики, чтобы купить билет на один матч команды.

За матчем против «Стока» Бьелса наблюдал не с тренерских сидений. Он сел на перевернутое ведро, чем вызвал новый интерес к себе и клубу. Несколько спонсорских компаний уже предложили разместить собственные логотипы на синем ведре. Теперь на выходках Марсело Бьелсы можно зарабатывать.

А вот так было и раньше.

***

Как приживутся идеи и стиль Бьелсы в «Лидсе» – неизвестно. Одно понятно точно: из-за него английский футбол теперь станет еще круче.

Англия. Чемпионшип Англия Лидс Гвардиола Хосеп Бьелса Марсело
Комментарии (4)
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Danish Dynamite
1534149352
Бьелса - чумовой дядька. С Атлетиком, когда тот до финала ЛЕ дошёл, больше всего запомнился. Как лев в клетке ходил влево-вправо по своей технической зоне. А Лидс - это вещь, это бренд! Хоть бы получилось!
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Playmaker-cska
1534159953
Хорошая статья, спасибо. Тренер уникальный, однако трагизм таких людей в том, что у них никогда не будет выдающихся достижений. Им вечно будет чего-то не хватать, чтобы выигрывать серьезные титулы. А не хватать будет понятно чего - уравновешенности, терпения и гибкости. Неудивительно, что ни один топовый клуб никогда его к себе не приглашал, а его вершиной стала сборная Аргентины, работу в которой тоже нельзя особенно высоко оценить. И тем не менее, это не повод не уважать его и не восхищаться.
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DOCTOR PENALTY
1534170114
Николай, прочитал на одном дыхании, думаю, это один из лучших твоих материалов. 5!!! ++++++
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momentofox
1534178048
С детства Лидс и Милан.Жду возрождения великих клубов!
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