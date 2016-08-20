Новый сезон Серии А: растолстевший Игуаин, гнев Мальдини и угрозы «Лацио» в адрес Бьелсы

«Погба зашел в ресторан и вытерся красной салфеткой». Как провели лето болельщики «Юве»

Лето – самое расслабленное и приятное время года, если вы – не болельщик «Ювентуса», и у вас в составе есть Погба. Итальянские и английские СМИ три месяца безжалостно играли в информационный пинг-понг. «Поль шепнул 10-летнему мальчику, что остается в «Ювентусе»... «Погба дал автограф на футболке МЮ»... «Поль зашел в ресторан, где вытерся красной салфеткой»… От этих новостей хотелось скрыться где-нибудь на даче в Воскресенске.

В начале августа все шло по плану. Массимилиано Аллегри накануне товарищеского матча с «Вест Хэмом» дал пресс-конференцию. «Через два дня у Погба заканчивается отпуск. Я жду его на тренировке в Виново в понедельник», – заявил тренер. И даже не подозревал: в эти самые минуты Погба взял билеты из Нью-Йорка в Манчестер. Элемент мистики в самом скучном блокбастере современности!

Поль все же ушел в «МЮ», за сумму примерно 110 млн евро. Мировой трансферный рекорд оказался бит. Но продажи Поля следовало ожидать еще в конце июля, когда «Юве» за 90 млн евро купил Гонсало Игуаина. Аргентинец провел славный отпуск, которому явно сопутствовала калорийная южноамериканская пища. Выпячивающие складки на животе сочетаются с закрытым бородой подбородком. Что уж тут говорить – лишний вес Гонсало буквально бросается в глаза. В матчах с «Вест Хэмом» и «Эспаньолом» аргентинец предстал жутко медлительным и неповоротливым форвардом.

Дибала и Манджукич, почуяв неладное, принялись работать с тройной отдачей. В последних товарищеских встречах меньше двух очков по системе «гол+пас» они не набирают. Проснулся даже «спящий вулкан» Симоне Дзадза, вышедший на замену и тут же забивший победный гол «Вест Хэму». Связка Дибала-Манджукич к первому туру подходит в явно лучшей форме, чем экс-форвард «Наполи». И вот тут возникает вопрос: как отреагирует на ситуацию Аллегри? «Задавят» ли его пресловутые 90 млн, или правило «кто сильнее – тот и играет» останется с ним даже в такой ситуации?

Существует вариант, при котором три медведя не уживутся в одной берлоге, что приведет к стремительному ухудшению микроклимата в «Юве». В этом случае фанаты «Наполи» сменят гнев на милость и отблагодарят Игуаина за подрывную работу в стане врага. Не будут отсиживаться в сторонке и фанаты «Ромы»: их клуб также ждет момента ослабления «Ювентуса».

Прогноз «Бомбардира»: «Ювентус» завоюет скудетто, но не с такой легкостью, как ожидалось.

«Наша цель – скудетто!». Почему грядущая Серия А превратится в междусобойчик «Ромы» и «Юве»

«Другой результат, кроме скудетто, мы будем расценивать как провал», – столь бравые слова Войцеха Щесны невозможно было себе представить еще полгода назад. Тогда «Рома» то спасала от отставки Руди Гарсию, то вновь выдавала серию невнятных матчей. На место француза уже давно пришел Спаллетти, который намерен подарить «Вечному городу» долгожданное чемпионство. «Лацио» в своем нынешнем виде неконкурентоспособен. Вся надежда исключительно на «Рому».

Свою готовность римляне уже продемонстрировали в матче с «Порту». «В первом тайме мы были на голову лучше соперника. У нас было большое количество моментов, и мне очень жаль, что нам удалось забить лишь однажды», – в расстроенных чувствах произнес Раджа Наингголан. Все изменилось на 41-й минуте, когда Томас Вермален в своем дебютном матче за «Рому» заработал удаление. Но и здесь «Рома» не стушевалась и не позволила «Порту» одержать домашнюю победу – 1:1.

В команде вовсю осваиваются новички. В игре с португальцами левый фланг взяли на себя Жуан Жезус и Диего Перотти – за них «Рома» суммарно заплатила 11 млн евро. Римлянам удалось договориться о выкупе Джеко, Эль-Шаарави и Салаха, в помощь к которым будет приставлен Джерсон. Бразильский фантазиста «Флуминенсе» стал самым дорогим приобретением «Ромы»: за него Спаллетти не пожалел 20 млн евро! В качестве «дядьки» вновь будет восседать Франческо Тотти. Несмотря на некоторое сопротивление Спаллетти, третьим сторонам удалось сгладить между ними острые углы. В какой-то момент журналисты стали раздувать из темы Тотти настоящий сериал. Но владельцы «Ромы» подумали, что одного Погба болельщикам будет достаточно и объявили о продлении контракта с Императором еще на год.

«Наполи» лишилось своего главного форварда прямо перед началом сезона; «Интер» уволил Роберто Манчини за 10 дней до старта Серии А; красно-черные «кузены» безуспешно продолжают искать стабильность, словно гриб в пустынном лесу. На их фоне «Рома» – образец могущества. И только от нее будет зависеть, сможет ли «Юве» заработать очередное скудетто, расслабленно прохаживаясь по полю.

Прогноз «Бомбардира»: «Рома» покажет более стабильную игру, чем в прошлом сезоне, но отсутствие психологии победителя в борьбе за скудетто сделает свое дело.

«В «Милане» царит тотальный хаос!». Что вывело из себя Паоло Мальдини

В последние годы с «россонери» случалось всякое: и два сезона без еврокубков, и антирекорд по количеству проданных абонементов. Но почти каждое лето «Милан» брал Трофео ТИМ – ежегодный предсезонный турнир трех команд. На сей раз задача упростилась: «Ювентус» и «Интер» отказались от участия, а их места заняли «Сассуоло» и «Сельта». Довольно скромные клубы, которые оставили «Милан» на последнем месте. В матче с «Сассуоло» «россонери» умудрились проиграть 2:3, ведя в счете два гола. И это в ситуации, когда матч играется 45 минут. «Мне понравилось то, как мы действовали в матче с «Сельтой» и на первых минутах с «Сассуоло». Мы будем отталкиваться от этих моментов, чтобы не впасть в уныние», – заявил Риккардо Монтоливо.

Времени на анализ конфуза толком и не было. Уже на следующий день Сильвио Берлускони объявил о продаже клуба китайским инвесторам на сумму 740 млн евро. «Решение о продаже было мучительным. Возможно, это самый тяжелый момент в моей жизни. Но я сделал скидку китайским бизнесменам при условии, что они вложат в «Милан» 100 млн евро в течение августа», – заявил дон Сильвио. Болельщики «Милана» потирали руки; эксперты вернули команду в борцы за скудетто. А журналисты поставили «россонери» в качестве главного фаворита в борьбе за Куадрадо, Иско и даже Витселя.

Надежды рухнули внезапно. Иско готов стать запасным в «Реале», лишь бы не переезжать в Милан. Витсель принял решение остаться в Питере, а китайцы заявили о своем нежелании исполнять обещания. Журналисты Gazzetta dello Sport выяснили: все деньги на трансферы по-прежнему выделяет FinInvest. В итоге вместо Куадрадо был приобретен 31-летний экс-хавбек «Металлиста» Хосе Соса, а в качестве укрепления опорной зоны всерьез рассматривается кандидатура 19-летнего «болонца» Амаду Диавара.

«В «Милане» царит тотальный хаос. У клуба нет конкретных целей, мы не знаем, куда движемся и чего хотим. В такой обстановке велик риск опять завалить сезон», – эти слова принадлежат не Дженнаро Гаттузо и даже не знаменитому комментатору Тициано Крудели. Клуб умудрился вывести из себя Паоло Мальдини. Болельщики поддержали легенду «Милана», и даже победа в последнем товарищеском матче над «Фрайбургом» не способна вселить оптимизм. «Берлускони хочет тренировать команду и периодически давил на меня со своими игровыми идеями», – подлил масла в огонь Синиша Михайлович.

В ситуации, когда впереди только туман, фанатам «Милана» остается лишь верить в способности очередного тренера. Им стал Винченцо Монтелла – специалист, выводивший «Фиорентину» в полуфинал Лиги Европы. «При Синише мы не были единым целым. Вне поля мы были зажаты и редко общались. Монтелла же очень быстро сплотил коллектив. На тренировках игроки стали регулярно шутить и смеяться. С помощью хорошего настроения тяжелая работа на сборах проходит легче», – заявил Юрай Куцка. Игроки сразу же уловили контраст Монтеллы с тираном Синишей. В «Милане» воцарилась долгожданная демократия. После года беспощадного кнута, она вполне может дать отличный результат.

На тренировках Монтелла заботливо указывает каждому игроку на ошибки. И каждому дает второй шанс. В новом сезоне в роли вингеров в «Милане» будут выступать Сусо и Ньянг – «отверженные» футболисты. Оба блистали в арендах, но Михайловичу было на них все равно. «Винченцо – возможно, лучший тренер в моей карьере. Он регулярно доверяет мне выходить в основе, а команда при нем играет в «испанский» футбол. Я счастлив, что в клубе произошли такие перемены», – восторг Сусо смешался с обидой на Михайловича.

Что перевесит: моральный подъем игроков или тотальный хаос в руководстве? Кто они – китайские инвесторы: настоящие фанаты «Милана» или таинственная группа мошенников? Какие они – Палетта, Поли, Ньянг и Сусо: топ-звезды или первые парни на деревне? Наконец, какой «Милан» настоящий: инфантильный, как в матче с «Сассуоло», или расчетливый и циничный, как на выезде во Фрайбурге? Болельщики «Милана» испытывают страх, словно перед ними что-то неизведанное. Их клуб вступает в самый загадочный сезон в своей истории. И есть ощущение, что предстоящий сезон станет для «Милана» решающим.

Прогноз «Бомбардира»: Монтелла радикально не изменит ситуацию. Первая часть сезона получится унылой и беспросветной, с редкими вспышками. Зимой болельщики будут смотреть на китайских бизнесменов как на мессию.

Почему «Сассуоло» повторит путь «Фиорентины» Чезаре Пранделли

«Для меня важно, чтобы в руководстве не было путаницы. Только тогда я могу гарантировать результат», – заявил Эусебио Ди Франческо и продлил контракт с «Сассуоло» до 2020 года. Интересовался же им «Милан» – тот самый, у которого в верхушке царит «тотальный хаос». В прошлом чемпионате все ждали: еще чуть-чуть, и «Сассуоло» рухнет в середину таблицы. А парни только набирали обороты и в концовке сенсационно потеснили «Милан» с шестого места.

В новом сезоне «Сассуоло» продолжит удерживаться вверху таблицы. Итальянские журналисты поговаривают, что «нероверди» в скором будущем повторят судьбу «Фиорентины»: та когда-то тоже поднялась из низших лиг и дошла до полуфинала Кубка УЕФА. В межсезонье «Сассуоло» потеряло Нерео Бонато, ушедшего поднимать с колен «Удинезе». Именно ему – спортивному директору и одному из лучших скаутов Италии – «Сассуоло» обязано выходом в Серию А и глобальной итальянизацией состава. «Я плакал, когда разрывал с ним контракт. Бонато был нашим ценнейшим работником, и я желаю ему удачи на новом месте», – эксцентричный владелец «Сассуоло» Джорджо Скуинци в своем стиле прокомментировал это расставание.

Скуинци горевал недолго и нашел на освободившееся место Джованни Карневале. Новый спортивный директор «Сассуоло» зарекомендовал себя жестким и – если того требует ситуация – циничным работником. «Первым делом я вызвал на разговор Доменико Берарди и договорился с ним, что следующий сезон он отыграет за нас. Берарди – наше достояние. Никаких привилегий у «Ювентуса» и Маротты на него нет», – категорично заявил Карневале. Стало окончательно понятно: «Сассуоло» достигло той точки развития, когда само способно диктовать условия оппонентам. Даже если речь идет о «Ювентусе» и Берарди.

Карневале удалось удержать в команде почти всех лидеров. Если бы потребовалось, удержал бы всех без исключения! Но «Атлетико» предложил за Врсалько 19 млн евро, а «Вильярреал» за Сансоне – 15 млн. «Сассуоло» не стало искать в качестве замены суперзвезд, а вновь положилось на скаутское чутье. Из «Ювентуса» был взят «новый Лихтштайнер»– 20-летний Поль Лирола; удалось выиграть конкуренцию в борьбе за многообещающего голландского защитника Тимо Летшерта; из «Милана» под Лигу Европы куплен забивной форвард Алессандро Матри. На подходе – трансфер Алехандро Гомеса из «Аталанты» и талантливого Федерико Риччи из «Ромы».

Когда-нибудь удивительная сказка «Сассуоло» закончится: сначала команда опустится на 16-17 строчку, потом вылетит в Серию В, где будет обитать в середине. Но это перспектива не сегодняшнего дня. И даже не послезавтрашнего. За прошедшие каникулы «Сассуоло» стало еще сильнее и увереннее в себе. Команда окончательно обрела нахальность и высокую самооценку. Это позволит ей не упасть за пределы первой десятки и достойно представить Италию в Лиге Европы.

Прогноз «Бомбардира»: «Сассуоло» продемонстрирует симпатичный футбол и не опустится ниже девятого места. Провал, скорее всего, последует через сезон, когда Берарди и Ди Франческо уйдут в топ-клубы.

«Мы с ним еще не закончили!». Как «Лацио» угрожал Бьелсе, но остался ни с чем

«Лотито – маленький диктатор. Он закомплексованный, при этом всегда хочет быть в центре внимания. Никогда в жизни не хотел бы иметь дело с этим человечком», – недавний выпад Маурицио Дзампарини обернулся в громкий скандал. Слова владельца «Палермо» вроде бы заслуживают порицания, однако большинство журналистов... согласно с его мнением. Отношения болельщиков «Лацио» с президентом до боли напоминают конфликт фанатов «Торпедо» с Александром Тукмановым. Прошедшим летом ситуация резко обострилась. И в Москве, и в Риме.

В начале июля «Лацио» подписало контракт с Марсело Бьелсой, который… покинул клуб после первой же тренировки. «Мы не знаем мотивов, которые двигают этим специалистом. Возможно, он почувствовал, что у него нет должного контакта с игроками, но это не дает ему права нарушать контракт!» – Лотито был категоричен. Вторым темпом Клаудио поддержал его верный подчиненный Игли Таре. «Бьелса верил в наш проект. Мы хорошо с ним обращались, но он взял и уехал. Мы с ним еще не закончили!» – перешел к угрозам спортивный директор. «Лацио» перешло на Бьелсу в атаку. Поговаривали, римляне намеревались подать иск на Марсело в размере 50 млн евро.

Вытащить аргентинца на интервью с журналистами невозможно. Недавно СМИ отпраздновали 20-летний юбилей с момента последней беседы Бьелсы тет-а-тет. Специалист показательно сторонится репортеров, но как только возникла угроза полного разорения, выхода не осталось. Марсело вышел к репортерам. «Я хочу объяснить вам мотивы моего ухода из «Лацио», – начал тренер. «Я четыре недели неофициально возглавлял команду, но за это время не получил никакой поддержки от Лотито. Этот человек обещал мне четыре трансфера к началу сборов и даже не попытался сдержать слово». Общественность единогласно встала на сторону Бьелсы. Президент «Лацио» же все больше напоминает типичного российского чиновника: обещать, обещать, обещать...

К началу сезона «Лацио» может похвастаться разве что покупками Иммобиле, да Джордана Лукаку. Зато в списке ушедших значатся Онази, Кандрева, Маури, Конко, Клозе – ключевые игроки! На посту же наставника было решено оставить совсем неопытного Симоне Индзаги. Чуйка не подвела Бьельсу. За прошедшее лето «Лацио» стал слабее и по итогам грядущего сезона может вывалиться за пределы первой десятки.

Прогноз «Бомбардира»: «Лацио» ждет один из худших сезонов за последнее десятилетие. Команда слабо усилилась, потеряла всех лидеров и замарала репутацию историей с Бьелсой. Есть все шансы увидеть римлян во втором десятке.

Забудьте о скучной «Аталанте»! Самая веселая команда Серии А – теперь в Бергамо

«Аталанта» – «Лумеццане» – 5:3. «Аталанта» – «Ренате» – 7:1. «Лидс» – «Аталанта» – 2:1. «Аталанта» – «Айнтрахт» – 2:2. Если в вашей жизни все серо и буднично и в ней не хватает нездорового экшна – включайте матчи «Аталанты»! К бергамаскам перешло звание самой безбашенной команды Серии А, а все потому, что в нее пришел Джан Пьеро Гасперини. Тот самый, при котором «Дженоа» обыгрывало «Рому», проигрывая 0:3, после чего терпело домашнее фиаско от «Сиены». На фоне размеренного прошлогоднего футбола Эдуардо Рейи контраст оглушителен.

Вот только болельщики «Аталанты» уже начинают смотреть на Гасперини со скепсисом. Когда-то, будучи тренером «Дженоа», Джан Пьеро поругался с лучшим исполнителей «бисиклеты» в Европе Маурисио Пинильей. Чилиец бежал от него в «Аталанту», но и там тренер его настиг. «Пинилья не выходит на поле, потому что я вижу огромным потенциал у Альберто Палоски. Именно он является нашим основным форвардом», – заявил Гасперини. Палоски вчистую завалил предсезонку: в матчах с «Лидсом» и «Айтрахтом» экс-форвард «Милана» ничего не показал и был заменен на... малоизвестного Андреа Петанью. После матча с немцами, тренера в очередной раз спросили про отсутствие Пинильи. Теперь – в более грубой форме. «Маурисио не играл по причине плохой формы», – заявил Джан Пьеро. Хотя Пинилья, на секундочку, новоиспеченный обладатель Кубка Америки! Подтверждение злопамятства Гасперини было получено.

В очередной раз «Аталанта» провела не лучшую работу на трансферном рынке. Множество игроков было упущено в самый последний момент, из-за чего команда подходит к Серии А неготовой к 3-4-3. Не вовремя подоспела и продажа Алехандро Гомесa: в ближайшие дни лучший игрок прошлогодней «Аталанты» присоединится к «Сассуоло». Бергамаски пошли ва-банк, сделав предложение Хуану Итурбе и даже... Марио Балотелли.

Забудьте о скучной «Аталанте». Теперь она обещает стать командой-праздником. Лишь бы фейерверк голов не привел к итоговому трауру в виде вылета в Серию В.

Прогноз «Бомбардира»: безудержное веселье Гасперини помешает команде показывать стабильные результаты. В таблице будет откат, возможно, периодическое окунание в зону вылета.