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Марсело Бьелса
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
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18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
3
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
7
17:00
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16:58
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«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
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16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:27
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
3
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
12
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
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Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
8
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
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13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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Марсело Бьелса - новости
Тренер
Имя
Марсело
Фамилия
Бьелса
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
21 июля 1955
Статистика
Новости
Статьи
Посты
23 января
23:55
«Эвертон» определил двух кандидатов на замену Лэмпарду
3 декабря 2022
12:47
Бьелса может возглавить сборную, вылетевшую с ЧМ-2022
12 ноября 2022
11:43
Бьелса может вернуться к работе в АПЛ
1
25 сентября 2022
11:50
«Сантос» планирует назначить на пост тренера Бьелсу
5 августа 2022
19:52
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
16 июня 2022
22:24
Гризманн может перейти в «Атлетик»
12 апреля 2022
21:06
Гвардиола: «Дайте Бьелсе мою «Барселону» и посмотрите, сколько трофеев он выиграет»
8
28 марта 2022
09:20
Бьелса может возглавить сборную Боливии
1
27 февраля 2022
14:28
«Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе
1
26 февраля 2022
17:31
АПЛ. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Лидс», у команды Бьелсы четыре поражения подряд
11 февраля 2022
16:32
Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Лидс»
1 декабря 2021
09:31
Филлипс: «Если Бьелса захочет поставить меня вратарем, сыграю вратарем»
12 августа 2021
20:31
Фото
Бьелса подписал новое соглашение с «Лидсом». Клуб объявил об этом фотографией ведра
2
1 июня 2021
15:57
Фото
Гвардиола, Сульшер и Бьелса – в списке кандидатов на звание тренера сезона в АПЛ
1
1 мая 2021
18:16
Бьелса по окончании сезона продлит контракт с «Лидсом»
24 апреля 2021
09:40
Сампаоли повторил рекорд Бьелсы, набрав 16 очков с «Марселем» в семи первых матчах Лиги 1
1
12 декабря 2020
09:34
Бьелса провел 113-й матч во главе «Лидса». Это повторение его личного рекорда в тренерской карьере
11 декабря 2020
22:29
Бьелса выпустил на матч с «Вест Хэмом» состав, объявленный им за два дня до игры
4 декабря 2020
14:55
Клопп – лучший тренер 2020 года по версии ESPN, выигравший пять трофеев Флик – на втором месте
4
30 ноября 2020
07:23
Лопетеги может возглавить «Лидс» вместо Бьелсы
3
25 ноября 2020
12:58
Фото
Клопп, Зидан, Флик, Бьелса и Лопетеги – претенденты на лучшего тренера года
8
13 сентября 2020
11:13
Видео
Бьелса: «Лидс» на протяжении значительных отрезков матча играл с «Ливерпулем» на равных»
11 сентября 2020
13:22
«Лидс» объявил о продлении контракта с Бьелсой
26 июля 2020
11:39
На следующей неделе планируется продление контракта Бьелсы с «Лидсом»
21 июля 2020
23:18
Ведущий клубного ТВ «Лидса» Уилльямс: «Бьелсу в Лидсе боготворят. Любой фанат готов отдать члена семьи, чтобы тренер оставался в клубе»
18 июля 2020
17:39
После выхода «Лидса» в АПЛ центральную улицу Лидса назвали в честь Бьелсы
9 мая 2020
19:56
Фото
«Лидс» Бьелсы – самая посещаемая команда Чемпионшипа текущего сезона
7 января 2020
06:48
Бьелса – после поражения от «Арсенала»: «Все, что требовалось «Лидсу» – играть также, как в первом тайме»
18 октября 2019
17:25
Фото
Бьелса пришел на церемонию празднования 100-летия «Лидса» в спортивной экипировке
4
21 мая 2019
09:29
Бьелса – кандидат на должность главного тренера «Ромы»
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