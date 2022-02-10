Экс-тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Лидс»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса может покинуть занимаемый пост по окончании сезона.

Контракт между сторонами истекает в июне, и аргентинец пока не принял решение о своем будущем.

Если 66-летний специалист все-таки уйдет, то клуб будет выбирать между тремя кандидатами:

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