Лопетеги может возглавить «Лидс» вместо Бьелсы

«Лидс» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги.

По информации Mundo Deportivo, 54-летний испанец может возглавить английскую команду следующим летом.

Сейчас с «Лидсом» работает Марсело Бьелса, но его контракт с клубом истекает по окончании сезона, а новое соглашение до сих пор не подписано.