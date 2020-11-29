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    Лопетеги может возглавить «Лидс» вместо Бьелсы

    «Лидс» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги.

    По информации Mundo Deportivo, 54-летний испанец может возглавить английскую команду следующим летом.

    Сейчас с «Лидсом» работает Марсело Бьелса, но его контракт с клубом истекает по окончании сезона, а новое соглашение до сих пор не подписано.

    • «Севилья» идет на пятом месте в Примере после девяти туров.
    • «Лидс» по итогам десяти туров занимает 12-ю строчку в АПЛ.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10861

      Cules2013 21 минуту назад

      Дешёвые слухи. Бьельса сделал этот Лидс, куда ему уходить, и зачем руководству его отпускать? Он попал в топ-5 лучших тренеров мира!!! А вся эта тема с контрактом, она была и по истечению прошлого сезона - это особенности характера Марсело и отчасти клубного управления. Переподпишут, если только не форс-мажор. Хотя и 12-е место у команды сейчас, но есть ощущение, что Лидс поборется за место в ЛЕ.
      Ну а Лопетеги чего рыпаться? У него в подлодке всё лучше некуда по результатам.

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