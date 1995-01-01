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    «Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе

    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса отправлен в отставку. Решение принято после четырех поражений подряд.

    Бьелса был в «Лидсе» с 2018 года, вывел команду в АПЛ.

    • Ожидается, что «Лидс» примет Джесс Марш, бывший главный тренер «Лейпцига».
    • «Лидс» идет в АПЛ 16-м.
    • Ближайший соперник – «Лестер» (5 марта).

    АПЛ. «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Лидс», у команды Бьелсы четыре поражения подряд

    «Тоттенхэм» за 17 минут забил 3 гола «Лидсу»

    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лидс» (6:0) и сократил отставание от «Манчестер Сити» до 3 очков

    Источник: официальный сайт «Лидса»

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