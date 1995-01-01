«Лидс» уволил Бьелсу после его четырех лет в клубе

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса отправлен в отставку. Решение принято после четырех поражений подряд.

Бьелса был в «Лидсе» с 2018 года, вывел команду в АПЛ.

Ожидается, что «Лидс» примет Джесс Марш, бывший главный тренер «Лейпцига».

«Лидс» идет в АПЛ 16-м.

Ближайший соперник – «Лестер» (5 марта).

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