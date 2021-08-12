Бьелса подписал новое соглашение с «Лидсом». Клуб объявил об этом фотографией ведра

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса продлил контракт с клубом.

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2021/22.

Клуб объявил о продолжении сотрудничества с тренером с помощью фотографии ведра. На нем аргентинец сидит во время матчей.