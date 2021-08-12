Бьелса подписал новое соглашение с «Лидсом». Клуб объявил об этом фотографией ведра

Как видно, вовсе не объелся
"павлинов" наш Марсело Бьелса...?
И пусть "Юнайтед" без награды...
Крутейший коуч! Мы и рады!)))
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса продлил контракт с клубом.
Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2021/22.
Клуб объявил о продолжении сотрудничества с тренером с помощью фотографии ведра. На нем аргентинец сидит во время матчей.
- Бьелса возглавляет «Лидс» с июня 2018 года.
- В прошлом сезоне АПЛ команда финишировала на 9-м месте.
«Resolved»... and now signed! pic.twitter.com/MxV9fMOKoj— Leeds United (@LUFC) August 12, 2021