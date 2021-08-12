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    Бьелса подписал новое соглашение с «Лидсом». Клуб объявил об этом фотографией ведра

    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса продлил контракт с клубом.

    Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2021/22.

    Клуб объявил о продолжении сотрудничества с тренером с помощью фотографии ведра. На нем аргентинец сидит во время матчей.

    • Бьелса возглавляет «Лидс» с июня 2018 года.
    • В прошлом сезоне АПЛ команда финишировала на 9-м месте.

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    Источник: Официальный сайт «Лидса»

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      Soccerdealer63 2 минуты назад

      Как видно, вовсе не объелся
      "павлинов" наш Марсело Бьелса...?
      И пусть "Юнайтед" без награды...
      Крутейший коуч! Мы и рады!)))

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