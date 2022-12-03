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    Бьелса может возглавить сборную, вылетевшую с ЧМ-2022

    Марсело Бьелса близок к назначению на пост главного тренера сборной Уругвая.

    Ожидается, что 67-летний специалист в скором времени возглавит команду вместо Диего Алонсо.

    Перед ним поставят задачу отобраться на ЧМ-2026.

    • Бьелса ранее работал со сборными Аргентины и Чили.
    • Его последней командой был «Лидс».
    • Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2022, уступив место в плей-офф Португалии и Южной Корее.

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    Источник: La Repubblica

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