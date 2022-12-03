Бьелса может возглавить сборную, вылетевшую с ЧМ-2022

Марсело Бьелса близок к назначению на пост главного тренера сборной Уругвая.

Ожидается, что 67-летний специалист в скором времени возглавит команду вместо Диего Алонсо.

Перед ним поставят задачу отобраться на ЧМ-2026.

Бьелса ранее работал со сборными Аргентины и Чили.

Его последней командой был «Лидс».

Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2022, уступив место в плей-офф Португалии и Южной Корее.

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