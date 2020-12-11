Бьелса выпустил на матч с «Вест Хэмом» состав, объявленный им за два дня до игры

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Вест Хэмом». Главный тренер хозяев Марсело Бьелса выпустил тех игроков, которых обещал еще два дня назад на пресс-конференции.

«Лидс Юнайтед»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Филлипс, Алиоски, Рафаэл, Клих, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Стрeйк, Пабло Эрнандес, Шаклтон, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.

«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Аллер.

Запасные: Рэндольф, Доусон, Фредерикс, Джонсон, Ноубл, Лансини, Снодграсс.

Матч на «Элланд Роуд» начнется в 23:00 по Москве.