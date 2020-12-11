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    Бьелса выпустил на матч с «Вест Хэмом» состав, объявленный им за два дня до игры

    Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ между «Лидсом» и «Вест Хэмом». Главный тренер хозяев Марсело Бьелса выпустил тех игроков, которых обещал еще два дня назад на пресс-конференции.

    «Лидс Юнайтед»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Филлипс, Алиоски, Рафаэл, Клих, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.

    Запасные: Касилья, Стрeйк, Пабло Эрнандес, Шаклтон, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.

    «Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Аллер.

    Запасные: Рэндольф, Доусон, Фредерикс, Джонсон, Ноубл, Лансини, Снодграсс.

    Матч на «Элланд Роуд» начнется в 23:00 по Москве.

    Источник: твиттер «Лидса»

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    11.12.2020 22:29
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