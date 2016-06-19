«Хватит страдать х..ней, соберись!». Как Пайет стал звездой французской сборной

Играть при многотысячной аудитории на главном стадионе страны в футболке сборной – мечта любого футболиста. Забить победный гол на последней минуте под взором миллионов болельщиков, приведя трибуны в экстаз – сладкий сон для каждого спортсмена. После этого покинуть поле со слезами радости на глазах под оглушительные аплодисменты – сказка, которая становится реальностью в одном случае из миллиона.

Мечтал ли об этом когда-нибудь Димитри Пайе, простой парень, продававший рубашки в магазине одежды? Само собой. Рассчитывал ли он всерьез, что его мечта воплотится в жизнь? Едва ли.

Футбол занял место в сердце Димитри еще в совсем раннем возрасте. В четыре года он заявил родителям, что хочет играть за детскую команду «Сент-Фелипе», клуба из родного города семьи Пайе. Родители были не против и отвели свое чадо на базу клуба. Тренер смерил мальчика оценивающим взглядом и вынес вердикт: слишком мал, приходите через два года. В ответ на это ребенок закатил такую истерику, что коучу ничего не оставалось, кроме как согласиться взять щуплого паренька в команду, однако заставив его мать с отцом подписать соответствующую бумагу на их согласие, что их сын будет играть с более взрослыми ребятами.

Восемь лет спустя на Реюньон, родину Димитри, приехали скауты «Гавра». Для справки, Реюньон – остров на западе Мадагаскара, затерявшийся среди просторов Индийского океана. Здесь, в самой дальней французской провинции, смешались культурные традиции французов, африканцев, выходцев из Индии и Пакистана, китайцев и малагасийцев, здесь впитывал футбольную науку и будущая звезда сборной Франции. Люди с континента по достоинству оценили талант юркого и техничного полузащитника и забрали его с собой. Конечно же, с согласия самого Димитри и его родителей.

Однако в «Гавре» Пайе произвел впечатление не только невероятно талантливого футболиста, но и молодого человека с не самыми крепкими нервами. Постоянные выходки и закидоны, плохая успеваемость в школе и мелкие проступки Димитри поставили вопрос о его исключении.

«Ему было сложно освоиться в новой команде. Ничего ужасного он, конечно, не делал, но было много глупых детских поступков. Это был целый комплекс вещей» – говорит Мишель Лебайлиф, один из первых тренеров Пайе.

В итоге Димитри был отправлен домой.

«Тогда я думал, что все кончено, – рассказывает он. – Мне казалось, что в «Гавре» меня недооценили, мне сказали, что я не гожусь даже для того, чтобы играть во втором дивизионе, что сильно ударило по моему самолюбию. Я попрощался с Францией и решил играть только на родном острове».

Спустя два года на Реюньон вновь нагрянули скауты из Лиги 1. К 18 годам Пайе стал настоящей звездой чемпионата острова. Солнце, пляжи, океан, пальмы, любовь красивых девушек, восхищающихся тем, как ты пачками накручиваешь защитников соперника. Что еще надо?

Другого мнения придерживался отец Димитри, долго уговаривавший сына принять предложение «Нанта». Поначалу Пайе-младший возмущался предложенными условиями, согласно которым при грошовой зарплате клуб мог в одностороннем порядке разорвать с ним контракт уже через полгода, однако все же поддался уговорам родителя.

В «Нанте» Пайе продолжил гнуть свою линию. Чтобы заработать лишний цент, Димитри устроился продавцом-консультантом в местный магазин одежды, где подрабатывал после тренировок в молодежной команде.

Спустя год его, наконец, подпустили к первой команде. Молодой хавбек проявил себя как агрессивный и настырный футболист, наделенный отличной техникой и шикарным ударом. Однако проблемы с характером никуда не делись. На одной из тренировок Димитри сцепился с ветераном Фабьеном Бартезом после того, как тот выговорил юнцу за постоянные жалобы на фолы на нем. А в конце сезона получил красную карточку, после чего послал подальше тренера, который выразил недовольство грубостью молодого игрока. Тот сезон «Нант» провалил и вылетел в Лигу 2, однако Пайе проявил себя неплохо и, отказавшись играть в низшем дивизионе, подписал контракт с «Сент-Этьеном».

В новом клубе Димитри не превратился в скромного мальчика. В следующем сезоне его клуб вновь стоял на вылет. В одном из матчей, где зеленые уступали со счетом 0:1, капитан Йоан Белануану, пробегая мимо партнера, бросил ему фразу в стиле «хватит страдать х..ней, соберись». Пайе пропустил все мимо ушей и продолжил валять дурака. Спустя десяток минут претензии ему предъявил уже молодой Блез Матюиди. Тут Димитри вскипел и с развороту дал по лицу партнеру. Завязалась драка, Пайе был заменен и получил солидный штраф.

В следующем сезоне игрок, наконец, совладал с собой, и результат пришел. В первых семи матчах чемпионата Димитри соорудил семь голов, получил первый вызов в сборную Франции, заинтересовал «ПСЖ», «Манчестер Сити» и еще несколько сильных клубов… Однако на пике вновь взялся за старое.

«Я приехал посмотреть на Эйфелеву башню» – сказал он журналисту, который поймал Пайе прогуливающим тренировку в клубе.

Именно характер игрока во многом воспрепятствовал его трансферу в сильный клуб. Спустя год Димитри подписал контракт с «Лиллем», помог Азару стать лучшим игроком чемпионата, после стал им сам и перебрался в «Марсель». Под руководством Марсело Бьельсы Пайе вышел на принципиально иной уровень – 7 голов и 16 голевых передач в 36 матчах сделали из него MVP Лиги 1.

«Я многому научился у Бьелсы, – сказал Пайе в прошлом году. – При нем я повзрослел – и как игрок, и как мужчина. Мы сразу поняли друг друга. Он научил меня фундаментальным вещам».

Фанаты на «Велодроме» не могли нарадоваться своему лидеру, однако кризис в клубе не позволил его удержать. От предложения «Вест Хэма» с зарплатой в 2,5 миллионов евро в год (вместо 300 тысяч в «Марселе») по словам самого Пайе, мог отказаться только сумасшедший.

В Лондоне он продолжил зажигать – яркий дриблинг, эффектные передачи, потрясные штрафные сделали из него одного из ярчайших игроков АПЛ. В сборной Франции он частенько заигрывался и тащил одеяло на себя, однако Дидье Дешам поставил его на место, на время отлучив полузащитника от сборной и пригрозив невызовом на Евро. К счастью для всей французской нации, обошлось. Как играет Пайе сейчас на чемпионате Европы, вы видите сами. Тут сплошной восторг. Сейчас ему 29 лет, он уже не юнец, бросающийся с кулаками на каждого, кто на него посмотрит, не заносчивый разгильдяй, прогуливающий тренировки в клубе. Теперь он – профессионал с большой буквы. Он – игрок, затмивший в сборной Погба и Гризманна. Он – надежда нации. Он – Димитри Пайе.

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