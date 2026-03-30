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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Венесуэла
Узбекистан - Венесуэла: обзор матча 30 марта 2026
Узбекистан
30.03.2026, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Венесуэла
Матч
Статистика
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Статистика матча Узбекистан - Венесуэла
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0
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2025.11.18 10:16
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- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
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