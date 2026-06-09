10 июня 2026 года в 04:00 сборные Ирака и Венесуэлы сыграют в товарищеском матче.

Ирак

Ирак находится в отличной форме: команда не проигрывает в 8 последних матчах, забивает в 5 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр (7 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче ничья с Испанией (1:1). Хозяева явные фавориты.

Венесуэла

Венесуэла находится в кризисе, особенно на выезде: команда проигрывает в 9 последних гостевых товарищеских матчах. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче поражение от Турции (1:2). Гости выглядят неуверенно.

Факты о командах

Ирак

8 матчей без поражений

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 5 последних матчах

Ничья с Испанией (1:1)

Венесуэла

9 гостевых товарищеских матчей без побед

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено

Поражение от Турции (1:2)

Прогноз на матч Ирак – Венесуэла

Ирак в хорошей форме и играет дома. Венесуэла не выигрывает на выезде. Хозяева как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки