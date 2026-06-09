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Ирак – Венесуэла: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.63

09 июня 2026 8:50
Ирак - Венесуэла
10 июн. 2026, среда 04:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.63
Ирак не проиграет
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10 июня 2026 года в 04:00 сборные Ирака и Венесуэлы сыграют в товарищеском матче.

Ирак

Ирак находится в отличной форме: команда не проигрывает в 8 последних матчах, забивает в 5 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр (7 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче ничья с Испанией (1:1). Хозяева явные фавориты.

Венесуэла

Венесуэла находится в кризисе, особенно на выезде: команда проигрывает в 9 последних гостевых товарищеских матчах. Атака стабильна – 1.20 гола в среднем за 5 игр (6 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.00 в среднем. В прошлом матче поражение от Турции (1:2). Гости выглядят неуверенно.

Факты о командах

Ирак

  • 8 матчей без поражений
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 5 последних матчах
  • Ничья с Испанией (1:1)

Венесуэла

  • 9 гостевых товарищеских матчей без побед
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено
  • Поражение от Турции (1:2)

Прогноз на матч Ирак – Венесуэла

Ирак в хорошей форме и играет дома. Венесуэла не выигрывает на выезде. Хозяева как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Ирак не проиграет (двойной шанс 1X) – коэффициент 1.63
  • Обе забьют – да

1.63
Ирак не проиграет
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Венесуэла Ирак
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