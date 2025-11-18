Канада – Венесуэла: прогноз и ставки на матч 19 ноября 2025 с коэффициентом 1.64

19 ноября в рамках товарищеского матча Канада встретится с Венесуэлой. Обе команды используют контрольные игры для подготовки к официальным турнирам, но в последние недели демонстрируют разную динамику: Канада прибавляет в обороне и сохраняет стабильность, тогда как Венесуэла продолжает сталкиваться с большими трудностями в защите. На фоне статистики и текущего состояния сборных матч обещает быть плотным, с акцентом на борьбу в центре поля.

Канада

Канада подходит к матчу после нулевой ничьей с Эквадором. Команда не может выиграть в трех последних встречах, однако демонстрирует высокую надежность в обороне – всего один пропущенный мяч в пяти матчах. Канадцы забивают в трех последних играх подряд и в среднем наносят достаточно ударов для стабильного давления. Серия из шести выездных матчей без поражений подчеркивает, что Канада уверенно действует на чужом поле, грамотно распределяя нагрузку между линиями.

Венесуэла

Венесуэла также добилась минимальной победы над Австралией, однако общая картина остается тревожной. Сборная пропускает слишком много: 12 голов за пять матчей – показатель, отражающий слабую структуру обороны и высокую уязвимость при прессинге. В атаке команда действует нестабильно, забив всего четыре гола за пять игр. Несмотря на отдельные локальные успехи, Венесуэла сталкивается с системными проблемами в центре поля, что делает еe менее предсказуемой и менее стабильной, чем соперник.

Факты о командах

Канада

Пропускает всего 0.20 гола за последние 5 матчей

Забивает 0.80 гола в среднем

Забивает в 3 последних матчах

Не проигрывает в 6 гостевых матчах подряд

Венесуэла

2.40 пропущенных в среднем за последние 5 игр

0.80 забитых в среднем

Победа 1:0 над Австралией в предыдущей игре

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Прогноз на матч Канада – Венесуэла

Учитывая структуру игры и текущие показатели, Канада выглядит более стабильной и организованной командой. Защитная дисциплина, умение выдерживать темп и уверенная игра на выезде дают канадцам преимущество в этом противостоянии. Венесуэла же сталкивается с серьезными проблемами в обороне, что может стать ключевым фактором при равной игре в центре поля. При этом обе команды демонстрируют невысокую результативность в последних матчах, что делает сценарий с небольшим количеством голов наиболее вероятным. В такой динамике предпочтение смещается в пользу более организованной и сбалансированной Канады.

