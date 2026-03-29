Узбекистан – Венесуэла: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.77

29 марта 2026 10:00
Узбекистан - Венесуэла
30 мар. 2026, понедельник 17:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.77
Победа Узбекистана
30 марта состоится товарищеский матч между сборными Узбекистана и Венесуэлы. Хозяева находятся в отличной форме и побеждают в 3 последних матчах. Гости испытывают серьезные проблемы на выезде и много пропускают.

Узбекистан

Узбекская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах. В последних пяти матчах узбекистанцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В последнем матче команда обыграла Габон (3:1). В личной встрече с Венесуэлой в 2023 году была зафиксирована ничья (1:1).

Венесуэла

Венесуэльская сборная демонстрирует нестабильные результаты, особенно на выезде. Команда проигрывает в 8 последних выездных товарищеских матчах. В последних пяти матчах венесуэльцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 10 (в среднем 2.00). В последнем матче команда обыграла Тринидад и Тобаго (4:1).

Факты о командах:

Узбекистан

  • Побеждает в 3 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 0.60 пропущено
  • Сыграл вничью с Венесуэлой в 2023 году (1:1)

Венесуэла

  • Проигрывает в 8 последних выездных товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 2.00 пропущено

История личных встреч

В единственной личной встрече в 2023 году команды сыграли вничью 1:1.

Прогноз на матч Узбекистан – Венесуэла

Узбекистан находится в отличной форме: 3 победы подряд, надежная оборона (0.60 пропущенных) и стабильная результативность. Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию.

Венесуэла испытывает серьезные проблемы на выезде – 8 матчей без побед в гостевых товарищеских встречах. Оборона гостей не надежна (2.00 пропущенных), что может стать решающим фактором.

Учитывая форму хозяев, их надежную оборону и выездные проблемы Венесуэлы, Узбекистан должен побеждать. Гости могут забить, но вряд ли это спасет их от поражения.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Узбекистана – коэффициент 1.77
  • Обе забьют – да

Автор: Миронов Николай
