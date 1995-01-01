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    Состав сборной Узбекистана по футболу

    Сайт ufa.uz/rukovodstvo/
    Тренер Сречко Катанец
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Юсупов Уткир Навбахор Навбахор Узбекистан Вра 33 2 0 0 0 0
    Хусанов Абдукодир Ланс Ланс Узбекистан Защ 19 2 0 0 0 0
    5 Ашурматов Рустам Рубин Рубин Узбекистан Защ 27 2 0 0 0 0
    23 Аликулов Хусниддин Ризеспор Ризеспор Узбекистан Защ 24 2 0 0 1 0
    4 Сайфиев Фаррух Пахтакор Пахтакор Узбекистан Защ 32 2 0 0 1 0
    3 Алижонов Хожиакбар Пахтакор Пахтакор Узбекистан Защ 26 2 0 0 0 0
    15 Эшмуродов Умар Насаф Насаф Узбекистан Защ 31 1 0 0 0 0
    13 Насруллаев Шерзод Насаф Насаф Узбекистан Защ 25 1 0 0 0 0
    11 Урунов Остон Навбахор Навбахор Узбекистан Пол 23 2 1 1 0 0
    7 Шукуров Отабек Карагюмрюк Карагюмрюк Узбекистан Пол 27 2 2 1 0 0
    9 Хамробеков Одилджон Пахтакор Пахтакор Узбекистан Пол 27 2 0 0 1 0
    6 Ганиев Азиз Шабаб Аль-Ахли Шабаб Аль-Ахли Узбекистан Пол 25 1 0 0 0 0
    14 Шомуродов Эльдор Кальяри Кальяри Узбекистан Нап 28 2 1 2 0 0
    21 Сергеев Игорь БГ Патхум Юнайтед БГ Патхум Юнайтед Узбекистан Нап 30 2 1 0 0 0
    Файзуллаев Аббосбек ЦСКА ЦСКА Узбекистан Нап 20 2 0 0 0 0
    7 Машарипов Жалолиддин Пансерраикос Пансерраикос Узбекистан Нап 30 1 0 0 0 0
    19 Тургунбоев Азизбек Пахтакор Пахтакор Узбекистан Нап 29 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 17, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 4, нападающих: 5
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