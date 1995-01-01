Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Юсупов Уткир
|Навбахор
|Вра
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|Хусанов Абдукодир
|Ланс
|Защ
|19
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|Ашурматов Рустам
|Рубин
|Защ
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Аликулов Хусниддин
|Ризеспор
|Защ
|24
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|Сайфиев Фаррух
|Пахтакор
|Защ
|32
|2
|0
|0
|1
|0
|3
|Алижонов Хожиакбар
|Пахтакор
|Защ
|26
|2
|0
|0
|0
|0
|15
|Эшмуродов Умар
|Насаф
|Защ
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|Насруллаев Шерзод
|Насаф
|Защ
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Урунов Остон
|Навбахор
|Пол
|23
|2
|1
|1
|0
|0
|7
|Шукуров Отабек
|Карагюмрюк
|Пол
|27
|2
|2
|1
|0
|0
|9
|Хамробеков Одилджон
|Пахтакор
|Пол
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|6
|Ганиев Азиз
|Шабаб Аль-Ахли
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|14
|Шомуродов Эльдор
|Кальяри
|Нап
|28
|2
|1
|2
|0
|0
|21
|Сергеев Игорь
|БГ Патхум Юнайтед
|Нап
|30
|2
|1
|0
|0
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|ЦСКА
|Нап
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|Машарипов Жалолиддин
|Пансерраикос
|Нап
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Тургунбоев Азизбек
|Пахтакор
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 17, из них вратарей: 1, защитников: 7, полузащитников: 4, нападающих: 5