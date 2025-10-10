Тухель упрекнул болельщиков сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после товарищеского матча с Уэльсом (3:0) высказался о недостатке поддержки со стороны болельщиков.

– У нас было полтора тренировочных дня на подготовку к матчу с хорошо организованным соперником, и мы выступили очень хорошо. К перерыву мы могли вести со счeтом 5:0. Но четвeртый и пятый голы забить не удалось. Стадион молчал. Трибуны не дали нам никакой энергии. Мы сделали всe возможное для победы.

– Ожидали ли вы большего от болельщиков?

– Да. Что нам еще нужно было сделать за эти 20 минут? Мы не дали сопернику вырваться из-под давления. В течение получаса слышны были только болельщики Уэльса и это печально, потому что команда сегодня заслуживала большей поддержки.