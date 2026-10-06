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Томас Тухель
Статистика
Томас Тухель - статистика
Англия
Германия
29 августа 1973 (53)
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Команда
И
В
П
Н
Англия
4
3
1
0
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
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