Статистика по турнирам

Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Германия. Бундеслига 2023/2024 Германия. Кубок 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Германии 2023 Товарищеские матчи 2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Клубный чемпионат мира 2021 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок УЕФА 2021 Товарищеские матчи 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Франция. Кубок 2019/2020 Франция. Кубок лиги 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Международный кубок чемпионов 2016 Суперкубок Германии 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Германия. Бундеслига 2013/2014 Германия. Кубок 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Кубок 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Кубок 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Германия. Кубок 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010