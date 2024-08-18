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Томас Тухель
Материалы
Томас Тухель - материалы
Англия
Германия
29 августа 1973 (53)
Тренер
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Публикации
Кто станет чемпионом Германии в новом сезоне? Букмекеры определили явного фаворита
Прогноз, который не понравится болельщикам «Байера».
18.08.2024 07:00
2
Как дела у «Челси» после ухода Абрамовича: огромные траты на игроков, много смен в руководстве, результаты ухудшились
Руководство пока доверяет Поттеру.
14.01.2023 20:43
Тухель продержался при новых владельцах «Челси» 100 дней: его уволили из-за недопониманий с руководством и игроками
Объясняем причины самого странного увольнения сезона.
07.09.2022 14:29
Тухель всех перехитрил: выпустил Кепу чисто под серию пенальти – и выиграл. Смысл трюка – опыт: это уже пятая серия пенальти Кепы
Тот не любит пенальти, но специально их тренирует.
12.08.2021 11:54
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
Для успеха помогло назначение в «ПСЖ».
29.05.2021 16:40
Мбаппе капризничает: конфликтует с Тухелем из-за замены, откладывает продление контракта. Говорят, ждет предложения «Реала»
Еще одна особенность вундеркинда.
02.02.2020 12:27
5
Заметили, как много Икарди забивает за «ПСЖ»? Кажется, это был лучший трансфер лета
Вытеснил Кавани из состава, ласкается в комплиментах Тухеля.
12.12.2019 00:47
8
4 идеальных трансфера последних дней
Два из них рекордные по суммам, другие два – бесплатные.
05.07.2019 22:31
3
«ПСЖ» зря потратился на Паредеса. Он деградирует и мешает команде
А еще его низкий уровень всех раздражает.
01.05.2019 17:40
13
«ПСЖ» вылетел, потому что у них мягкий характер
Вы зря говорите, что «МЮ» повезло.
07.03.2019 04:10
18
Мама Рабьо договорилась с «Барселоной». В «ПСЖ» от нее уже устали
Куча конфликтов и полное управление карьерой сына.
20.12.2018 00:30
14
Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу
Илья Егоров против фаворита.
03.12.2018 18:25
27
«ПСЖ» бьет рекорды, но утопает в проблемах
С таким подходом сложно развиваться.
03.11.2018 12:20
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Главный скаут Европы, о котором вы не слышали
Этот человек вытянет «Арсенал» из кризиса.
20.04.2018 17:05
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В подрыве автобуса «Боруссии» признался россиянин. Что об этом нужно знать?
Он хотел заработать денег на акциях клуба.
08.01.2018 16:40
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