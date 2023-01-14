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  • Как дела у «Челси» после ухода Абрамовича: огромные траты на игроков, много смен в руководстве, результаты ухудшились

Как дела у «Челси» после ухода Абрамовича: огромные траты на игроков, много смен в руководстве, результаты ухудшились

14 января 2023, 20:05
5

В мае прошлого года Роману Абрамовичу пришлось продать «Челси». Когда появился американский бизнесмен Тодд Боули, а сумма сделки доросла до отметки в 4,3 млрд фунтов, стороны ударили по рукам. Новый владелец Боули сразу же пообещал:

«Я сделаю все, чтобы «Челси» стал суперзвездой среди клубов. Если фанаты беспокоятся, что я не буду тратиться на клуб, то они ошибаются. Я буду тратить столько денег, чтобы «Челси» был на вершине пищевой цепочки английской Премьер-лиги».

Боули сдержал обещание, устроил зачистку в руководстве клуба, но пока это не очень помогает «Челси».

На трансферы «Челси» в эпоху Боули потратил почти 400 млн евро. Некоторые уже не оправдали ожидания

«Челси» пока что проживает второе трансферное окно при Тодде Боули. За это время он завершил такие переходы:

  • Уэсли Фофана («Лестер») – 80,4 млн евро (здесь и далее);
  • Марк Кукурелья («Брайтон») – 65,3;
  • Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 56,2;
  • Бенуа Бадиашиле («Монако») – 38;
  • Калиду Кулибали («Наполи») – 38;
  • Карни Чуквуэмека («Астон Вилла») – 18;
  • Андрей Сантос («Васко да Гама») – 12,5;
  • Пьер-Эмерик Обамеянг («Барселона») – 12;
  • Давид Фофана («Мольде») – 12;
  • Жоау Феликс («Атлетико) – аренда на полгода за 11 млн евро;
  • Габриэль Слонина («Чикаго») – 9,09;
  • Денис Закария («Ювентус») – аренда до конца сезона-2022/23 за 3 млн евро.

Суммарно все новички обошлись клубу в 355,5 млн евро, не считая различных бонусов. Ведущие инсайдеры мира пишут, что летом в «Челси» приедет Кристофер Нкунку – а это еще 60+ млн евро.

Для сравнения: «Ньюкасл», который перешел во владения шейхов, за почти что два трансферных окна потратил 237 млн евро – то есть сильно меньше.

При этом «Челси» запустил анализ некоторых из последних трансферов и уже готов признать, что некоторые из них были убыточными. Например, переход Калиду Кулибали. Или трансфер Обамеянга. Мэтт Лоу из The Telegraph (надежный источник по «Челси») сказал, что клуб в ближайшее время рассмотрит варианты с их продажами. Руководство еще не очень довольно арендой Закарии, который так и не принес команде существенной пользы.

Боули затеял масштабную перестройку внутри руководства «Челси» и (главное) уволил Тухеля – Поттер пока не справляется

Главный русскоязычный блогер по «Челси» Кирилл Бельский выделил целый ряд перестановок в руководстве:

  • Главные управленцы: Роман Абрамович, Брюс Бак (президент), Марина Грановская и Евгений Тененбаум (оба – директоры), Дэмиен Уиллоуби (коммерческий директор);
  • Директор по коммуникациям Стив Аткинс;
  • Главврач Пако Биосква и главный физиотерапевт Тьерри Лоран;
  • Селекционный отдел: Петр Чех (технический советник), Беньямин Вебер (аналитик), Скотт Маклахлен (глава международного скаутинга), Кристоф Лоллишон (технический директор по арендным игрокам).

Но главная перемена – увольнение Томаса Тухеля. Когда руководство попрощалось с ним, Тухель говорил: «Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не придется делать это еще много лет. Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу.

Это клуб, где я чувствовал себя как дома – как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня».

Тодд Боули говорил: «Тухель чрезвычайно талантлив и добился больших успехов. Наше видение заключалось в том, чтобы найти тренера, который хотел бы сотрудничать с нами.

Но мы не были уверены, что Томас разделяет наши взгляды. У нас не было общего видения».

Сейчас «Челси» тренирует Грэм Поттер. Результаты, мягко говоря, слабые: «Челси» идет на 10-м месте, в последних девяти встречах в АПЛ у команды была только одна победа. Правда, в Англии пишут, что у Поттера будет шанс исправить ситуацию – руководство «Челси» пока не планирует увольнять его.

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Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Англия Челси Тухель Томас Поттер Грэм Абрамович Роман
Комментарии (5)
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Таврида
1673709410
В-общем, влезли новые хозяева, поломали что работало, а теперь репу чешут: шо делать? Оставить как есть или ломать дальше?
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сутулая собака и лисы
1673711464
2004-2022 глава окончена.
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Lilipyt
1673722109
Это напоминает мне как китайцы купили Милан и понабрали игроков на 4 состава и толку них.. не вышло
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valsboston
1673727382
после ухода Абрамовича: огромные траты на игроковТекст: Илья Егоров====.Я худею.Автор написал статью только для того, чтобы расказать как плохо Челси после ухода Абрамовича...И ведь вся статья о том что Челси живет...Никак не упомянул о том, что тут в Бомбе было столько похоронных статей о Челси по поводу --Челси без Абрамовича. Память работает избирательноТо что сейчас не выгодно---забывает напрочь.)))
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serglider
1673730943
Абраша Челси продал!? То есть выручил от продажи деньги, которые положил в свой карман? Нет? Тогда клуб у него банально отжали))) И финансовый фаерплей, как клубу участнику еврокубков у УЕФА нет никаких вопросов по зарплатной ведомости? Вроде Чефир топит за то что бы клубы тратили сколько зарабатывают. Или англосаксонских клубов это не касается?
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