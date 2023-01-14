Как дела у «Челси» после ухода Абрамовича: огромные траты на игроков, много смен в руководстве, результаты ухудшились

В мае прошлого года Роману Абрамовичу пришлось продать «Челси». Когда появился американский бизнесмен Тодд Боули, а сумма сделки доросла до отметки в 4,3 млрд фунтов, стороны ударили по рукам. Новый владелец Боули сразу же пообещал:

«Я сделаю все, чтобы «Челси» стал суперзвездой среди клубов. Если фанаты беспокоятся, что я не буду тратиться на клуб, то они ошибаются. Я буду тратить столько денег, чтобы «Челси» был на вершине пищевой цепочки английской Премьер-лиги».

Боули сдержал обещание, устроил зачистку в руководстве клуба, но пока это не очень помогает «Челси».

На трансферы «Челси» в эпоху Боули потратил почти 400 млн евро. Некоторые уже не оправдали ожидания

«Челси» пока что проживает второе трансферное окно при Тодде Боули. За это время он завершил такие переходы:

Суммарно все новички обошлись клубу в 355,5 млн евро, не считая различных бонусов. Ведущие инсайдеры мира пишут, что летом в «Челси» приедет Кристофер Нкунку – а это еще 60+ млн евро.

Для сравнения: «Ньюкасл», который перешел во владения шейхов, за почти что два трансферных окна потратил 237 млн евро – то есть сильно меньше.

При этом «Челси» запустил анализ некоторых из последних трансферов и уже готов признать, что некоторые из них были убыточными. Например, переход Калиду Кулибали. Или трансфер Обамеянга. Мэтт Лоу из The Telegraph (надежный источник по «Челси») сказал, что клуб в ближайшее время рассмотрит варианты с их продажами. Руководство еще не очень довольно арендой Закарии, который так и не принес команде существенной пользы.

Боули затеял масштабную перестройку внутри руководства «Челси» и (главное) уволил Тухеля – Поттер пока не справляется

Главный русскоязычный блогер по «Челси» Кирилл Бельский выделил целый ряд перестановок в руководстве:

Главные управленцы: Роман Абрамович, Брюс Бак (президент), Марина Грановская и Евгений Тененбаум (оба – директоры), Дэмиен Уиллоуби (коммерческий директор);

Директор по коммуникациям Стив Аткинс;

Главврач Пако Биосква и главный физиотерапевт Тьерри Лоран;

Селекционный отдел: Петр Чех (технический советник), Беньямин Вебер (аналитик), Скотт Маклахлен (глава международного скаутинга), Кристоф Лоллишон (технический директор по арендным игрокам).

Но главная перемена – увольнение Томаса Тухеля. Когда руководство попрощалось с ним, Тухель говорил: «Это одно из самых трудных заявлений, которые мне когда-либо приходилось писать, и я надеялся, что мне не придется делать это еще много лет. Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу.

Это клуб, где я чувствовал себя как дома – как в профессиональном, так и в личном плане. Большое спасибо всему персоналу, игрокам и болельщикам за то, что с самого начала радушно приняли меня».

Тодд Боули говорил: «Тухель чрезвычайно талантлив и добился больших успехов. Наше видение заключалось в том, чтобы найти тренера, который хотел бы сотрудничать с нами.

Но мы не были уверены, что Томас разделяет наши взгляды. У нас не было общего видения».

Сейчас «Челси» тренирует Грэм Поттер. Результаты, мягко говоря, слабые: «Челси» идет на 10-м месте, в последних девяти встречах в АПЛ у команды была только одна победа. Правда, в Англии пишут, что у Поттера будет шанс исправить ситуацию – руководство «Челси» пока не планирует увольнять его.

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Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press