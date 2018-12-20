Мама Рабьо договорилась с «Барселоной». В «ПСЖ» от нее уже устали

За последнее время пресса мусолила не очень много скандалов, связанных с «ПСЖ». Первый – УЕФА грозила клубу санкциями за нарушения правил ФФП. Здесь парижане неоднократно выкручивались из ситуаций. Второй – у Неймара и Кавани был конфликт, когда бразилец только приехал в команду. Но Эмери померил их.

Третий и, наверное, самый громкий – контракт Адриана Рабьо с командой. «ПСЖ» уже полтора года пытается продлить соглашение со своим воспитанником. Но все упирается в то, что делать он это не собирается. Рабьо давно соблазняется предложениями из АПЛ, офферами «Барсы» и других топовых команд. Кроме того, ситуацию в течение долгого времени постоянно подогревает его мама.

Что делает мама

Le Parisien объявил: Рабьо окончательно отказался от контракта «ПСЖ», потому что согласился на предложение «Барселоны». В этой новости не было ничего необычного (все к этому шло примерно год), пока перед журналистами не выступила мама полузащитника, Вероника Рабьо. «Решение об уходе окончательное и бесповоротное. Ситуация совершенно испортилась. Пути назад нет. Я предпочитаю оставаться в тени. Но мне бросил вызов человек по имени Антеру Энрике (занимает должность спортивного директора «ПСЖ»). И я позволила себе дать ответы на вопросы», – сказала Вероника Рабьо.

О том, какой вызов Антеру Энрике бросил ей, женщина не сказала. L’Equipe предположила: речь шла о зарплате и премиальных в новом контракте футболиста с клубом. Мать Рабьо настаивала на зарплате в 10 миллионов евро в год – «ПСЖ» же не готовы платить игроку больше 7,2.

Вообще, Вероника Рабьо играет важную роль в карьере своего сына:

Вероника работает агентом своего же сына приблизительно с 2013 года, когда Адриан вернулся из аренды из «Тулузы». За 5 лет на женщину выходил с предложением о сотрудничестве Мино Райола, но Вероника не изменяла свою позицию: «Агент должен представлять интересы своего клиента, а не наживаться на нем».

В 2014-м Вероника Рабьо дала пять интервью французским журналистам на тему того, как ее сыну плохо в «ПСЖ» из-за недостатка игровой практики. Она говорила о том, что Лоран Блан недооценивает Адриана и просто не доверяет ему. Блан долго говорил о том, что не понимает, о чем говорит Вероника. В конечном итоге «ПСЖ» продлил контракт с Рабьо на 4 года, и полузащитник стал выходить на поле значительно чаще.

Два года назад Адриан Рабьо признался: его зарплатой распоряжается мама. С тех пор ничего не изменилась: Вероника не только контролирует все деньги, заработанные с сыном, но и сама устанавливает цифры в контракте. По данным AS, Вероника Рабьо всю прошлую неделю провела в Барселоне и была занята переговорами с будущей командой сына.

В 2015-м она открыто рассказывала о том, что Адриан хочет покинуть Париж.

В 2016-м она вроде бы договорилась о продлении контракта сына с «ПСЖ» до 2021 года, но сразу после переговоров улетела в Турин. Об этом узнали боссы парижан и аннулировали сделку, думая о том, что возможное предложение «Юве» могло быть лучше их условий.

Этой осенью Вероника Рабьо требовала с «ПСЖ» выплаты бонусных 8 миллионов евро. О том, получил ли Адриан эти деньги, французская пресса так и не сообщила.

«ПСЖ» трижды предлагал Рабьо новый контракт. Лишь однажды предложение отклонил сам игрок, во всех остальных случаях отвечала его мама.

Почему это важно

Адриан Рабьо – один из главных французских талантов в этом десятилетии. Все тренеры «ПСЖ», с которыми плотно работал Рабьо (Блан, Эмери, Тухель), подтверждали талант полузащитника. В сентябре Томас Тухель сказал: «Мне нравится работать с Рабьо. Рабьо не пропустил ни одной тренировки. Он может адаптироваться в любой системе. И если Рабьо в форме, он необходим нам». Но, похоже, теперь коучу придется выкручиваться без одного из своих любимейших игроков.

Рабьо мог уйти в «Барселону» зимой (на счет «ПСЖ» прилетели бы 40 миллионов евро), но мама игрока сказала: Адриан слишком заинтересован в еще одном чемпионском титуле во Франции и в победе в ЛЧ вместе с «ПСЖ». Клуб же он поменяет, но все-таки летом, находясь в статусе свободного агента.

То неловкое чувство, когда в 23 года ты много говоришь о свое желании уйти, но все основное за тебя делает мама.

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