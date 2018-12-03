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    Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу


    2
    Голосов: 14
    03.12.2018 18:25
    Илья Егоров против фаворита.

    После вручения приза лучшему игроку Европы от ФИФА Луке Модричу, была куча инсайдов о том, кто станет обладателем «Золотого мяча». Журналист Onda Cero Эктор Фернандес утверждает, что Модрич получит популярную награду, а дальше расположатся Роналду и Гризманн. Другой инсайдер, Аллесандро Альчато, подтверждает слова коллеги.

    В новостях этих источников нет Килиана Мбаппе, хотя при подсчете половины голосов фамилия нападающего «ПСЖ» фигурировала на третьем месте (после Модрича и Варана). Очень странно, что Мбаппе никто не рассматривает как потенциального победителя. Форвард больше всего заслуживал эту награду.

    Игровой прорыв

    Унаи Эмери после нескольких месяцев работы говорил: «Я не рассматривал Мбаппе в качестве главной звезды. У нас есть Неймар, Кавани, Ди Мария. Но Килиан по некоторым игровым показателям перекрыл абсолютно всех».

    У Эмери было право так говорить. В «Монако» Мбаппе начинал на левом фланге полузащиты, затем – перестроился на правый (иногда даже играл на позиции атакующего полузащитника). В «ПСЖ» же форвард часто перемещался в центр нападения, но в основном плотно осел на любимом правом фланге и сейчас считается чуть ли не лучшим игроком на этой позиции.

    С приходом Тухеля функционал Мбаппе в «ПСЖ» несколько изменился. Теперь он вообще не перестраивается на другие фланги, а постоянно играет справа. Кроме того, Тухель обязал Мбаппе не только самому завершать моменты, но и играть с футболистами, которые располагаются рядом с ним. К примеру, Неймар сейчас играет на позиции «девятки» – Мбаппе развивает 35% атак через него. 4 из 10 пасов Мбаппе идут вперед, на Эдинсона Кавани, 3 – на Неймара, оставшиеся передачи он разделяет на короткие перепасовки и отыгрыши назад. Так Томас Тухель улучшает понимание Мбаппе атаки.

    О прогрессе Мбаппе говорят несколько факторов:

    • Мбаппе забил 12 голов в этом сезоне чемпионате Франции и лидирует среди футболистов топ-5 лиг.
    • Мбаппе занял четвертое место в споре лучших бомбардиров ЧМ-2018. У него 4 забитых мяча (столько же у Черышева, Лукаку, Роналду и Гризманна), больше только у Кейна – 6.
    • При Эмери Мбаппе нужно было 2,57 момента для того, чтобы забить гол. С приходом Тухеля этот показатель уменьшился до 2,13.
    • На данный момент у Мбаппе самый высокий процент реализации моментов среди игроков топ-5 лиг – 76%.

    Мбаппе лучше других кандидатов

    Факт, основанный на сравнении. Модрич играл важную роль в игре «Реала» (при Зидане) и сборной Хорватии на ЧМ-2018. Но Лука немного подсдулся, когда Зидан и Роналду уехали из Мадридп, а команда стала тонуть вместе с Солари. У Варана практически аналогичная ситуация. Защитник тащил, когда в Мадриде все было хорошо и помогал Франции на чемпионате мира (где, кстати, королями были именно Мбаппе и Гризманн).

    Мбаппе же стал чемпионом Франции и одной из ключевых фигур в «ПСЖ» в прошлом сезоне – раз. Получил золотую медаль ЧМ-2018 и был лидером сборной – два. До сих пор божит в Лиге 1 и ЛЧ – три.

    Нападющий «ПСЖ» до сих пор находится в потрясающей форме. И дело даже не в том, что у Парижа все замечательно в чемпионате и ЛЧ. Мбаппе выделяется на фоне остальных конкурентов и здорово выглядит, выходя против футбольных топов. А ведь ему всего лишь 19.

    Роналду и Месси надоели

    В 2008 году «Золотой мяч» получил Кака. И это был последний раз, когда награду получил не Месси и не Роналду (а также не футболист «Реала» или «Барсы»). У Мбаппе есть реальные шансы закончить эту португало-аргентинскую серию.

    Мбаппе всего лишь 19, и это первый реальный кандидат на «Золотой мяч», не достигнувший 20-летнего возраста, в этом веке. На данный момент у него есть практически все: не хватает лишь победы в ЛЧ и на Евро.

    За Мбаппе хочется болеть

    Мбаппе очень правильный парень. И это реально подкупает. Он не попадает во всякие неприятные ситуации, не нарушает правила (как Усмане Дембеле, который пропускает тренировки «Барсы» из-за видеоигр) и не тратит деньги куда попало. Томас Тухель называл очень дисциплинированным и не испорченным футболистом, связав эти определения с тем, что Мбаппе играет вместе с Кавани и Неймаром – они-то и подсказывают юной звезде, как поступать в ситуации.

    Даже вбросы Football Leaks о том, как отец Мбаппе требовал от «ПСЖ» дополнительные бонусы в контракт сына, свой пропуск на каждую командную тренировку и выдачу частного вертолета, не особо повредили репутации Мбаппе. Недавно журналист L’Equipe спросил форварда обо всем этом, но получил спокойный ответ: «Это футбол, и это рынок. Каждый клуб пытается создать максимально хорошие условия для своих игроков».

    ***

    Мбаппе всего 19, но за три сезона он ни разу не тормознул и продолжает прогрессировать с бешеной скоростью. На данный момент он – главный кандидат на приз лучшему молодому игроку года. Но даже эта награда не оценит правильно игру Мбаппе в 2018-м.

    Лука Модрич в этом году был в фантастической форме. Но «Золотой мяч» от France Football сегодня обязан перейти в руки Килиана Мбаппе, который перевернул игру в свои 19.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 14
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 16 декабря 2018, 19:10

      У него все впереди, еще успеет.

      0
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      Рейтинг: +70

      rude boy 5 декабря 2018, 07:33

      Мбаппе ярко сверкнул, но он только начинает. Все равно что Роналду дали бы золотой мяч в 2004, а не 08.
      Думаю его время придет , если продолжит в том же темпе.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 5 декабря 2018, 00:10

      Надоели Месси и Роналду??? Полнейший бред! Мбаппе да открытие сезона хорошо сыграл на чм, но там лучший был Модрич и это без сомнений ! в ЛЧ лучший был Роналду и тоже спора не будет, Гризманн ? да не плохо играет но он рядом с Месси не стоит и Роналду! то что Гризманн и Мбаппе сейчас были выше в рейтинги Месси это для них победа

      0
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      Рейтинг: +9753

      САДЫЧОК 4 декабря 2018, 12:42

      Вне всяких сомнений Мбаппе в этом сезоне сильнее Модрича ! Но лучший-Гризманн !....Дают награду в совокупности с чем то не понятным , кто то не понятный !

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 4 декабря 2018, 07:22

      Мбаппе отличный игрок, но рановато ему золотой мяч отхватывать, может зазвездится.. Если продолжит так вкалывать, то золотой мяч у него ещё будет да не один... А Модрич если бы в этом году не взял, то другого шанса у него бы уже не было, получил золотой мяч за стабильную карьеру на высочайшем уровне - и это было заслуженно!!!

      2
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      Рейтинг: +15

      Михаил987 3 декабря 2018, 23:25

      Роналду и Месси надоели...Идиот мог только такое сказать про лучших.Какими они и были все эти годы.

      3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 3 декабря 2018, 22:56

      Херня собачья. Сравнивать условия Реала и ПСЖ.

      0
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      Рейтинг: +453

      тёска 3 декабря 2018, 22:36

      не надо давить на его молодость (19 лет,ещё заслужит) ведь мяч он заработал результативностью и взятыми трофеями.если мячик не отдать ему он может сломаться(зачем е*ашить если награды отдают другим)

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 декабря 2018, 22:16

      дайте золотой мяч модричу ! мбаппе если будет и так дальше стараться то получит золотой мяч ! Кто станет обладателем «Золотого мяча»? С КАКОГО БОКА ТУТ В ГОЛОСОВАНИИ СТОИТ ВАРАН ? )))))))Это же смех ! умтити и то сильнее сыграл на чемпе !

      4
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 3 декабря 2018, 21:59

      Считал и считаю, что ЗМ должен получить Мбаппе!

      2
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