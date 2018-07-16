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    Мбаппе − больше, чем Пеле. Он станет легендой


    3.4
    Голосов: 14
    16.07.2018 11:05
    Молодой гений.

    Это лето подбросило вверх один нужный тезис: Мбаппе феноменально хорош. Давайте по фактам:

    • Без проблем зашумел в Лиге чемпионов
    • Не потерялся в сумбурном и тесном «ПСЖ»
    • Побил дежурную, но обязательную пачку всяких рекордов про молодость
    • Сходу ворвался в один из сильнейших составов в истории сборной Франции
    • Стал там не просто молодым на подхвате, а системообразующей персоной
    • Провел ЧМ так рьяно, как его давно мечтает провести, например, Месси: из 4 голов 3 − в плей-офф
    • Без надрыва выиграл ЧМ
    • Все это до наступления 20 лет

    Последний факт особенно интересный. Вокруг так много событий и героев, что, кажется, мы не до конца осознаем весь смысл цифры. Зеленый пацан врывается в топ-игру и сминает там всех под себя, не робея ни перед брендами, ни перед именами, ни перед мерцанием вывесок. Обалдеть. В 19 лет он не просто действует классно. Он действует так уверенно, авторитетно и планомерно, что есть ощущение: это не очередной перспективный юниор, это − будущее. Когда Роналду и Месси состарятся, а мир окончательно разочаруется в Неймаре, на трон сядет Мбаппе. Который тянет за собой дополнительный смысл.

    Мбаппе олицетворяет новую эпоху. Ту, где парни больше не пробиваются наверх через трущобы, одиночество и необъятную бедность. Теперь они спокойно растут в пригороде Парижа и стартуют прямо из академии «Монако». Ту, где за каждой юной звездой необязательно прячется драма о преодолении. Теперь там все чаще тихо колосятся сюжеты про взросление и дисциплину. Ту, где ветераны «Челси» не заставят тебя, молодого Джона Терри, чистить туалет, а Алекс Фергюсон не швырнет в лицо бутсу. Теперь у тебя с 18-ти лет агент, миллионы в инстаграме и съемки в ролике Nike.

    Ну и пусть.

    Мир изменился и засиял – но в нем тоже отлично растут абсолютно невероятные виртуозы. Мбаппе – лучший контраргумент тем, кто вечно скулит об ушедших эпохах. Посмотрите на него: он же как раз продукт этой новой реальности, что породила Неймара, эпатаж Погба, раздутые контракты, шейхов и все остальное.

    При этом он искренне воплощает в себе кучу вечных ценностей. Скромный, улыбчивый, простой, ездит на тренировки с мамой, отдает деньги от сборной на благотворительность – а еще гоняет по полю как матерый гений. Да-да, в 19 лет.

    Кстати, про 19 лет. Всего один человек забивал в финале ЧМ более молодым. Но 17-летнего Пеле нельзя даже сравнивать с Мбаппе. Французу сегодня в разы тяжелее. Во-первых, везде интернет, а каждый твой шаг разбирается на тепловых картах и в журналистских колонках. Больше никаких турниров штата Сан-Паулу без единой камеры и голов любительским клубам. Во-вторых, уровень профессионального футбола выровнялся. В-третьих, Пеле на тот момент был потенциально первой звездой вселенских размеров. Над ним не висела тень ни одного из титанов. Таких всего было не больше десятка за всю историю: Марадона, Круифф, Беккенбауэр, Зидан. Ну, и Месси с Роналду. И все они, как Земля на Атланта, давят на того, кто целится в их компанию. Мбаппе неизбежно будут сравнивать с Зиданом, Анри, Платини и другими богами. Вспомните, сколько долбали Месси параллелями с Марадоной и его выигранными ЧМ.

    Если вдруг вас однажды утянет в тоску по былым годам – тем самым, где трава зеленее, а спортсмены благороднее – просто гляньте на Мбаппе. Пусть своими забегами, финтами и ударищами он каждый раз напоминает: все главное всегда неизменно, а грусть по прошлому, возможно, – только оплакивание силы и красоты собственной молодости.

    Прошлое часто кажется ярче и лучше. Так вот чудно устроен человек. К счастью, так не всегда устроен футбол.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 14
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    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 июля 2018, 13:59

      ну сколько таких пеле уже было

      0
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      Рейтинг: +81

      Kugal 17 июля 2018, 08:31

      сколько их таких ,которые резко начинали....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 июля 2018, 06:45

      это просто уникум футбола

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 17 июля 2018, 06:23

      Автору.
      Чесалось написать?
      Написал.
      Но написал чуть ли не в таком стиле,что навязываешь ненавязчиво свое мнение остальным....
      Но тот ,кто видел вживую игру Пеле (а я видел) - скажет ,что он ,,штучный товар,,
      Его сбивали ,травмировали,а он плакал от боли, и все равно рвался вперед.
      И это только эпизод из того времени.....Его хватало на все 90 минут....
      А как щас : вспыхнут ,отстоятся,отлежатся и потом опять....

      3
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > alex1951 17 июля 2018, 09:06

      ...причём Пеле делал это всё на обычных газонах, в обычных (а не нано) бутсах, обычным (а не технологичным) кожаным мячом, в обычной (а не аэродинамической) майке. И жил, и играл как обычный человек, а не как полубог. Это нынешним неженкам до прошлых героев как до Китая раком!

      2
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Danish Dynamite 17 июля 2018, 09:14

      Красиво обрисовал,даже дополнил...
      Но такие очевидные вещи ,здесь надо доказывать каждому второму....
      а им доказывать нечем ,вот и лепят свои бестолковые минусы(((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 17 июля 2018, 04:46

      "Мир изменился и засиял.." ...бабы стали красивее ...море поколено....Какие то злые статьи тут в последнее время ,для чего автор пишет статью? чтобы обидеть часть читателей ,которые не скажут никогда ,что относятся к скулящим по прошлому,но таковыми являются? ну так люди то скучают по уже произошедшему , мечтают увидеть в будущем лучшее ,но ....мир изменился и засиял))сияющий мир был всегда -рамки просто расширились и в эти рамки входит все больше того,что раньше не воспринималось людьми всерьез...так кто сказал,что это лучше ? геи не так давно были признаны частью сообщества , уверен,что например симуляции в футболе не примут как элемент игры лет через 10? и всегда будет 2 как минимум стороны -это нормально и не стоит принижать своих читателей , если конечно ты позиционируешь людей таковыми

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 16 июля 2018, 20:21

      талант,безусловно,очевиден..но такими эпитетами надо бы не разбрасываться.совсем рано еще.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 июля 2018, 18:04

      Роналду чемпион Европы и трижды подряд ЛЧ, Мбаппе чемпион Мира (а потом и Европы, если сб. России позволит), а Месси...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      artur 10 > Superviser77 17 июля 2018, 07:57

      .....глиномесс)))и

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > artur 10 17 июля 2018, 08:59

      Что вы Artur 10 делали ,скажем,в 1970 году,у вас есть с чем сравнивать?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 16 июля 2018, 18:01

      Героя прошлого финала и молодую звезду сборной Германии Гетце многие теперь помнят? А как хвалили....Похвала любому приятна, но не нужно ее потоками на молодого и талантливого парня выливать и с Пеле сравнивать. И перехвалить , и сглазить можно.

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 16 июля 2018, 17:12

      Не факт!Хотя парень безусловно очень талантлив.

      1
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      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 16 июля 2018, 17:10

      Привет! Согласен, что молодой Мбаппе очень талантливый футболист. В свои 19 лет он добился много. Молодец! Посмотрим, что будет через пару лет.

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