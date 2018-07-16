Мбаппе − больше, чем Пеле. Он станет легендой

Молодой гений.

Это лето подбросило вверх один нужный тезис: Мбаппе феноменально хорош. Давайте по фактам:

Без проблем зашумел в Лиге чемпионов

Не потерялся в сумбурном и тесном «ПСЖ»

Побил дежурную, но обязательную пачку всяких рекордов про молодость

Сходу ворвался в один из сильнейших составов в истории сборной Франции

Стал там не просто молодым на подхвате, а системообразующей персоной

Провел ЧМ так рьяно, как его давно мечтает провести, например, Месси: из 4 голов 3 − в плей-офф

Без надрыва выиграл ЧМ

Все это до наступления 20 лет

Последний факт особенно интересный. Вокруг так много событий и героев, что, кажется, мы не до конца осознаем весь смысл цифры. Зеленый пацан врывается в топ-игру и сминает там всех под себя, не робея ни перед брендами, ни перед именами, ни перед мерцанием вывесок. Обалдеть. В 19 лет он не просто действует классно. Он действует так уверенно, авторитетно и планомерно, что есть ощущение: это не очередной перспективный юниор, это − будущее. Когда Роналду и Месси состарятся, а мир окончательно разочаруется в Неймаре, на трон сядет Мбаппе. Который тянет за собой дополнительный смысл.

Мбаппе олицетворяет новую эпоху. Ту, где парни больше не пробиваются наверх через трущобы, одиночество и необъятную бедность. Теперь они спокойно растут в пригороде Парижа и стартуют прямо из академии «Монако». Ту, где за каждой юной звездой необязательно прячется драма о преодолении. Теперь там все чаще тихо колосятся сюжеты про взросление и дисциплину. Ту, где ветераны «Челси» не заставят тебя, молодого Джона Терри, чистить туалет, а Алекс Фергюсон не швырнет в лицо бутсу. Теперь у тебя с 18-ти лет агент, миллионы в инстаграме и съемки в ролике Nike.

Ну и пусть.

Мир изменился и засиял – но в нем тоже отлично растут абсолютно невероятные виртуозы. Мбаппе – лучший контраргумент тем, кто вечно скулит об ушедших эпохах. Посмотрите на него: он же как раз продукт этой новой реальности, что породила Неймара, эпатаж Погба, раздутые контракты, шейхов и все остальное.

При этом он искренне воплощает в себе кучу вечных ценностей. Скромный, улыбчивый, простой, ездит на тренировки с мамой, отдает деньги от сборной на благотворительность – а еще гоняет по полю как матерый гений. Да-да, в 19 лет.

Кстати, про 19 лет. Всего один человек забивал в финале ЧМ более молодым. Но 17-летнего Пеле нельзя даже сравнивать с Мбаппе. Французу сегодня в разы тяжелее. Во-первых, везде интернет, а каждый твой шаг разбирается на тепловых картах и в журналистских колонках. Больше никаких турниров штата Сан-Паулу без единой камеры и голов любительским клубам. Во-вторых, уровень профессионального футбола выровнялся. В-третьих, Пеле на тот момент был потенциально первой звездой вселенских размеров. Над ним не висела тень ни одного из титанов. Таких всего было не больше десятка за всю историю: Марадона, Круифф, Беккенбауэр, Зидан. Ну, и Месси с Роналду. И все они, как Земля на Атланта, давят на того, кто целится в их компанию. Мбаппе неизбежно будут сравнивать с Зиданом, Анри, Платини и другими богами. Вспомните, сколько долбали Месси параллелями с Марадоной и его выигранными ЧМ.

Если вдруг вас однажды утянет в тоску по былым годам – тем самым, где трава зеленее, а спортсмены благороднее – просто гляньте на Мбаппе. Пусть своими забегами, финтами и ударищами он каждый раз напоминает: все главное всегда неизменно, а грусть по прошлому, возможно, – только оплакивание силы и красоты собственной молодости.

Прошлое часто кажется ярче и лучше. Так вот чудно устроен человек. К счастью, так не всегда устроен футбол.