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Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

После вручения приза лучшему игроку Европы от ФИФА Луке Модричу, была куча инсайдов о том, кто станет обладателем «Золотого мяча». Журналист Onda Cero Эктор Фернандес утверждает, что Модрич получит популярную награду, а дальше расположатся Роналду и Гризманн. Другой инсайдер, Аллесандро Альчато, подтверждает слова коллеги.

В новостях этих источников нет Килиана Мбаппе, хотя при подсчете половины голосов фамилия нападающего «ПСЖ» фигурировала на третьем месте (после Модрича и Варана). Очень странно, что Мбаппе никто не рассматривает как потенциального победителя. Форвард больше всего заслуживал эту награду.

Игровой прорыв

Унаи Эмери после нескольких месяцев работы говорил: «Я не рассматривал Мбаппе в качестве главной звезды. У нас есть Неймар, Кавани, Ди Мария. Но Килиан по некоторым игровым показателям перекрыл абсолютно всех».

У Эмери было право так говорить. В «Монако» Мбаппе начинал на левом фланге полузащиты, затем – перестроился на правый (иногда даже играл на позиции атакующего полузащитника). В «ПСЖ» же форвард часто перемещался в центр нападения, но в основном плотно осел на любимом правом фланге и сейчас считается чуть ли не лучшим игроком на этой позиции.

С приходом Тухеля функционал Мбаппе в «ПСЖ» несколько изменился. Теперь он вообще не перестраивается на другие фланги, а постоянно играет справа. Кроме того, Тухель обязал Мбаппе не только самому завершать моменты, но и играть с футболистами, которые располагаются рядом с ним. К примеру, Неймар сейчас играет на позиции «девятки» – Мбаппе развивает 35% атак через него. 4 из 10 пасов Мбаппе идут вперед, на Эдинсона Кавани, 3 – на Неймара, оставшиеся передачи он разделяет на короткие перепасовки и отыгрыши назад. Так Томас Тухель улучшает понимание Мбаппе атаки.

О прогрессе Мбаппе говорят несколько факторов:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
  • Мбаппе забил 12 голов в этом сезоне чемпионате Франции и лидирует среди футболистов топ-5 лиг.
  • Мбаппе занял четвертое место в споре лучших бомбардиров ЧМ-2018. У него 4 забитых мяча (столько же у Черышева, Лукаку, Роналду и Гризманна), больше только у Кейна – 6.
  • При Эмери Мбаппе нужно было 2,57 момента для того, чтобы забить гол. С приходом Тухеля этот показатель уменьшился до 2,13.
  • На данный момент у Мбаппе самый высокий процент реализации моментов среди игроков топ-5 лиг – 76%.

Мбаппе лучше других кандидатов

Факт, основанный на сравнении. Модрич играл важную роль в игре «Реала» (при Зидане) и сборной Хорватии на ЧМ-2018. Но Лука немного подсдулся, когда Зидан и Роналду уехали из Мадридп, а команда стала тонуть вместе с Солари. У Варана практически аналогичная ситуация. Защитник тащил, когда в Мадриде все было хорошо и помогал Франции на чемпионате мира (где, кстати, королями были именно Мбаппе и Гризманн).

Мбаппе же стал чемпионом Франции и одной из ключевых фигур в «ПСЖ» в прошлом сезоне – раз. Получил золотую медаль ЧМ-2018 и был лидером сборной – два. До сих пор божит в Лиге 1 и ЛЧ – три.

Нападющий «ПСЖ» до сих пор находится в потрясающей форме. И дело даже не в том, что у Парижа все замечательно в чемпионате и ЛЧ. Мбаппе выделяется на фоне остальных конкурентов и здорово выглядит, выходя против футбольных топов. А ведь ему всего лишь 19.

Роналду и Месси надоели

В 2008 году «Золотой мяч» получил Кака. И это был последний раз, когда награду получил не Месси и не Роналду (а также не футболист «Реала» или «Барсы»). У Мбаппе есть реальные шансы закончить эту португало-аргентинскую серию.

Мбаппе всего лишь 19, и это первый реальный кандидат на «Золотой мяч», не достигнувший 20-летнего возраста, в этом веке. На данный момент у него есть практически все: не хватает лишь победы в ЛЧ и на Евро.

За Мбаппе хочется болеть

Мбаппе очень правильный парень. И это реально подкупает. Он не попадает во всякие неприятные ситуации, не нарушает правила (как Усмане Дембеле, который пропускает тренировки «Барсы» из-за видеоигр) и не тратит деньги куда попало. Томас Тухель называл очень дисциплинированным и не испорченным футболистом, связав эти определения с тем, что Мбаппе играет вместе с Кавани и Неймаром – они-то и подсказывают юной звезде, как поступать в ситуации.

Даже вбросы Football Leaks о том, как отец Мбаппе требовал от «ПСЖ» дополнительные бонусы в контракт сына, свой пропуск на каждую командную тренировку и выдачу частного вертолета, не особо повредили репутации Мбаппе. Недавно журналист L’Equipe спросил форварда обо всем этом, но получил спокойный ответ: «Это футбол, и это рынок. Каждый клуб пытается создать максимально хорошие условия для своих игроков».

***

Мбаппе всего 19, но за три сезона он ни разу не тормознул и продолжает прогрессировать с бешеной скоростью. На данный момент он – главный кандидат на приз лучшему молодому игроку года. Но даже эта награда не оценит правильно игру Мбаппе в 2018-м.

Лука Модрич в этом году был в фантастической форме. Но «Золотой мяч» от France Football сегодня обязан перейти в руки Килиана Мбаппе, который перевернул игру в свои 19.

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Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Франция Модрич Лука Неймар Мбаппе Килиан Тухель Томас
Комментарии (27)
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DeStar
1543852703
Есть доля правды, и даже , наверное очень большая доля. Но опять таки. посмотрим с другой стороны и заценим. хотя бы, минимальные контраргументы. 1. Все все все давно привыкли и знают что ЗМ дают только нападающим и кричали об этом все предыдущие года. мол Иньеста, хави, столько людей прошли мимо зм а их заслуживали, и всегда смотрят только на голы и бла бла бла, а для голов есть ЗБ и бла бла бла. Вот вам полузащитник, который уже много лет подряд считается одним из лучших в мире, думаю тут никто мне не даст соврать, когда хави ушел уже у модрича конкурентов не было ,иньеста также сидел часто на банке и уже не тащил. 2. сразу скажу, мбаппе очень крутой и я был бы рад именно его видеть в своем любимом реале, но стоит признать, что забивать в ла лиге может пачками дофига людей, которые играют за псж, кавани, ибра, неймар, понятно ,что они все хороши.. но.. там такие клубы как монако становятся куском ГГ всего за лето, и забивать им по 5 голов стало не сложнее чем осасуне какой., это я к тому, что хоть мбаппе божит во франции.. но это.... чемпионат уровня португалии, где есть только псж, в котором он и играет.( да да в той же италии и испании ситуация похожая, только в той же испании середняки способны выносить мю из лч и забивать барсе по 4 мяча на на ее поле аля бетис) в лч про "крутость " не понял. 2 гола за 5 матчей, один из них цверне.. где бог то? вылетать потом в 1/8 это тоже так-то не топ. 3. Вот за чм да, тут вопросов нет, пожалуй. мбаппе там и вправду был лучшим на турнире. На этом все. Хватает и ЗА и Против. Модрич не нападающий и даже близко там не играет. А его стиль и выносливость в его 33 поражает, работает раза в 2 больше роналду который стоит на месте по 40 минут в матче( в реале по крайней мере). А бегает туда сюда ,а из хорватии -финал, это процентов 30-40 на одном модриче, остальные 60-70 на всех остальных. И ответ автору.. пока мбаппе ничего не перевернул. По факту ЕГО пик это ЧМ. Остальное это избиение младенцев во франции вылет в 1/8 лч да и на групповом он нифига не делал, забил на групповом 2 гола селтику и 1 андерлехту, и в матчах псж побеждал 7-1.4-0.5-0... мм красота. Но если б меня спросили мбаппе или модрич, я бы тупо ответил 50 на 50, потоу что фиг знает за что дают зм. Каннаваро за чм дали, а иньесте нет.. вот и думай.
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de bruyne
1543852913
Иньеста тоже жопу рвал а смысл
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koli4ka
1543856898
Ыксперты с большой дороги,вот что вам скажу-уж если выпало Луке в этом году феерить,то нечего тут брюзжать,пускай забирает и ЗМ в том числе,а Килиан -гениальный пацан,(думаю,что даже получше Неймарки будет),но у него ещё вся футбольная жизнь впереди,и однозначно будет на его улице праздник и куча,минимум ТРИ ЗМ,но в 1020-22г.г.
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Skull_Boy
1543860010
Да никто не заслужил ЗМ в этом году, не было такого потенциального лидера, как в 2017
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I_R_O_N_M_A_N
1543863552
Считал и считаю, что ЗМ должен получить Мбаппе!
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dinar7777dinar
1543864611
дайте золотой мяч модричу ! мбаппе если будет и так дальше стараться то получит золотой мяч ! Кто станет обладателем «Золотого мяча»? С КАКОГО БОКА ТУТ В ГОЛОСОВАНИИ СТОИТ ВАРАН ? )))))))Это же смех ! умтити и то сильнее сыграл на чемпе !
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!ce man
1543865772
не надо давить на его молодость (19 лет,ещё заслужит) ведь мяч он заработал результативностью и взятыми трофеями.если мячик не отдать ему он может сломаться(зачем е*ашить если награды отдают другим)
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Михаил987
1543868721
Роналду и Месси надоели...Идиот мог только такое сказать про лучших.Какими они и были все эти годы.
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Yuriy_Shahta
1543897353
Мбаппе отличный игрок, но рановато ему золотой мяч отхватывать, может зазвездится.. Если продолжит так вкалывать, то золотой мяч у него ещё будет да не один... А Модрич если бы в этом году не взял, то другого шанса у него бы уже не было, получил золотой мяч за стабильную карьеру на высочайшем уровне - и это было заслуженно!!!
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rude boy
1543984422
Мбаппе ярко сверкнул, но он только начинает. Все равно что Роналду дали бы золотой мяч в 2004, а не 08. Думаю его время придет , если продолжит в том же темпе.
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