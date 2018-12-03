Дайте «Золотой мяч» Мбаппе, а не Модричу

После вручения приза лучшему игроку Европы от ФИФА Луке Модричу, была куча инсайдов о том, кто станет обладателем «Золотого мяча». Журналист Onda Cero Эктор Фернандес утверждает, что Модрич получит популярную награду, а дальше расположатся Роналду и Гризманн. Другой инсайдер, Аллесандро Альчато, подтверждает слова коллеги.

В новостях этих источников нет Килиана Мбаппе, хотя при подсчете половины голосов фамилия нападающего «ПСЖ» фигурировала на третьем месте (после Модрича и Варана). Очень странно, что Мбаппе никто не рассматривает как потенциального победителя. Форвард больше всего заслуживал эту награду.

Игровой прорыв

Унаи Эмери после нескольких месяцев работы говорил: «Я не рассматривал Мбаппе в качестве главной звезды. У нас есть Неймар, Кавани, Ди Мария. Но Килиан по некоторым игровым показателям перекрыл абсолютно всех».

У Эмери было право так говорить. В «Монако» Мбаппе начинал на левом фланге полузащиты, затем – перестроился на правый (иногда даже играл на позиции атакующего полузащитника). В «ПСЖ» же форвард часто перемещался в центр нападения, но в основном плотно осел на любимом правом фланге и сейчас считается чуть ли не лучшим игроком на этой позиции.

С приходом Тухеля функционал Мбаппе в «ПСЖ» несколько изменился. Теперь он вообще не перестраивается на другие фланги, а постоянно играет справа. Кроме того, Тухель обязал Мбаппе не только самому завершать моменты, но и играть с футболистами, которые располагаются рядом с ним. К примеру, Неймар сейчас играет на позиции «девятки» – Мбаппе развивает 35% атак через него. 4 из 10 пасов Мбаппе идут вперед, на Эдинсона Кавани, 3 – на Неймара, оставшиеся передачи он разделяет на короткие перепасовки и отыгрыши назад. Так Томас Тухель улучшает понимание Мбаппе атаки.

О прогрессе Мбаппе говорят несколько факторов:

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Мбаппе забил 12 голов в этом сезоне чемпионате Франции и лидирует среди футболистов топ-5 лиг.

Мбаппе занял четвертое место в споре лучших бомбардиров ЧМ-2018. У него 4 забитых мяча (столько же у Черышева, Лукаку, Роналду и Гризманна), больше только у Кейна – 6.

При Эмери Мбаппе нужно было 2,57 момента для того, чтобы забить гол. С приходом Тухеля этот показатель уменьшился до 2,13.

На данный момент у Мбаппе самый высокий процент реализации моментов среди игроков топ-5 лиг – 76%.

Мбаппе лучше других кандидатов

Факт, основанный на сравнении. Модрич играл важную роль в игре «Реала» (при Зидане) и сборной Хорватии на ЧМ-2018. Но Лука немного подсдулся, когда Зидан и Роналду уехали из Мадридп, а команда стала тонуть вместе с Солари. У Варана практически аналогичная ситуация. Защитник тащил, когда в Мадриде все было хорошо и помогал Франции на чемпионате мира (где, кстати, королями были именно Мбаппе и Гризманн).

Мбаппе же стал чемпионом Франции и одной из ключевых фигур в «ПСЖ» в прошлом сезоне – раз. Получил золотую медаль ЧМ-2018 и был лидером сборной – два. До сих пор божит в Лиге 1 и ЛЧ – три.

Нападющий «ПСЖ» до сих пор находится в потрясающей форме. И дело даже не в том, что у Парижа все замечательно в чемпионате и ЛЧ. Мбаппе выделяется на фоне остальных конкурентов и здорово выглядит, выходя против футбольных топов. А ведь ему всего лишь 19.

Роналду и Месси надоели

В 2008 году «Золотой мяч» получил Кака. И это был последний раз, когда награду получил не Месси и не Роналду (а также не футболист «Реала» или «Барсы»). У Мбаппе есть реальные шансы закончить эту португало-аргентинскую серию.

Мбаппе всего лишь 19, и это первый реальный кандидат на «Золотой мяч», не достигнувший 20-летнего возраста, в этом веке. На данный момент у него есть практически все: не хватает лишь победы в ЛЧ и на Евро.

За Мбаппе хочется болеть

Мбаппе очень правильный парень. И это реально подкупает. Он не попадает во всякие неприятные ситуации, не нарушает правила (как Усмане Дембеле, который пропускает тренировки «Барсы» из-за видеоигр) и не тратит деньги куда попало. Томас Тухель называл очень дисциплинированным и не испорченным футболистом, связав эти определения с тем, что Мбаппе играет вместе с Кавани и Неймаром – они-то и подсказывают юной звезде, как поступать в ситуации.

Даже вбросы Football Leaks о том, как отец Мбаппе требовал от «ПСЖ» дополнительные бонусы в контракт сына, свой пропуск на каждую командную тренировку и выдачу частного вертолета, не особо повредили репутации Мбаппе. Недавно журналист L’Equipe спросил форварда обо всем этом, но получил спокойный ответ: «Это футбол, и это рынок. Каждый клуб пытается создать максимально хорошие условия для своих игроков».

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Мбаппе всего 19, но за три сезона он ни разу не тормознул и продолжает прогрессировать с бешеной скоростью. На данный момент он – главный кандидат на приз лучшему молодому игроку года. Но даже эта награда не оценит правильно игру Мбаппе в 2018-м.

Лука Модрич в этом году был в фантастической форме. Но «Золотой мяч» от France Football сегодня обязан перейти в руки Килиана Мбаппе, который перевернул игру в свои 19.

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