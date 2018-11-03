«ПСЖ» бьет рекорды, но утопает в проблемах

С таким подходом сложно развиваться.

Сначала о важных достижениях. Три очка с «Лиллем» (2:1) стали для «ПСЖ» историческими. Клуб установил рекорд среди топ-5 лиг по победам на старте сезона: «ПСЖ» просто выиграл все 12 матчей. Интересно, что на этом отрезке соперниками команды были сильные «Лион», «Марсель», «Лилль» и «Сент-Этьен». Преуменьшать этот успех не стоит, но он вполне объясним. Пропасть по ресурсам между «ПСЖ» и остальными французскими клубами только увеличивается.

Мбаппе забил «Лиллю» свой 40-й гол в чемпионате, а заодно переписал очередное достижение. Килиан – самый молодой футболист Лиги 1 за последние 45 сезонов, который достигал этой голевой отметки. На момент гола «Лиллю» ему было 19 лет, 10 месяцев и 13 дней. Еще в Париже с новой стороны раскрылся Ди Мария, заслуживший продление контракта. Неймар тоже в ударе, но на этом хорошее лучше закончить. При всех рекордных показателях у «ПСЖ» копятся проблемы.

twit text — L'ÉQUIPE (@lequipe) 2 ноября 2018 г.

ФФП

Расследование Football Leaks раскрыло много нового о «ПСЖ». Утверждается, что Инфантино помог «Ман Сити» и «ПСЖ» избежать нарушение правил ФФП (финансового фэйр-плей). Именно он предложил важные поправки в Кодекс Этики ФИФА, которые помогли клубам без проблем существовать дальше. Есть и история о том, как бывший президент Франции Николя Саркози пообещал поддержку заявки ЧМ-2022, если эмир страны купит «ПСЖ» и создаст спортивный канал во Франции.

«ПСЖ» не боится никакого исключения из Лиги чемпионов. Представители клуба утверждают, что клуб никогда не нарушает правила. Зато президент Ла Лиги уже высказался против Парижа и в пользу очевидности обманных действий.

Расслабленность лидеров

Перед началом игры с «Марселем» Рабьо и Мбаппе опоздали на командное собрание. Томас Тухель от этого взбесился, поэтому оставил двух лидеров в запасе. С «Марселем» просто так не справлялись, а все решил именно вышедший на замену Мбаппе. Даже в не самом лучшем настроении Килиан забил решающий мяч и показал, что звезды для этой команды все-таки много значат. На одном молодняке без многомиллионных игроков Париж ничего не выиграет во внутреннем первенстве.

Единичные случаи бывают, но вот вам новая история. На езде в нетрезвом виде попался Марко Верратти. В ночь со вторника на среду итальянца задержали и поместили в вытрезвитель. Он превысил допустимую долю алкоголя в два раза, а позже может быть лишен водительских прав. Нарушение не самое грубое, но говорит о многом. В «ПСЖ» игрока вроде бы обещают наказать, но на поле санкции не переносятся. На игру с «Лиллем» Верратти вышел в старте. Там же оказался и Джанлуиджи Буффон – он не всегда выигрывает конкуренцию у Ареоля.

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) 2 ноября 2018 г.

Звезды уйдут

Глобально для «ПСЖ» это почти ничего не значит. Французский чемпионат можно выиграть, если разбавлять Неймара и Мбаппе составом из молодых игроков. Главная цель клуба – Лига чемпионов. И это снова ставится под угрозу хотя бы из-за возможных проблем с составом. Сразу два определяющих игрока для Парижа близки к уходу из команды. Эдинсон Кавани должен вернуться в «Наполи», Тиаго Силва – в «Милан».

Дети Кавани все еще проживают в Неаполе, а сам он даже готов пойти на понижение зарплаты. Уругваец комментирует интерес «Наполи» так, что пока не думает о трансферном рынке. В семи матчах Лиги 1, где Кавани все-таки выходил на поле, он забил только пять голов. Тухель точно придумает, кем его заменить, а с Тиаго Силвой все хуже по составу, но еще проще по переговорам. В «Милан» его зазывает Леонардо, с которым Силва уже работал.

Сложности в ЛЧ

Три матча группового этапа принесли Парижу кучу проблем. У «ПСЖ» очень сложные соперники в группе – «Ливерпуль», «Црвена Звезда» и «Наполи». Все команды играющие, а заодно и способные отобрать друг у друга очки. В стартовом матче «ПСЖ» проиграл «Ливерпулю» (2:3), хотя мог зацепиться за ничью. Дальше – разгромная победа над «Црвеной Звездой» (6:1), где сербов уже обвинили в сливе матча. Один из представителей клуба подозревается в ставке 5 миллионов евро на победу «ПСЖ» с разницей в пять мячей. Естественно, что парижане собственную причастность отрицают.

Игра с «Наполи» запутала абсолютно всю турнирную ситуацию. Ди Мария спас «ПСЖ» от поражения (2:2), но теперь клуб ждет важный выезд в Неаполь. В игре с «Лиллем» Тухель уже отрабатывал высокий прессинг, который попытаются применить в одном из решающих матчей группы. Если «ПСЖ» проиграет «Наполи», шансов на выход в плей-офф почти не останется. Без этого весь сезон с любыми рекордами во Франции будет провальным.

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