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    Football Leaks: Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказания за нарушение правил ФФП 

    Согласно расследованию Football Leaks, президент ФИФА Джанни Инфантино помог «ПСЖ» и «Манчестер Сити» избежать санкций за нарушение правил финансового фэйр-плей в 2014 году. Тогда Инфантино занимал пост генерального секретаря УЕФА, он предложил поправки в Кодекс Этики ФИФА, благодаря которым клубы избежали наказания.

    «Манчестер Сити» и «ПСЖ» грозили санкции из-за дефицитов в бюджете в период с 2012 по 2013 год. В мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА.

    В распоряжении авторов расследования есть документы ФИФА: электронные письма, тексты сообщений из мессенджеров, даты встреч Инфантино с представителями клубов.

    В расследовании участвовали журналисты Der Spiegel, Reuters, EIC (европейское сообщество журналистов), Norddeutscher Rundfunk, Swiss Tages-Anzeiger.

    Источник: Der Spiegel

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    02.11.2018 21:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 18:35

      Все клубы должны иметь равные права. А у нас получается что есть избранные.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 22:57

      Как писал Оруэлл,"На скотном дворе все животные равны,но некоторые равнее других".Наши либералы утверждали,что роман "Скотный двор" писан про СССР,а жизнь показала.что это про себя,милых...

      2
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 2 ноября 2018, 21:55

      Так и есть, только за МС и ПСЖ шейхи, а где шейхи, там и американцы, так что все пучком, а вот Рубин спокойно можно дисквалифицировать

      3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 2 ноября 2018, 21:53

      А разве это не так?

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 ноября 2018, 21:46

      Начни там копать, так всех можно закопать за их художества в пользу богатых клубов.

      6
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