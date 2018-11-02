Football Leaks: Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказания за нарушение правил ФФП 

Согласно расследованию Football Leaks, президент ФИФА Джанни Инфантино помог «ПСЖ» и «Манчестер Сити» избежать санкций за нарушение правил финансового фэйр-плей в 2014 году. Тогда Инфантино занимал пост генерального секретаря УЕФА, он предложил поправки в Кодекс Этики ФИФА, благодаря которым клубы избежали наказания.

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» грозили санкции из-за дефицитов в бюджете в период с 2012 по 2013 год. В мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА.

В распоряжении авторов расследования есть документы ФИФА: электронные письма, тексты сообщений из мессенджеров, даты встреч Инфантино с представителями клубов.

В расследовании участвовали журналисты Der Spiegel, Reuters, EIC (европейское сообщество журналистов), Norddeutscher Rundfunk, Swiss Tages-Anzeiger.