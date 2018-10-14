Анри – идеальный вариант для «Монако». Головину повезло

Он вытащит команду со дна.

«Монако» ожидаемо уволил Леонарду Жардима. При нем клуб совершенно перестал показывать футбол, не выигрывал в чемпионате с начала августа и просто ссыпался под прессом французских СМИ. Уходя, Жардим выдал самую верную причину своего увольнения: «Мы добились с «Монако» больших побед. Но наступил момент, когда ни я не могу помочь команде, ни команда – мне. Надеюсь, с «Монако» будет работать классный и перспективный тренер». Но самое важное было во второй части предложения.

twit text — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) 13 октября 2018 г.

«Монако» назначил на должность главного тренера Тьерри Анри и должен ловить миллиарды респектов за это. Во-первых, клуб быстро решил проблему с поиском нового тренера. Во-вторых, руководство не стало тратить тонну денег на подписание дорогостоящих специалистов. В-третьих, Анри просто свой: приятно, когда игрок, зажигавший в команде двадцать с лишним лет назад, возвращается в клуб уже в статусе главного тренера.

Кстати, этот поворот событий можно назвать идеальным и для Анри.

Шанс для реализации

После периода карьеры в МЛС Анри был экспертом, неоднократно участвовал в ветеранских турнирах и много раз говорил: он хочет быть тренером. Возможность работать таким образом с футболистами он получил в «Арсенале». В Лондоне Анри тренировал юношескую команду, а Арсен Венгер говорил: «У Тьерри очень интересный подход. Он не смотрит на возраст своих футболистов. В тот момент, когда для парня важно самостоятельное развитие в физическом плане, Тьерри активно помогает ему. Он много времени проводит за разговорами со своими футболистами. Это очень хороший навык для начинающего тренера». Тот же Венгер был немного удивлен, когда из тренерского кабинета Анри телепортнулся в ТВ-студию, а не в другую команду на самостоятельную работу.

Приглашение от сборной Бельгии получилось довольно неожиданным: Анри стал одним из первых людей в тренерском штабе Роберто Мартинеса (скорее всего, это связано с приятельскими отношениями между ним и Анри) и помог бельгийцам дойти до третьего места ЧМ. Основным минусом работы с Бельгией местная пресса видела именно в Мартинесе. «Когда командой руководит не очень сильный тренер, все немного буксуют на месте. Анри остановился в развитии, ему нужно было уходить на самостоятельную работу раньше», – прозвучало в эфире Sky Sports Belgium за пару дней до начала чемпионата мира в России. Своим выступлением сборная Бельгии несколько повысила статус Роберто Мартинеса. Но Анри к совету прислушался: сразу после ЧМ-2018 он начал поиски новой команды.

Во-первых, была «Астон Вилла». Но что такое «Вилла» прямо сейчас? Отсутствие достаточного финансирования, обитание во второй части турнирной таблицы Чемпионшипа. В случае провала английские журналисты в считанные часы сгнобили бы Анри за отсутствие результата. Во-вторых, были варианты из МЛС. Но молодому тренеру чрезвычайно сложно выбраться из американской лиги в европейские (если только ты не Патрик Вийера). В-третьих, Анри теперь работает в родном клубе и в родном чемпионате – идеальные условия для адаптации ко взрослой тренерской жизни.

«Монако» лучше остальных вариантов

Всего три аргумента. Первый – у клуба полно классных игроков: Субашич, Бенальо, Глик, Жемерсон, Сидибе, Головин, Фалькао, Тилеманс, Шадли, Пеллегри, Йоветич. Второй – при желании «Монако» зимой потратит немного миллионов евро для реализации идей Анри. Третий – «Монако» просто идеальный вариант прокачать свой авторитет. Если у Анри получится вытянуть клуб из болота Лиги 1, то, кажется, его статус взлетит на уровень первой тройки чемпионата Франции.

Что Анри даст «Монако»

Кажется, Анри действует по конспектам Венгера. Бывший футболист «Арсенала» проводит много времени с игроками, расспрашивая их о положительных моментах на тренировках, общем восприятии тактики, настроении. Кроме того, он раскрывает в футболистах новые навыки. К примеру, после советов от Анри Лукаку признался: он стал свободнее перемещаться по полю. Венсан Компани говорил: «В «Сити» у меня было много травм. Иногда я просто боялся подставиться под фол, потому что думал о повреждении. Работа с Анри помогла избавиться от чувства приближающейся травмы, я стал немного смелее на поле». Этот скилл поможет Анри собрать своих игроков и разобраться, что творится у них в головах после неудачного периода с Жардимом в этом сезоне.

С другой стороны, Анри уже сейчас круче Венгера. Про Арсена говорили: он хороший мотиватор, но отвратительный тактик, потому что не совсем не уделяет времени этому моменту. Анри же своей работой компенсировал минус «учителя». Роберто Мартинес рассказывал: «Анри смотрит много футбола, слишком много читает всяких статей, материалов, обзоров. Он работал с Гвардиолой, тренировал лучших игроков мира. Думаю, он станет хорошим тренером». Это очень важный пункт для «Монако», у которого нет игры примерно с прошлого сезона.

Единственный минус для Анри – недостаток опыта самостоятельной работы. Но в этом случае он, кажется, не так у важен. Клуб может воскреснуть на эмоциях от подписания контракта с легендой и так же катапультироваться в верхнюю часть таблицы чемпионата Франции. Персональный подход к каждому игроку, тактическая гибкость – Анри объединяет все важные качества для «Монако» на данный момент.

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