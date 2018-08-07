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    У «Монако» проблемы. Головин, аккуратнее


    2.3
    Голосов: 23
    07.08.2018 17:44
    Кажется, не все так круто, как мы думали.

    Год назад «Монако» обставил «ПСЖ» в дебютном сезоне Унаи Эмери и стал чемпионом Франции. С тех пор изменилось абсолютно все: парижане вернули себе золотые медали, Неймар за сказочные 222 млн евро перешел в «ПСЖ», в «Монако» приехал главный российский талант десятилетия. Но один момент так и не поменялся: монегаски продолжают неистово продавать игроков.

    Трансферная политика «Монако» и главный тренер Леонарду Жардим существуют в параллельных измерениях. Жардим уже несколько недель в беседах с журналистами заостряет внимание на своем видении работы команды на трансферном рынке. Португалец говорит, что клубу нужно тратить побольше, но при этом сохранять своих лидеров. На деле все происходит абсолютно по-другому.

    «Монако» много продает

    Прошлым летом клуб покинули Менди, Бернардо Силва, Бакайоко, Сент-Максим, Жермен, Мбаппе, Дирар, Диалло и куча молодых футболистов. Сейчас, за один месяц трансферного окна, «Монако» расстался с Лемаром, Фабиньо, Геззалем, Конголо, Моутиньо, плюс скоро в «Интер» уедет Бальде Кейта. Такая трансферная политика душит клуб изнутри. Даже Унаи Эмери говорил: чтобы команда начала показывать результат, нужно чтобы определенный подбор сильных игроков сыгрался в течение одного-двух сезонов. «Монако» следует по другой схеме. Клуб просто скупает талантливую молодежь, а потом продает ее за большую сумму. Этот трюк нельзя назвать новым для монегасков, но именно он мешает «Монако» задержаться на вершине Лиги 1 больше, чем на один год.

    «Монако» покупает мало добротных игроков

    Этим летом Дмитрий Рыболовлев положил в свой карман почти 279 млн евро, полученные за продажи футболистов. При этом функционер потратился лишь на 86 миллионов. Главный момент этого пункта – не был приобретен ни один топ. Головин – это хорошо. «Монако» выдержал конкуренцию со стороны «Челси» и «Ювентуса». Но россиянин вряд ли один обеспечит результат команды. По-хорошему, команде срочно нужно усиливать центральную линию и зону атакующего полузащитника. Но «Монако» как-то пассивно реагирует на проблемы. Того же флангового Бальде Кейта можно было задействовать в зоне АПЗ, на месте ушедшего Лемара. Но клуб посчитал, что проще отдать Кейта «Интеру», а под Фалькао расположить кого-то другого. Есть подозрение, что закрывать эту дыру будет именно Головин.

    Чем это грозит

    Примерно тем, что случилось в матче за Суперкубок Франции. «ПСЖ» вышел против «Монако» и развалил монегасков полурезервным составом. То есть полнейшим провалом. «Монако» слишком слаб даже для того, чтобы бороться за победу в чемпионате Франции. Два сезона назад им удалось сломать «ПСЖ» только потому, что им руководил неопытный Унаи Эмери. Спустя год к контратакующему футболу монегасков привык даже Эмери. С тактически продвинутым Тухелем конкурировать будет еще сложнее.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Монако»
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +452

      denzillo 8 августа 2018, 11:18

      Назад дороги нет-обязан справляться и расти! Удачи

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 8 августа 2018, 10:56

      Хороший трамплин для Головина.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > чемпион мира1 7 октября 2018, 02:47

      Это не трамплин, это подкидная доска...

      0
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      Рейтинг: +11

      Nikkass 8 августа 2018, 10:55

      Головин им покажет кузькину мать!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 августа 2018, 10:33

      Такие же выводы можно было сделать уже давно. ещё по ходу прошлого сезона. Новость прямо какая.
      Согласен с остальными - а в чём быть осторожнее Головину? Лига 1 всё равно явно сильнее РПЛ, а Монако предпочтительнее любого нашего клуба. Можно даже больше сказать, что текучка кадров позволит Головину чаще играть. Нет такого костяка, как в некоторых клубах, когда в основу фиг пробьёшься.
      Головин должен просто подтверждать свой уровень и расти дальше. Все карты у него на руках. Не вижу вообще никаких проблем. Если уж он тут не раскроется, то на этом всё. Можно возвращаться обратно.

      3
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > Cules2013 8 августа 2018, 14:35

      Согласен с тобой.На критинов наплюй.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 августа 2018, 09:57

      А что тут думать - Рыболовлел сдался в борьбе за титул с ПСЖ, а место в зоне ЛЧ можно и этим составом брать. Оптимизировал.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 августа 2018, 08:08

      В чем быть аккуратнее?...

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 8 августа 2018, 07:46

      Все эти расклады только на бумаге. На поле всё может быть по другому.

      1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 8 августа 2018, 06:05

      Головин под Фалькао тоже может сыграть

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 августа 2018, 02:30

      Такая система может быть только на пользу Головину. Постоянное место в основе, плюс через год-другой продадут в клуб по-выше рангом.

      3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 8 августа 2018, 00:50

      А кто говорил что будет легко Головину? Пусть удача сопутствует этому парню.

      2
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