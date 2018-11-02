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    Полиция задержала Верратти за езду в нетрезвом виде. Он провел некоторое время в вытрезвителе

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти был задержан полицией за езду в нетрезвом виде.

    Случилось это в ночь со вторника по среду на кольцевой дороге в 13-м округе Парижа. Уровень алкоголя в крови итальянца превысил норму более чем в два раза (0,49 мг/л против разрешенных 0,20 мг/л).

    Футболиста поместили в вытрезвитель, прежде чем отпустить домой. Позже хавбек будет вызван в полицию в связи с инцидентом. Ему грозит лишение водительских прав на длительный срок.

    «ПСЖ» подвергнет Верратти наказанию.

    Источник: L’Équipe

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    02.11.2018 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 18:10

      Вы фсё врёте! В Европе живут и играют только истинные профессионалы.Они не пьют,не курят,не потребляют наркотики и допинг,уважают законы,ЛГБТ и не склонны к сексуальным насилиям.А вы-пьяный за рулём!!!

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