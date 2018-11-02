Полиция задержала Верратти за езду в нетрезвом виде. Он провел некоторое время в вытрезвителе

Вы фсё врёте! В Европе живут и играют только истинные профессионалы.Они не пьют,не курят,не потребляют наркотики и допинг,уважают законы,ЛГБТ и не склонны к сексуальным насилиям.А вы-пьяный за рулём!!!
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти был задержан полицией за езду в нетрезвом виде.
Случилось это в ночь со вторника по среду на кольцевой дороге в 13-м округе Парижа. Уровень алкоголя в крови итальянца превысил норму более чем в два раза (0,49 мг/л против разрешенных 0,20 мг/л).
Футболиста поместили в вытрезвитель, прежде чем отпустить домой. Позже хавбек будет вызван в полицию в связи с инцидентом. Ему грозит лишение водительских прав на длительный срок.
«ПСЖ» подвергнет Верратти наказанию.