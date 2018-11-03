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    Football Leaks: Саркози пообещал Катару ЧМ-2022, если эмир страны купит «ПСЖ»

    Бывший президент Франции Николя Саркози помог Катару получить право проведения ЧМ-2022. Об этом сообщает Get French Football со ссылкой на расследование Football Leaks.

    В 2010 году Саркози встречался с эмиром Катара Тамимом Аль Тани и пообещал ему, что поручит Мишелю Платини (который тогда занимал пост главы УЕФА) организовать победу на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. Эмир, в свою очередь, должен был купить «ПСЖ» и создать спортивный канал во Франции (beIN Sports).

    Катар поучил право проведения чемпионата мира 2 декабря 2010 года.

    Get French Football News берет на себя ответственность за достоверность информации. В расследовании Football Leaks участвуют журналисты из разных изданий разных стран.

    Как сообщил GFFN в своем твиттере, в ближайшие дни будут публиковаться результаты расследования по разным темам, в том числе о Килиане Мбаппе, Владимире Путине, Джанни Инфантино, Мишеле Платини, Вадиме Васильеве.

    Источник: Get Football News France

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    03.11.2018 02:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 19:14

      Чушь какая то.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 3 ноября 2018, 08:29

      БРЕДЯТИНА УТЯТИНА!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 ноября 2018, 06:53

      БомбАрДИр пообещал пользователям, не ставить в ленту бредовые "новости", в случае победы Локо, в текущем розыгрыше ЛЧ.))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2362

      CSKA471 > Боцман59rus 3 ноября 2018, 10:22

      Если боцман купит спартак)

      1
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