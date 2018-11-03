Football Leaks: Саркози пообещал Катару ЧМ-2022, если эмир страны купит «ПСЖ»

Бывший президент Франции Николя Саркози помог Катару получить право проведения ЧМ-2022. Об этом сообщает Get French Football со ссылкой на расследование Football Leaks.

В 2010 году Саркози встречался с эмиром Катара Тамимом Аль Тани и пообещал ему, что поручит Мишелю Платини (который тогда занимал пост главы УЕФА) организовать победу на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. Эмир, в свою очередь, должен был купить «ПСЖ» и создать спортивный канал во Франции (beIN Sports).

Катар поучил право проведения чемпионата мира 2 декабря 2010 года.

Get French Football News берет на себя ответственность за достоверность информации. В расследовании Football Leaks участвуют журналисты из разных изданий разных стран.

Как сообщил GFFN в своем твиттере, в ближайшие дни будут публиковаться результаты расследования по разным темам, в том числе о Килиане Мбаппе, Владимире Путине, Джанни Инфантино, Мишеле Платини, Вадиме Васильеве.