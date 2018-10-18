Самый странный чемпион мира. Он вечно ошибается, но всем нравится

Человек, который действительно предан «ПСЖ».

Кимпембе, ты кто?

Центральному защитнику Преснелу Кимпембе 23 года. Он – воспитанник «ПСЖ» и основной защитник сборной Франции прямо сейчас. На победном для французов ЧМ-2018 Кимпембе тоже был в заявке, а еще у него много клубных титулов. Три раза Кимпембе выигрывал чемпионат Франции, еще трижды побеждал в Кубке Франции и в Кубке лиги. Плюсом к этому Кимпембе дважды взял с «ПСЖ» Суперкубок Франции.

К 23-м годам набирается неплохая копилка, но у самого Кимпембе есть проблемы. Топ-защитником его не называют из-за агрессивного поведения на поле и постоянных ошибок. Месту в «ПСЖ» способствует соседство с Тиаго Силвой, но постепенно и там становится совсем плохо. Три последних матча Кимпембе во всех турнирах включили удаление, результативную ошибку, ключевое проигранное единоборство и привоз пенальти. «ПСЖ» победил даже вдесятером, а сборная Франции едва отскочила от Исландии и чуть не потеряла очки с немцами. Кажется, у Кимпембе проблемы.

3 – Les 3 derniers matches de Presnel Kimpembe tcc :



1 carton rouge v Lyon le 07/10/2018



1 erreur amenant à un but v Islande le 11/10/2018



1 penalty concédé v Allemagne le 16/10/2018



Nasse. pic.twitter.com/uQidn65JyH — OptaJean(@OptaJean) 16 октября 2018 г.

Почему его ставят?

Назовете хоть одну команду, которая может навязать конкуренцию «ПСЖ» во Франции? Если Париж и проигрывает матчи, то только самому себе. При любом тренере команда постоянно играет в контроль мяча, а защитники делают много обостряющих пасов. В этом смысле Кимпембе подходит клубу просто идеально. Еще в 2016-м все удивлялись его стабильно высоким показателям по точности передач, а теперь он только прибавляет в их качестве и немного прогрессирует в других показателях.

Вспомните, как «ПСЖ» разгромил «Барселону» (4:0) 14 февраля 2017 года. Через несколько дней «Барселона» отыгралась и вошла в историю, но первая игра была для Кимпембе идеальной. Тогда еще 21-летний защитник дебютировал в Лиге чемпионов и стал одним из тех, кто не позволил нападающим «Барсы» нанести хотя бы раз попасть в створ ворот. По тому сезону Кимпембе показал еще и 94,6% точности пасов, что оказалось лучшим результатом среди всех игроков топ-5 лиг, которые сделали 1000 и больше передач.

Если смотреть только на эти статистические показатели, то Кимпембе уже несколько лет должен быть одним из лучших защитников мира. Например, однажды он выдал сумасшедший по качеству матч против «Сент-Этьена»: 100% точности пасов, 43 передачи, два единоборства, два отбора, перехват. На чемпионате мира Кимпембе отдал точно 94,5% передач в единственном матче с Данией, где его выпустили на поле. Сейчас французы вообще наигрывают его основным защитником, но получается не очень.

Силва – пример

Важно отметить, что Кимпембе очень предан «ПСЖ». Он начал заниматься футболом в академии «Эраньи», но в 2005 году попал в Париж. С того времени Кимпембе занимается и играет только в «ПСЖ», а покидать команду не собирается вообще. В августе он переподписал контракт с клубом до 2023 года, а потом сравнил себя с легендами. «Хочу оставаться в одном клубе, как Рамос или Мальдини», – рассказал Кимпембе. В «ПСЖ» вроде бы довольны, но есть одна проблема. Просто Кимпембе хорош в моменты, когда рядом есть Тиаго Силва. Они общаются на поле и за его пределами, а еще Кимпембе старается всему учиться у звездного защитника.

«Тиаго Силва – мой любимый защитник. Он мой пример, у которого я всему учусь. Я все еще слушаю его по поводу моего места на поле, а его слова помогают мне», – говорил Кимпембе о своем положении в команде. По отношению к Силве Кимпембе выступает максимально уважительно, но год назад у них чуть не случилась проблема из-за тренера. На игру против «Реала» в Лиге чемпионов Унаи Эмери неожиданно оставил Силву в запасе, хотя тот планировался в паре с Маркиньосом .На матч вышел Кимпембе и отыграл неплохо, но Париж пустил три мяча.

Игру Кимпембе замечают, но больше всего впечатляются именно его преданностью. «Я знаю много людей, кто ушел бы из «ПСЖ», если бы находился на месте Преснела. Он остался и многому учится у Маркиньоса и Силвы. Кимпембе – будущее сборной Франции. Через два года он будет играть в стартовом составе сборной», – говорил о нем бывший футболист Вильям Галлас. Казалось, что говорил вполне оправданно.

Кимпембе проблемный

До того матча против «Реала» у «ПСЖ» была забавная статистика по прошлому сезону. Из 22-х матчей с Кимпембе в стартовом составе команда выиграла 21. Теперь такие вещи высчитывать бессмысленно, потому что плохое начинает перекрывать хорошее. Портал Whoscored предсказуемо называет достоинством Кимпембе качество передач, а из недостатков выделяет борьбу в воздухе и агрессию на поле. С начала того сезона Кимпембе получил уже три красные карточки – ужасно неприятная статистика для топ-защитника.

За шесть матчей этого сезона Кимпембе сфолил восемь раз, а одно из этих нарушений привело к удалению. Из положительного отметим, что на себе Преснел заработал 14 стандартов для команды. Зато по остальным показателям между ним и Силвой наблюдается забавный перекос. Кимпембе разгромно проигрывает партнеру по количеству заблокированных ударов (1-11), но зато громит его по количеству успешных отборов (11-3). При этом Силва лидирует в команде по перехватам мяча (19), а у Кимпембе их только семь.

Такая статистика правильно описывает стиль игры Кимпембе, который может в дальнейшем быть проблемой для «ПСЖ» в матчах с сильными соперниками. Он отлично и рассудительно обращается с мячом, слишком агрессивно идет в отборы, но ошибается в выборе позиции при атаках соперника. Если бы рядом с Кимпембе не было Силвы, то он проваливался бы еще чаще. Ужас в последних матчах объясним застоем в развитии, когда на одном юношеском авантюризме и самоотдаче надежную игру уже не показать.

Вот, например, что сотворил Кимпембе в матче с Исландией. Первый гол вышел после проигранного единоборства с признаками симуляции у углового флажка, второй – аморфное движение за соперником во время подачи углового.

Момент с пенальти в матче против сборной Германии можно списать на банальную неудачу, но перед этим Кимпембе просто проспал рывок Сане.

Та самая красная карточка в игре с «Лионом». Из-за этого опрометчивого подката на чужой половине Кимпембе получил трехматчевую дисквалификацию.

Все эти неудачные события произошли с Кимпембе всего за пару недель, но хотя бы за место в «ПСЖ» он пока может быть спокоен. Тухелю нужны качественные полузащитники, а пока он вынужденно переводит Маркиньоса в центр поля. При таком решении Кимпембе будет вечно оставаться на поле даже с тонной ошибок, а слабость соперников по чемпионату его перспективам только способствует. Но в сборной Франции теперь все становится сложнее и интереснее.

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