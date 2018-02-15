Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба прав: Эмери — тренеришка


    2
    Голосов: 26
    15.02.2018 07:35
    Александр Плеханов атакует главного тренера «ПСЖ».

    Унаи Эмери – самый высокооплачиваемый тренер Лиги 1. Его зарплата составляет 450 тысяч евро в месяц. Ближайший преследователь Жардим из «Монако» получает на целую сотню меньше. Эмери все время рекламирует катарские деньги и собственных боссов. Возможно, поэтому его еще не уволили. Он прогибается под звезд, но потом сам портит им жизнь. В «ПСЖ» создали команду для победы в Лиге чемпионов. Жаль, что тренера для нее так и не нашли.

    «ПСЖ» проиграл «Реалу» в два мяча. Унаи Эмери – главный виновник того, что теперь европейские перспективы команды снова под большим вопросом. Времени на кардинальные изменения уже нет, поэтому придется жить с этим.

    В матче с «Реалом» главный тренер «ПСЖ» принял два спорных решения:

    1) Вместо Тиаго Силвы в основе вышел Преснел Кимпембе. И к самому 22-летнему защитнику претензий по матчу нет. При нем «ПСЖ» вообще выиграл 21 игру из 22-х, где Кимпембе появлялся с первых минут. До встречи с «Реалом», конечно. Здесь Кимпембе не уступил в самоотверженности даже Рамосу. Он выносил мячи из вратарской и едва не забил гол. Но «ПСЖ» не хватало лидерского настроя Силвы. Поэтому Париж так легко дрогнул после второго мяча, когда надо было успокоиться.

    2) Голы в конце не были случайностью, а вытекали из течения матча. Началом развала стала замена, которую Эмери придумал на 66-й минуте. Вместо центрфорварда Кавани на поле вышел правый защитник Менье. Дани Алвес перешел в атаку, Мбаппе и Неймар стали меняться местами, но так и не разобрались в наступившем хаосе. Эмери не хотел победить, потому что боялся повторения каталонского провала. Так получилось, что своим решением он же его почти повторил.

    Кавани играл блекло и ничего не создавал, но его роль раскрывала Неймара. Бразилец мог бегать по всему полю и не чувствовать никакой персональной опеки. Поэтому у ворот «Реала» регулярно возникала опасность из глубины. Уход центрфорварда лишил «ПСЖ» атакующих преимуществ. Сыграла против Эмери и невезучесть Алвеса. Когда бразилец подключался из глубины, в его прострелах не было никакой опасности. Когда он официально перешел выше, то потерялся вообще.

    Зидан переиграл Эмери именно в тренерском противостоянии. Через две минуты после выхода Менье он тоже убрал форварда. Вместо Бензема вышел побеждать Гарет Бэйл. Роналду ушел в центр нападения, а валлиец выступил отвлекающим маневром при появлении Асенсио. Победные голы «Реала» пришли именно с фланга Менье. Размен свежего на свежего привел к излишней свободе Марсело и креативу Асенсио. Бразильский защитник забил гол, а вышедший на замену Марко сделал два голевых паса. Счет 3:1 – это уже серьезно.

    «Реал» забил три гола «ПСЖ». Сумасшедшая развязка!

    Помните, как Артем Дзюба называл Эмери тренеришкой? Этот сезон в Париже доказывает: испанец не создан для работы с большими звездами. Для этого ему просто не хватает харизмы.

    Поэтому Эмери устраивает бесхребетную мольбу на Неймара, который живет в свое удовольствие. Говорят, даже Флорентино Переса смущают бесконечные тусовки Неймара в ночных клубах Лондона и Парижа. Фанаты «ПСЖ» освистывают бразильца, но Эмери не говорит ни одного плохого слова. Дисциплины нет, Неймар – бог, Эмери наслаждается мнимой дружбой с игроками. По воле Неймара он даже сократил видеоразбор матчей.

    Летом Эмери могут сменить Энрике, Конте или Виллаш-Боаш. Пока же тренер окончательно путается в ситуации. Ушедшего в «Тоттенхэм» Лукаса он обвинил в сливе информации прессе. Выступающий за «Вест Бромвич» Крыховяк работал с Эмери в «Севилье», пришел за ним в Париж, а теперь обвиняет тренера во лжи. Здесь у Эмери нет настоящих союзников, а есть только шаткое место на скамейке. Проблема в том, что победу в Лиге чемпионов это точно не даст.

    Текстовый онлайн матча «Реал» – «ПСЖ»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Официальный сайт «ПСЖ»
    Рейтинг: 2 Голосов: 26
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 7 марта 2018, 08:47

      Где Эмери и где Дзюба?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      veksill 23 февраля 2018, 23:31

      автор, ты упорот

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      ivan1321 15 февраля 2018, 19:23

      Предлагаю автору перестать писать статьи , такой бред давно не читал !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 15 февраля 2018, 18:46

      Игра была примерно равной, просто ПСЖ не повезло. Эмери - хороший тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      avera 15 февраля 2018, 17:59

      А афтор писака,который знает о футболе скорее всего по статьям и просмотрам тв.Да и проигрыш глупый.Могло повернуться в другую сторону.
      И что,писака обосрал бы тогда Зидана?Как в поговорке: главное прокукарекать-а там хоть и Солнце не вставай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 15 февраля 2018, 16:43

      тренеришки не выигрывают Лигу Европу 3 раза...а по поводу вчерашнего матча то игроки ПСЖ виноваты в первую очередь, а не Унаи Эмери...
      посредственная статься от некомпетентного автора...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер 15 февраля 2018, 16:15

      Если Унаи Эмери тренеришка, то Дзюба - Дзюбиньо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Холстомер 15 февраля 2018, 16:11

      Унаи Эмери тренеришка, а Дзюба - Дзюбиньо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 15 февраля 2018, 16:07

      он тренеришка , тренеришка ! Я Вышлепанов, всем здесь вам сейчас докажу, Горкин подтвердит , он всё знает про футбол !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 февраля 2018, 16:05

      Как же любят у нас после одного плохого матча смешивать с грязью, конечно же "величайший" игрок и бомбардир всех времен и народов, многократный обладатель золотого бревна, Дзюба, игрок Арсенала (Тула)!!!, прав. Один по арендам пошел, скоро в ФНЛ окажется в аренде, другой супер аналитик, видимо для самых топовых изданий пишет, что-то плохое говорят о тренере которого приглашали не люди с улицы а профессионалы, под конкретные задачи, чемпионат ПСЖ выиграет, слишком легко все дается в лиге 1, вот возможно и провалились в Мадриде, не готовы были морально к такому сопернику.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11