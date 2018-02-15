Дзюба прав: Эмери — тренеришка

Александр Плеханов атакует главного тренера «ПСЖ».

Унаи Эмери – самый высокооплачиваемый тренер Лиги 1. Его зарплата составляет 450 тысяч евро в месяц. Ближайший преследователь Жардим из «Монако» получает на целую сотню меньше. Эмери все время рекламирует катарские деньги и собственных боссов. Возможно, поэтому его еще не уволили. Он прогибается под звезд, но потом сам портит им жизнь. В «ПСЖ» создали команду для победы в Лиге чемпионов. Жаль, что тренера для нее так и не нашли.

«ПСЖ» проиграл «Реалу» в два мяча. Унаи Эмери – главный виновник того, что теперь европейские перспективы команды снова под большим вопросом. Времени на кардинальные изменения уже нет, поэтому придется жить с этим.

В матче с «Реалом» главный тренер «ПСЖ» принял два спорных решения:

1) Вместо Тиаго Силвы в основе вышел Преснел Кимпембе. И к самому 22-летнему защитнику претензий по матчу нет. При нем «ПСЖ» вообще выиграл 21 игру из 22-х, где Кимпембе появлялся с первых минут. До встречи с «Реалом», конечно. Здесь Кимпембе не уступил в самоотверженности даже Рамосу. Он выносил мячи из вратарской и едва не забил гол. Но «ПСЖ» не хватало лидерского настроя Силвы. Поэтому Париж так легко дрогнул после второго мяча, когда надо было успокоиться.

2) Голы в конце не были случайностью, а вытекали из течения матча. Началом развала стала замена, которую Эмери придумал на 66-й минуте. Вместо центрфорварда Кавани на поле вышел правый защитник Менье. Дани Алвес перешел в атаку, Мбаппе и Неймар стали меняться местами, но так и не разобрались в наступившем хаосе. Эмери не хотел победить, потому что боялся повторения каталонского провала. Так получилось, что своим решением он же его почти повторил.

Кавани играл блекло и ничего не создавал, но его роль раскрывала Неймара. Бразилец мог бегать по всему полю и не чувствовать никакой персональной опеки. Поэтому у ворот «Реала» регулярно возникала опасность из глубины. Уход центрфорварда лишил «ПСЖ» атакующих преимуществ. Сыграла против Эмери и невезучесть Алвеса. Когда бразилец подключался из глубины, в его прострелах не было никакой опасности. Когда он официально перешел выше, то потерялся вообще.

Зидан переиграл Эмери именно в тренерском противостоянии. Через две минуты после выхода Менье он тоже убрал форварда. Вместо Бензема вышел побеждать Гарет Бэйл. Роналду ушел в центр нападения, а валлиец выступил отвлекающим маневром при появлении Асенсио. Победные голы «Реала» пришли именно с фланга Менье. Размен свежего на свежего привел к излишней свободе Марсело и креативу Асенсио. Бразильский защитник забил гол, а вышедший на замену Марко сделал два голевых паса. Счет 3:1 – это уже серьезно.

«Реал» забил три гола «ПСЖ». Сумасшедшая развязка!

Помните, как Артем Дзюба называл Эмери тренеришкой? Этот сезон в Париже доказывает: испанец не создан для работы с большими звездами. Для этого ему просто не хватает харизмы.

Поэтому Эмери устраивает бесхребетную мольбу на Неймара, который живет в свое удовольствие. Говорят, даже Флорентино Переса смущают бесконечные тусовки Неймара в ночных клубах Лондона и Парижа. Фанаты «ПСЖ» освистывают бразильца, но Эмери не говорит ни одного плохого слова. Дисциплины нет, Неймар – бог, Эмери наслаждается мнимой дружбой с игроками. По воле Неймара он даже сократил видеоразбор матчей.

Летом Эмери могут сменить Энрике, Конте или Виллаш-Боаш. Пока же тренер окончательно путается в ситуации. Ушедшего в «Тоттенхэм» Лукаса он обвинил в сливе информации прессе. Выступающий за «Вест Бромвич» Крыховяк работал с Эмери в «Севилье», пришел за ним в Париж, а теперь обвиняет тренера во лжи. Здесь у Эмери нет настоящих союзников, а есть только шаткое место на скамейке. Проблема в том, что победу в Лиге чемпионов это точно не даст.

Текстовый онлайн матча «Реал» – «ПСЖ»