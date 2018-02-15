«Реал» забил три гола «ПСЖ». Сумасшедшая развязка!

Марсело воскресал и восхищал, Неймар травмировал судью, а Роналду забивал с помощью потусторонних сил.

Матча «Реал» – «ПСЖ» ждали два месяца – как раз с декабрьской жеребьевки. Называли досрочным финалом. Разогревающей рассматривалась игра «Ювентус» – «Тоттенхэм» днем ранее, и разогрев вышел сумасшедшим, теперь от вывески в Мадриде ждали фантастического зрелища. Вывеска, при всем уважении, куда мощнее.

Два роскошных трио нападения (недостает лишь Бэйла, который улетел в запас), Неймар против Роналду, что в связке со слухами о переходе бразильца в «Реал» (еще и как раз вместо португальца) еще больше подогревало интерес. Наконец, Унаи Эмери снова против испанской команды в 1/8 финала: год назад в этот день его «ПСЖ» уничтожил 4:0 «Барселону», теперь снова встреча с грандом, правда, на его территории.

Бодрит даже статистика встреч «Реала» и «ПСЖ»: мадридский клуб вообще не пропускал голов от парижан в ЛЧ (1:0, 0:0, групповой этап), зато французы вышибали «сливочных» на стадии плей-офф в Кубке Кубков (1:1, 1:0) и Кубке УЕФА (4:1, 1:3).

В общем, день святого Валентина даже в Европе отодвигается на второй план. Пройдите в другую очередь, господа влюбленные.

Но началось все не с красивых финтов, мощных ударов и шикарных голов, а со множества фолов – одному Неймару четырежды досталось по ногам в первые 15 минут, но страшнее был вопль Марсело, к которому со всех ног понеслись врачи. Оказалось, травма руки была совсем не страшной. А может, вот что помогло:

А потом был загубленный момент Роналду, но что сотворил Марсело – просто фантастика:

А вот провал в защите «Мадрида» «ПСЖ» не простил. Рабьо открыл счет:

twit text — Miesha Tate (@IAMmp94) 14 февраля 2018 г.

После гола дела пошли куда интереснее – команды обменялись опасными моментами, а под конец тайма Ло Сельсо схватил за шею Крооса в собственной штрафной, и судья Рокки мгновенно указал на точку. Роналду точен – 1:1. Сотый гол португальца в Лиге чемпионов за «Реал»:

twit text — #WengerOut (@KingWelbz) 14 февраля 2018 г.

В перерыве все решали загадку, как это мяч перед ударом Криштиану с пенальти немного подскочил перед ударом. Полтергейст!

Во втором тайме напряжение возросло настолько, что досталось даже судье. Причем от Неймара, с которым Джанлука Рокки успел поругаться еще в начале матча.

Парижане шли на второй гол, но забил его «Реал»: испанцы не дали сопернику начать атаку, а провели свою, где мяч, отскочивший от голкипера попал в Роналду и отлетел в ворота. 2:1!

И это было не все. Деморализованных парижан добил Марсело. Год назад в Барселоне голы на последних минутах убили команду Эмери. Близок к этому и «Мадрид». 3:1 отыграть будет непросто.

twit text — Rob (@Razza_7) 14 февраля 2018 г.

Ответный матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 6 марта (вторник). Как же это далеко!