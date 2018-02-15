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    «Реал» забил три гола «ПСЖ». Сумасшедшая развязка!


    3
    Голосов: 7
    15.02.2018 00:45
    Марсело воскресал и восхищал, Неймар травмировал судью, а Роналду забивал с помощью потусторонних сил.

    Матча «Реал» – «ПСЖ» ждали два месяца – как раз с декабрьской жеребьевки. Называли досрочным финалом. Разогревающей рассматривалась игра «Ювентус» – «Тоттенхэм» днем ранее, и разогрев вышел сумасшедшим, теперь от вывески в Мадриде ждали фантастического зрелища. Вывеска, при всем уважении, куда мощнее.

    Два роскошных трио нападения (недостает лишь Бэйла, который улетел в запас), Неймар против Роналду, что в связке со слухами о переходе бразильца в «Реал» (еще и как раз вместо португальца) еще больше подогревало интерес. Наконец, Унаи Эмери снова против испанской команды в 1/8 финала: год назад в этот день его «ПСЖ» уничтожил 4:0 «Барселону», теперь снова встреча с грандом, правда, на его территории.

    Бодрит даже статистика встреч «Реала» и «ПСЖ»: мадридский клуб вообще не пропускал голов от парижан в ЛЧ (1:0, 0:0, групповой этап), зато французы вышибали «сливочных» на стадии плей-офф в Кубке Кубков (1:1, 1:0) и Кубке УЕФА (4:1, 1:3).

    В общем, день святого Валентина даже в Европе отодвигается на второй план. Пройдите в другую очередь, господа влюбленные.

    Но началось все не с красивых финтов, мощных ударов и шикарных голов, а со множества фолов – одному Неймару четырежды досталось по ногам в первые 15 минут, но страшнее был вопль Марсело, к которому со всех ног понеслись врачи. Оказалось, травма руки была совсем не страшной. А может, вот что помогло:

    А потом был загубленный момент Роналду, но что сотворил Марсело – просто фантастика:

    А вот провал в защите «Мадрида» «ПСЖ» не простил. Рабьо открыл счет:

    После гола дела пошли куда интереснее – команды обменялись опасными моментами, а под конец тайма Ло Сельсо схватил за шею Крооса в собственной штрафной, и судья Рокки мгновенно указал на точку. Роналду точен – 1:1. Сотый гол португальца в Лиге чемпионов за «Реал»:

    В перерыве все решали загадку, как это мяч перед ударом Криштиану с пенальти немного подскочил перед ударом. Полтергейст!

    Во втором тайме напряжение возросло настолько, что досталось даже судье. Причем от Неймара, с которым Джанлука Рокки успел поругаться еще в начале матча.

    Парижане шли на второй гол, но забил его «Реал»: испанцы не дали сопернику начать атаку, а провели свою, где мяч, отскочивший от голкипера попал в Роналду и отлетел в ворота. 2:1!

    И это было не все. Деморализованных парижан добил Марсело. Год назад в Барселоне голы на последних минутах убили команду Эмери. Близок к этому и «Мадрид». 3:1 отыграть будет непросто.

    Ответный матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 6 марта (вторник). Как же это далеко!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +324

      hellkid 16 февраля 2018, 08:56

      Марсело - душа Реала! какой же он молодец и трудяга!
      а Рон, а что Рон. в порядке он :)

      0
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      Рейтинг: +116

      ron 80 15 февраля 2018, 17:06

      Реал вернул лягушатников в реальность....А то финал - какой финал Л.Ч.....Купили продажного замшута Неймара и совсем юного Мбепе и уже Финал....Ага....

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 февраля 2018, 14:33

      3:1, всё только начинается!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 12:17

      думаю у ПСЖ все равно мало шансов пройти дальше, пусть Реал и забуксовал в Примере но доказал что в ЛЧ они совсем другие и в ответном матче свое упустить не должны, может ПСЖ и забьет гол-другой но Реал все равно добьется победы.

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 февраля 2018, 11:38

      не повезло лягушатникам(((

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 15 февраля 2018, 09:31

      ПСЖ играл, пробовал, временами здорово получалось, не реализовали возможности, а в конце уступили по делу! Никто не потянул команду в трудные моменты!
      Реал сыграл по-домашнему, мастеровито, пробовал доминировать и это удавалось, а игроки, умудрённые опытом, сделали то, что и должны были! Переломили и взяли игру!

      3
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 февраля 2018, 08:32

      " Реал " это сила , это традиция побеждать ......

      -1
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 15 февраля 2018, 08:08

      Образно говоря утерли нос 222 миллионам

      0
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 15 февраля 2018, 08:01

      только мне показалось что судья цеплялся за малейшую возможность чтоб "помочь" Реалу?!!! При одинаковых фолах реакция была диаметрально разной! Сколько карточек 2?, 3? судья дал ПСЖ за великолепную актёрскую игру и акробатические прыжки игроков Реала, в этот раз ученики превзошли учителя (Модрич и Бензема Роналду) игрок ПСЖ просто бежал рядом, красивый прыжок Модрича и на тебе горчичник! Но Реал удивил!!! формой, настроем, целостностью какой-то!!! Играли круто и здорово! Марсело просто краусавтщик!!! ))) Прямо хоть на мельдоний всех проверяй!! ))))))))))) такая разница вчера и сегодня

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 15 февраля 2018, 05:33

      HALA MADRID !

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