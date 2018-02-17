Реал - ПСЖ

Удача отвернулась от парижан, дома они будут играть однозначно лучше.
|4 тур
|3 ноября, вторник
|22:45
|Реал
|1:0
|ПСЖ
|3 тур
|21 октября, среда
|21:45
|ПСЖ
|0:0
|Реал
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тоттенхэм
|6
|5
|1
|0
|15:4
|+11
|16
|2.
|Реал
|6
|4
|1
|1
|17:7
|+10
|13
|3.
|Боруссия Д
|6
|0
|2
|4
|7:13
|-6
|2
|4.
|АПОЭЛ
|6
|0
|2
|4
|2:17
|-15
|2
Удача отвернулась от парижан, дома они будут играть однозначно лучше.
рАналда - пеналда. эмери - физрук.
Победы Реалу!
Боевая ничья 3-3 !!Хлеба и зрелищ !!!Как вчера шпоры с Юве играли это было шикарно
Надеюсь будет зрелищно, ведь на завтра выходной я уже у начальства выпросил)
Удачи Мадриду, желаю вылета парижской помойке во главе с их петухом.
победитель сего матча скорее всего выиграет ЛЧ!!! парижане явно в фаворе, а реал не в своей лучшей форме. победа ПСЖ!!!
не факт, а Барселона? Челси?)
я ради этого матча за неделю один день отпуска взял на след. день и уже чешское пиво в холодильнике стоит) за красивую игру!)))