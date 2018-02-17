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Судьи
Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)
Материалы

Реал - ПСЖ

14.02.2018, Среда, 22:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: МАТЧ ТВ Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Реал - ПСЖ
Лига чемпионов (2015/2016), группа A
4 тур
3 ноября, вторник 22:45 Реал 1:0 ПСЖ
3 тур
21 октября, среда 21:45 ПСЖ 0:0 Реал
Товарищеские матчи 2014

2 января, четверг 18:45 ПСЖ 0:1 Реал
Товарищеские матчи 2013

27 июля, суббота 22:00 ПСЖ 0:1 Реал
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тоттенхэм 6 5 1 0 15:4 +11 16
2. Реал 6 4 1 1 17:7 +10 13
3. Боруссия Д 6 0 2 4 7:13 -6 2
4. АПОЭЛ 6 0 2 4 2:17 -15 2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 февраля 2018, 08:25

    Удача отвернулась от парижан, дома они будут играть однозначно лучше.

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 15 февраля 2018, 00:40

    рАналда - пеналда. эмери - физрук.

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 23:20

    Победы Реалу!

    -2
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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 14 февраля 2018, 22:43

    Боевая ничья 3-3 !!Хлеба и зрелищ !!!Как вчера шпоры с Юве играли это было шикарно

    -1
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    Рейтинг: +134

    vinsent 14 февраля 2018, 22:31

    ТСЖ Реал...

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    Рейтинг: +78

    Lab[44] 14 февраля 2018, 16:59

    Надеюсь будет зрелищно, ведь на завтра выходной я уже у начальства выпросил)

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 14 февраля 2018, 16:48

    Удачи Мадриду, желаю вылета парижской помойке во главе с их петухом.

    -1
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 февраля 2018, 09:06

    победитель сего матча скорее всего выиграет ЛЧ!!! парижане явно в фаворе, а реал не в своей лучшей форме. победа ПСЖ!!!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn > andrej-lucevich 14 февраля 2018, 10:37

    не факт, а Барселона? Челси?)

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 8 февраля 2018, 20:56

    я ради этого матча за неделю один день отпуска взял на след. день и уже чешское пиво в холодильнике стоит) за красивую игру!)))

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