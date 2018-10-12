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    Какой вы футболист?

    The Times: представитель «Црвены Звезды» поставил 5 миллионов на поражение команды с разницей -5

    Матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Црвеной Звездой» (3-го октября) завершился со счетом 6:1.

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на L'Équipe писал о том, что УЕФА подозревает команды в договорном матче.

    По информации источника The Times, причастное к сербскому клубу лицо накануне сделало ставку на матч. Сообщается, что функционер клуба поставил 5 миллионов евро на поражение своей команды с разницей -5.

    «Црвена Звезда» участвовала в квалификации ЛЧ как победитель чемпионата Сербии-2017/18.

    Источник: The Times

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    12.10.2018 21:49
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 октября 2018, 08:15

      И сколько выиграл ?

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > VikNMar 13 октября 2018, 10:18

      Думаю до 40-50.

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > VikNMar 13 октября 2018, 14:47

      нисколько, возврат, если бы 6-0 то выиграл бы, конечно если он не поставил -4,5....бомбардир пишите точнее какая была ставка, а то если -5 была то это возврат средств

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      Рейтинг: +74

      smv73 13 октября 2018, 01:00

      Блин, а в чем тут договорняк?! Ставка как бы железобетонная, црвена все равно проиграла бы, просто он перестраховался хорошо, и то, забей бы псж еще один мяч, то пять лямов сгорели бы.

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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 13 октября 2018, 00:08

      Сербов будут ловить на всем, так как Россию поддерживают

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 13 октября 2018, 00:02

      Да уж попадос.

      0
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      Рейтинг: -32

      yuriykramen 12 октября 2018, 23:58

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

      -1
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 12 октября 2018, 23:39

      вийшли в ЛЧ вперше за 27 років і одразу зливають

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 12 октября 2018, 22:58

      А в чём тут палево то? -5 не прошло - это возврат! если бы поставил -4,5 то прошло бы!

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 22:31

      Это же достаточно легко проверить. Была ли такая ставка и кто её делал. Только УЕФА нельзя отдавать это на откуп британцам. Они у ПСЖ найдут десять Петровых - Бошировых.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 октября 2018, 22:13

      Так и спалились)

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 октября 2018, 21:55

      Если минус 5 то ему ничего не перепало...

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > кузнецов артем 12 октября 2018, 22:26

      К примеру ставка на победу ПСЖ с форой -4.5 - это как раз ставка на поражение Црвены Звезды с разницей -5.
      На такое кэф очень сладкий был, в районе 5-6 наверно.

      Непонятно только - зачем палиться было.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > кузнецов артем 12 октября 2018, 22:35

      прости меня) ,мозга тебе не перепало),прости я искренно без обид)

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > sssrspartak 12 октября 2018, 23:56

      Ему бы перепало если бы он поставил -4,5, а так это возврат, то есть каждый остался при своём

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Snerg 13 октября 2018, 00:15

      дауняра, если ты не знаешь что при ставке фора -5 надо чтоб команда выиграла в 6 мячей, зачем ты тут позоришься, клоун **....й

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > sssrspartak 13 октября 2018, 00:18

      Ты просто *****, не знаешь как засчитывается ставка фора, зачем ты комментируешь то что не знаешь дауняра...

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      Рейтинг: +665

      Snerg > кузнецов артем 18 октября 2018, 00:51

      я же говорю нет мозгов. я знаю что такое ставки! но акцент тут сделан не на -5! если тебе не понять , извени)

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Snerg 18 октября 2018, 09:10

      Какой акцент дауняра, я пишу "Если минус 5 то ему ничего не перепало..." где тут акцент мразь чсвшная на другие ставки. Тварина решила с умничать прокомментировав мой коммент, но показал себя умственно отсталым... Извини кстати через "и" пишется и новое предложение надо с заглавной начинать...

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      Рейтинг: +665

      Snerg > кузнецов артем 18 октября 2018, 17:54

      аха, ну когда нечего сказать , то сразу про заглавные)), безмозглый только и может оскорблять и не более)

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