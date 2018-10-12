The Times: представитель «Црвены Звезды» поставил 5 миллионов на поражение команды с разницей -5

Матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Црвеной Звездой» (3-го октября) завершился со счетом 6:1.

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на L'Équipe писал о том, что УЕФА подозревает команды в договорном матче.

По информации источника The Times, причастное к сербскому клубу лицо накануне сделало ставку на матч. Сообщается, что функционер клуба поставил 5 миллионов евро на поражение своей команды с разницей -5.

«Црвена Звезда» участвовала в квалификации ЛЧ как победитель чемпионата Сербии-2017/18.