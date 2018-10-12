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    Какой вы футболист?

    УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в договорном матче

    УЕФА предупредил французские власти о, возможно, договорном характере матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ»«Црвена Звезда».

    Проверенный источник сообщил в УЕФА, что один из высокопоставленных руководителей белградцев поставил 5 миллионов евро в букмекерской конторе на поражение своей команды с разницей в пять мячей.

    Встреча состоялась 3 октября в Париже и закончилась победой «ПСЖ» со счетом 6:1.

    Источник: L'Équipe

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    12.10.2018 18:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 12 октября 2018, 20:48

      Вот я тоже думал что Црвена явный фаворит в матче с ПСЖ!
      И ВДРУГ такой результат...Явно матч сдали!!!
      Хы)

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 12 октября 2018, 20:16

      Федун небось тоже в тихаря бабло срубает?) В прошлом году небось некто Леонид Ф. поставил 10 миллионов на проигрыш Спартака на Энфилде с разницей в 7 мячей?)) Красно-белая братия))

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Леха из Твери 12 октября 2018, 21:35

      прикольная шутка))), но как обычно у курицы не было никогда мозгов)

      PS , задумайся)

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      Рейтинг: +25

      Spanich99 12 октября 2018, 20:10

      норм беньги поднял

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 12 октября 2018, 19:59

      да уж... для ЛЧ серьезный инцидент..

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 октября 2018, 19:56

      опаньки, вот это обвинение... не кисло. хотя, уверен, что всё замнут. либо будут ещё 15 лет расследовать, как с ФФП и делом Неймара, а к тому времени, шейх уже и из клуба свалить успеет, наигравшись в футбольного функционера))

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 12 октября 2018, 19:41

      Мне кажется, у нас нечто подобное появляется.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 12 октября 2018, 19:23

      И чё, типа ПСЖ лет на 5 из еврокубков?

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 октября 2018, 19:01

      Своего рода заработок

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 октября 2018, 18:58

      вполне может быть. Црвена команда боец. Поэтому может решили договориться

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 18:53

      Если Бубнов ещё не разоблачил,то это не договорняк. У него на это дело личный опыт и нюх.

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