УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в договорном матче

УЕФА предупредил французские власти о, возможно, договорном характере матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Црвена Звезда».

Проверенный источник сообщил в УЕФА, что один из высокопоставленных руководителей белградцев поставил 5 миллионов евро в букмекерской конторе на поражение своей команды с разницей в пять мячей.

Встреча состоялась 3 октября в Париже и закончилась победой «ПСЖ» со счетом 6:1.