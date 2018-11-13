Звезда Лиги 1 публично ругается с тренером, а потом кладет шедевры

Помните Депая?

Голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай – парадоксальный игрок. В «Манчестер Юнайтед» его купили подающим надежды, а потом в таком же статусе забирали в «Лион» за 16 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Депая уже в 45 миллионов, а сезон-2017/18 стал лучшим в его карьере (19 голов и 13 ассистов). В новом сезоне все по-прежнему круто по статистике, но Депая явно перестали устраивать отношения с тренером.

«Мне надоела эта ситуация. Думал, что провел отличный предыдущий сезон. Мне 24 года, и если я хочу выйти на новый уровень, нужно развиваться по определенной траектории. Отличные футболисты играют во всех матчах. Это уже четвертый раз, когда я оказался на скамейке. Я заслуживаю большего уважения. Я должен играть в каждом матче», – говорил Депай после игры с «Анжером». Там он вышел на замену, отдал голевой пас и забил победный гол. Мемфиса не выпускали с первых минут в матчах с «Каном», «Дижоном», «Шахтером» и «Анжером», потом голландец психанул.

«Лион» тренирует Бруно Женезьо. Он воспитывался в молодежной команде лионцев, десять лет отыграл за клуб в качестве игрока, работал ассистентом тренера, а с 2015-го года наконец-то стал главным. Его ответ Депаю – ядкий сарказм. «Мемфис, прошу у тебя прощения. Извиняюсь за каждый случай твоего опоздания на тренировки. Прости, что ты носишь бутсы от спонсора, а не от клуба, хотя это запрещено. Прошу прощения за твои невнятные объяснения после опоздания на разминку перед игрой с «Анжером». Тебе просто нужно быть скромнее, чтобы сделать хорошую карьеру», – сказал Женезьо. После этого Депай из состава больше не выпадал, что хорошо для «Лиона».

На игру команды Депай влияет даже слишком сильно. В 2018 году он был вовлечен в 28 голов в Лиге 1, где 16 раз забил сам и еще 12 ассистировал партнерам. Это лучшая статистика среди всех игроков турнира. В матче с «Генгамом» Мемфис оформил по дублю голов и передач, чему очень удивились статистики Opta. За все время с сезона-2006/07, когда они анализировали матчи Лиги 1, подобное не удавалось еще ни одному игроку «Лиона».

В «Лионе» Депая используют на четырех позициях. 10 матчей он провел в центре нападения, еще в трех выходил атакующим полузащитником, по разу играл инсайда и крайнего нападающего на левом фланге. По количеству ключевых пасов он занимает второе место в Лиге 1 (42, лучше только Пайет). Еще Мемфис входит в десятку лучших игроков чемпионата по количеству ударов (34), а среди игроков «Лиона» идет в тройке по успешным попыткам дриблинга (21).

Логично, что Депая ценят, потому что он еще и красиво забивает. Штрафной из матча с «Генгамом» – сплошная эстетика.

Видео взято с официального аккаунта Лиги 1 в YouTube

Самая большая проблема Мемфиса Депая – его слабые проявления в важных матчах. Например, голландца сильно критикуют за игру в Лиге чемпионов, где у «Лиона» есть неожиданная победа над «Манчестер Сити» и три ничейных результата. У Депая в этих играх всего по одному голу и передаче, а встречу с «Хоффенхаймом» (2:2) он вообще закончил с четырьмя безрезультативными ударами. Спасибо матчу с «Генгамом», что смех над Депаем больше не актуален: он все тот же лев, как бы это ни пытались опровергнуть.

text text text Публикация от text (@memphisdepay) 28 Окт 2018 в 10:57 PDT

Если «Лион» продаст Депая и Фекира, то сможет собрать абсолютно новый состав. Счастье, что летом клубу все-таки удалось сохранить лидеров. Фекир почти перешел в «Ливерпуль», но в последний момент переговоры застопорились. Депай получил штраф за поздний выход из отпуска, а потом намекнул, что хочет играть в большом клубе из топовой лиги. Пока все остается по-прежнему, но хорошую рекламу голами и игрой Мемфис себе обеспечил. Главное, чтобы горячих фраз после матчей в исполнении Депая было поменьше.

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