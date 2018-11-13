Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Звезда Лиги 1 публично ругается с тренером, а потом кладет шедевры


    4
    Голосов: 3
    13.11.2018 08:25
    Помните Депая?

    Голландский нападающий «Лиона» Мемфис Депай – парадоксальный игрок. В «Манчестер Юнайтед» его купили подающим надежды, а потом в таком же статусе забирали в «Лион» за 16 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Депая уже в 45 миллионов, а сезон-2017/18 стал лучшим в его карьере (19 голов и 13 ассистов). В новом сезоне все по-прежнему круто по статистике, но Депая явно перестали устраивать отношения с тренером.

    «Мне надоела эта ситуация. Думал, что провел отличный предыдущий сезон. Мне 24 года, и если я хочу выйти на новый уровень, нужно развиваться по определенной траектории. Отличные футболисты играют во всех матчах. Это уже четвертый раз, когда я оказался на скамейке. Я заслуживаю большего уважения. Я должен играть в каждом матче», – говорил Депай после игры с «Анжером». Там он вышел на замену, отдал голевой пас и забил победный гол. Мемфиса не выпускали с первых минут в матчах с «Каном», «Дижоном», «Шахтером» и «Анжером», потом голландец психанул.

    «Лион» тренирует Бруно Женезьо. Он воспитывался в молодежной команде лионцев, десять лет отыграл за клуб в качестве игрока, работал ассистентом тренера, а с 2015-го года наконец-то стал главным. Его ответ Депаю – ядкий сарказм. «Мемфис, прошу у тебя прощения. Извиняюсь за каждый случай твоего опоздания на тренировки. Прости, что ты носишь бутсы от спонсора, а не от клуба, хотя это запрещено. Прошу прощения за твои невнятные объяснения после опоздания на разминку перед игрой с «Анжером». Тебе просто нужно быть скромнее, чтобы сделать хорошую карьеру», – сказал Женезьо. После этого Депай из состава больше не выпадал, что хорошо для «Лиона».

    На игру команды Депай влияет даже слишком сильно. В 2018 году он был вовлечен в 28 голов в Лиге 1, где 16 раз забил сам и еще 12 ассистировал партнерам. Это лучшая статистика среди всех игроков турнира. В матче с «Генгамом» Мемфис оформил по дублю голов и передач, чему очень удивились статистики Opta. За все время с сезона-2006/07, когда они анализировали матчи Лиги 1, подобное не удавалось еще ни одному игроку «Лиона».

    В «Лионе» Депая используют на четырех позициях. 10 матчей он провел в центре нападения, еще в трех выходил атакующим полузащитником, по разу играл инсайда и крайнего нападающего на левом фланге. По количеству ключевых пасов он занимает второе место в Лиге 1 (42, лучше только Пайет). Еще Мемфис входит в десятку лучших игроков чемпионата по количеству ударов (34), а среди игроков «Лиона» идет в тройке по успешным попыткам дриблинга (21).

    Логично, что Депая ценят, потому что он еще и красиво забивает. Штрафной из матча с «Генгамом» – сплошная эстетика.

    Видео взято с официального аккаунта Лиги 1 в YouTube

    Самая большая проблема Мемфиса Депая – его слабые проявления в важных матчах. Например, голландца сильно критикуют за игру в Лиге чемпионов, где у «Лиона» есть неожиданная победа над «Манчестер Сити» и три ничейных результата. У Депая в этих играх всего по одному голу и передаче, а встречу с «Хоффенхаймом» (2:2) он вообще закончил с четырьмя безрезультативными ударами. Спасибо матчу с «Генгамом», что смех над Депаем больше не актуален: он все тот же лев, как бы это ни пытались опровергнуть.

    text

    Публикация от text (@memphisdepay)

    Если «Лион» продаст Депая и Фекира, то сможет собрать абсолютно новый состав. Счастье, что летом клубу все-таки удалось сохранить лидеров. Фекир почти перешел в «Ливерпуль», но в последний момент переговоры застопорились. Депай получил штраф за поздний выход из отпуска, а потом намекнул, что хочет играть в большом клубе из топовой лиги. Пока все остается по-прежнему, но хорошую рекламу голами и игрой Мемфис себе обеспечил. Главное, чтобы горячих фраз после матчей в исполнении Депая было поменьше.

    Актуальные материалы:

    Под голы «ПСЖ» использовали VAR четыре раза за матч. Дважды была отмена

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 14 ноября 2018, 11:09

      Поздняк уже!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      санкус 14 ноября 2018, 10:37

      Его ждет судьба Балотелли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33388

      oyabun 13 ноября 2018, 20:08

      А ведь когда то его очень хотел заполучить Спартак. И получил бы, на зажми Федун деньги.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > oyabun 14 ноября 2018, 11:09

      В Спартаке было бы не плохо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 13 ноября 2018, 19:47

      Игрок одного клуба. Он нигде больше не заиграет, поэтому на его месте я бы заткнулся, и играл, пока прет. Перейдет в условный Реал или МС и сядет на банку, инфа сотка.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > JI e x a 13 ноября 2018, 20:32

      Думаю, что не перейдёт. Как бы он круто не играл сейчас в Лионе, это Лига 1. Все прекрасно помнят, что было в МЮ и АПЛ. Никто просто так рисковать не будет. Никакой Реал или Сити его не купит, разве что на банку, если цена упадёт, либо свободным. Максимум, Челси или Интер.
      Поэтому, нужно ценить ему, что имеет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy > Cules2013 13 ноября 2018, 20:39

      Провалится он в Англии, там бегать надо, а не пешком ходить, как во Франции в некоторых матчах, а в Италии просто сломают, там жесткий футбол и таких неженок ломают сразу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > JI e x a 14 ноября 2018, 16:36

      согласен с вами, игрок одного клуба, просто тренер должен уметь выстраивать отношение к игроку, Женезье мало кто уважает, игра у Лиона играется за счет лидеров клуба. его агент должен объяснить ему, что на пользу переход ему не пойдет, потому что таким пользуются раз в жизни и он этот переход уже осуществил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 13 ноября 2018, 13:28

      Красивые голы забивает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1174

      Karpathian 13 ноября 2018, 13:07

      ну, бывшего пылесоса не особо жалко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy 13 ноября 2018, 12:49

      Он провалился в МЮ, а Лион, по Европейским меркам, обыкновенный середняк

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 13 ноября 2018, 10:15

      Главное чтобы он теперь людей на улице бить не начал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 13 ноября 2018, 09:21

      Удачи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11