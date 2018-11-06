Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

Пахнет скандалами.

Football Leaks – это портал, который публикует информацию о различных трансферах и финансовых операциях, используя утечки данных. Его называют аналогом известного проекта WikiLeaks. Особенно громкими были публикации о подробностях крупных трансферов Неймара, Роналду, Бэйла, Хамеса и других топ-футболистов.

Сравнительно недавно Football Leaks стали публиковать целую серию инсайдов, но уже не просто вываливать скучные денежные данные и какую-либо дополнительную информацию о зарплатах, а затрагивать очень серьезные темы, которые касаются будущего в мировом футболе.

Суперлига вместо Лиги чемпионов

В 2016 году «Бавария» рассматривала возможность отказа от выступлений в немецкой бундеслиге и Лиге чемпионов, параллельно с этим обсуждая с представителями шести других клубов создание Суперлиги. Слух дошел до клуба, и председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Руменнигге сообщил, что ничего подобного не происходило и никаких планов по выходу из нынешних турниров не существует вообще.

После этого появились подробности от Football Leaks. Интересные и пугающие одновременно:

• Лига чемпионов перестанет существовать с 2021 года (хм, это финал в Санкт-Петербурге или Мюнхене станет последним?).

• Суперлига будет состоять из 16 команд, из которых 11 будут участвовать 20 лет без риска вылета: это «Реал», «Барселона», «МЮ», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Милан», «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ».

• Еще пять клубов будут приглашаться как гости. В первом созыве это: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Интер», «Рома» и «Марсель».

• Документ между всеми клубами будет подписан в ноябре 2018 года, то есть, уже в этом месяце.

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался резко против такого проекта: «Смотреть матч «Ювентус» – «Бавария» каждую неделю будет куда скучнее, чем, например, посмотреть «Ювентус» – «Торино». У меня нет сомнений, я буду сражаться против такой Суперлиги и делать все, что в моих силах».

Чеферин не одинок – правительство Великобритании, согласно информации The Telegraph, назвало создание Суперлиги угрозой для культуры спорта в Англии.

ЧМ-2022 Катару в обмен на покупку «ПСЖ»

Инсайдеры утверждают, что в такой махинации замешан бывший президент Франции Николя Саркози. Сообщается, что он предложил эмиру Катара приобрести парижский клуб в обмен на поддержку Катара при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Кроме того, Саркози просил запустить во Франции футбольный канал BeIN Sports. Клуб куплен, канал запущен, а Катар примет чемпионат мира – все так и получилось.

«ПСЖ» в ответ на эту информацию выпустил длинное обращение, где полностью отверг свою причастность к подобным сделкам и заявил, что всегда действовал в соответствии с законами.

Суперклубы обходили ФФП

На эту тему всегда было и будет много инсайдов. Нынешние заключаются в том, что несколько клубов нашли своеобразные пути для незаконного обхода финансового фэйр-плей.

«ПСЖ», учитывая условия контракта с Министерством туризма Катара, получил с 2011 по 2013 год 215 млн евро в год, а нанятые УЕФА эксперты оценили рыночную стоимость контракта всего в 2,8 млн евро. Скрыться от ФФП парижскому клубу помогали Саркози и нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино.

Руководители «Манчестер Сити» в 2012 году придумали проект под названием «Длинный лук» (длинный лук – это оружие, которое использовали англичане в борьбе с французами в середине прошлого тысячелетия; ФФП в УЕФА придумал француз Мишель Платини). «Ман Сити» создал дочернее предприятие, которое было направлено на работу с акциями и расходами. Кроме того, клуб серьезно завышал выплаты по спонсорским контрактам. Избежать ФФП «Сити» также помогал Инфантино.

Досталось и «Монако», чей владелец Дмитрий Рыболовлев незаконно вкладывал деньги в клуб в обход ФФП, используя сделку с маркетинговым агентством AIM Sport AG. «Монако» в ответ на эту информацию выпустил большое заявление, где все опроверг.

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«Зениту» тоже досталось

Портал theblacksea.eu, ссылаясь на Football Leaks, рассказал, как «Зенит» избежал наказания за нарушение правил ФФП в 2012-2013 годах, указав вторым главным спонсором дочерние компании «Газпрома». Вложение в виде 101 миллиона евро в 2012 году вызвало подозрение в УЕФА. «Газпром» заплатил 20,8 млн за рекламные услуги, выделил 28 млн в виде пожертвования, что не учитывалось в спонсорских взносах, а 80,4 млн отправил пул спонсоров, указанный как «Главный спонсор 2» («Газпром» был «Главный спонсор 1»). Из них 64 млн выделили дочерние компании «Газпрома». В мае 2014-го дело о «Зените» закрыли.

Кроме того, в нарушении правил ФФП подозреваются «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». В первые три команды было вложено 1,65 млрд евро из российских госкомпаний. Как известно, «Динамо» и «Рубин» были отстранены от участия в еврокубках.

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Атака на Инфантино

Как уже говорилось, главу ФИФА обвиняют в том, что он помог «ПСЖ» и «Ман Сити» обойти правила ФФП. Инфантино тайно встречался с руководителями и предлагал компромиссные варианты, к которым не имел права переходить. В мае 2014 года оба клуба достигли соглашения с УЕФА, а позже организацию покинул финансовый эксперт, который занимал пост руководителя следственного комитета ФФП.

Инфантино ответил на обвинения.

«Чтобы сделать что-то лучше, всегда сложно меняться, двигаться вперед и объединять людей. С учетом наших решительных реформ в ФИФА мне всегда было очевидно, что я столкнусь с сильным сопротивлением. Особенно со стороны тех, кто больше не может бесстыдно получать прибыль от системы, частью которой они были. Вот почему я был избран и сосредоточен сейчас только на одном – на улучшении и развитии футбола во всем мире. И сегодня я больше чем когда-либо предан делу и полон решимости и дальше выполнять эту задачу»

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков криминала здесь не видит: «Президентом УЕФА Инфантино никогда не был. Он был генеральным секретарем, и его влияние при Мишеле Платини было минимальным. Самостоятельных решений Инфантино в то время принимать не мог».

Неоднократный победитель Лиги чемпионов использовал допинг

Вероятно, в Европе тут же стали лихорадочно вспоминать, когда это российские клубы побеждали в ЛЧ. Оказалось, что подозрения в допинге на данный момент могут затрагивать не только российский спорт. Новый инсайд оказался прямо-таки зловещим: есть сведения о применении допинга в клубе, который несколько раз выигрывал Лигу чемпионов.

Кто бы это мог быть, в какой временной промежуток, касается ли это вообще только Лиги чемпионов или Кубка чемпионов тоже – вопрос открытый. «Реал» выигрывал три ЛЧ подряд буквально только что, «Барселона» – столько же на коротком промежутке в этом веке, «Интер» и «Бенфика» – в 60-е, «Аякс» и «Бавария» – в 70-е, «Ливерпуль» – в 70/80-е, «Милан» – в 90-е. А может это вообще был «Ноттингем Форест» – двукратный победитель КЧ, тогда и шуметь особо ни к чему? Хотя в любом случае информация будет шокирующей.

Football Leaks обещают больше интересных подробностей и уверяют, что нынешние данные – еще далеко не все, что у них припасены. Но если финансовые махинации с ФФП и даже вопрос допинга у победителя ЛЧ – не изменят футбол в целом, то замена Лиги чемпионов Суперлигой – очень серьезный вопрос, который сейчас обсуждается повсеместно. И однозначного мнения среди болельщиков по нему нет. Или мы ошибаемся?