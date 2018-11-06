Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ

Жуткие события в команде Головина.

Что случилось

Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан по требованию генеральной прокуратуры княжества. Его поместили в изолятор буквально за несколько часов до начала игры против «Брюгге». Сообщается также, что в офисе и на его вилле прошли обыски.

В сентябре 2017 года генпрокурором Монако было возбуждено дело о коррупции и незаконном влиянии. В одной из крупнейших французских газет Le Monde было опубликовано расследование: про Рыболовлева написали, что он использовал связи с высшими чинами, чтобы дать нужный ход судебному делу.

В чем суть дела

Рыболовлев покупал через арт-дилера Иво Бувье картины. В 2015 году русский олигарх подал на Бувье иск, посчитав, что тот обманом присвоил деньги и продавал картины по завышенной цене. Вскоре арт-дилера поймала полиция, но затем отпустила под залог. Через несколько лет Генпрокуратуре Монако стали известны подробности переписки адвоката Рыболовлева с высокими чинами княжества, также было известно, что олигарх сдружился с министром юстиции.

В сентябре Рыболовлев, которого уже начинали подозревать в нарушении закона, покинул Монако, отправившись в отпуск в Лос-Анджелес. Через два месяца уже в Монако его задержала полиция.

Что раскопали Football Leaks

За несколько дней до задержания Football Leaks сообщили, что Рыболовлев незаконно вкладывал деньги в клуб, обходя правила ФФП. Миллиардеру помогало маркетинговое агентство, были задействованы оффшоры в Гонконге и Виргинских островах, о чем не знали в УЕФА. По информации Football Leaks, Рыболовлев инвестировал в обход ФФП 140 миллионов евро.

«Монако» выступил с опровержением этих данных. В клубе заявили, что используется альтернативная стратегия, основанная на продаже игроков, чтобы найти ресурсы, необходимые для его функционирования в соответствии с правилами ФФП.

Слухи о продаже

Год назад, когда завертелся коррупционный скандал, уже ходили слухи о том, что Рыболовлев может продать «Монако», но тогда владелец назвал их вымыслом. В марте нынешнего года Tuttosport сообщил, что русский олигарх намерен выручить за продажу «Монако» 500 миллионов евро и купить «Милан». «Клуб заявляет, что в настоящий момент не ведется никаких переговоров ни о продаже ФК «Монако», ни о покупке ФК «Милан», – сообщили в «Монако». Новая череда слухов пошла нынешней осенью. Теперь они будут звучать все чаще.

Клуб падает все ниже

«Монако» идет предпоследним в Лиге 1 с одной лишь победой после 12 туров. Он был разгромлен в Суперкубке, набрал одно очко в трех матчах Лиги чемпионов и уволил тренера.

В четвертом туре ЛЧ «Монако» у себя дома горел «Брюгге» 0:3 уже к 24-й минуте.

Ниже падать некуда.

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