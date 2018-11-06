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    Русский владелец «Монако» задержан, а клуб позорится в ЛЧ


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    Голосов: 5
    06.11.2018 22:20
    Жуткие события в команде Головина.

    Что случилось

    Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан по требованию генеральной прокуратуры княжества. Его поместили в изолятор буквально за несколько часов до начала игры против «Брюгге». Сообщается также, что в офисе и на его вилле прошли обыски.

    В сентябре 2017 года генпрокурором Монако было возбуждено дело о коррупции и незаконном влиянии. В одной из крупнейших французских газет Le Monde было опубликовано расследование: про Рыболовлева написали, что он использовал связи с высшими чинами, чтобы дать нужный ход судебному делу.

    В чем суть дела

    Рыболовлев покупал через арт-дилера Иво Бувье картины. В 2015 году русский олигарх подал на Бувье иск, посчитав, что тот обманом присвоил деньги и продавал картины по завышенной цене. Вскоре арт-дилера поймала полиция, но затем отпустила под залог. Через несколько лет Генпрокуратуре Монако стали известны подробности переписки адвоката Рыболовлева с высокими чинами княжества, также было известно, что олигарх сдружился с министром юстиции.

    В сентябре Рыболовлев, которого уже начинали подозревать в нарушении закона, покинул Монако, отправившись в отпуск в Лос-Анджелес. Через два месяца уже в Монако его задержала полиция.

    Что раскопали Football Leaks

    За несколько дней до задержания Football Leaks сообщили, что Рыболовлев незаконно вкладывал деньги в клуб, обходя правила ФФП. Миллиардеру помогало маркетинговое агентство, были задействованы оффшоры в Гонконге и Виргинских островах, о чем не знали в УЕФА. По информации Football Leaks, Рыболовлев инвестировал в обход ФФП 140 миллионов евро.

    «Монако» выступил с опровержением этих данных. В клубе заявили, что используется альтернативная стратегия, основанная на продаже игроков, чтобы найти ресурсы, необходимые для его функционирования в соответствии с правилами ФФП.

    Слухи о продаже

    Год назад, когда завертелся коррупционный скандал, уже ходили слухи о том, что Рыболовлев может продать «Монако», но тогда владелец назвал их вымыслом. В марте нынешнего года Tuttosport сообщил, что русский олигарх намерен выручить за продажу «Монако» 500 миллионов евро и купить «Милан». «Клуб заявляет, что в настоящий момент не ведется никаких переговоров ни о продаже ФК «Монако», ни о покупке ФК «Милан», – сообщили в «Монако». Новая череда слухов пошла нынешней осенью. Теперь они будут звучать все чаще.

    Клуб падает все ниже

    «Монако» идет предпоследним в Лиге 1 с одной лишь победой после 12 туров. Он был разгромлен в Суперкубке, набрал одно очко в трех матчах Лиги чемпионов и уволил тренера.

    В четвертом туре ЛЧ «Монако» у себя дома горел «Брюгге» 0:3 уже к 24-й минуте.

    Ниже падать некуда.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 7 ноября 2018, 09:56

      Жаль Монако... Крутой клуб, а в такой заднице оказался(

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 7 ноября 2018, 05:57

      Головин попал.

      3
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 7 ноября 2018, 03:14

      Да по ходу сливают Рыболовлева, чтобы клуб отжать. И кто думает, что на Западе таких схем нет, очень жестоко ошибается - там они отработаны просто гораздо круче, чем у нас, и делается это все "по закону", а наши думали, что они тут наворовали, а там сейчас активы купят и будут жить припеваючи. А все будет так, как в финале "Золотого теленка". Только некоторые новые граждане Израиля могут избежать такой участи, а вот граждане России вряд ли...

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > ivan-football-fan 7 ноября 2018, 23:30

      А их справедливо за попу брать тут должны, и деньги, которые они отсюда увезли, в Россию возвращать. А так все им достанется, и даже тушка нашего олигарха, с которой они, думаю, будут договариваться, но наша страна от этого ничего не выиграет.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 6 ноября 2018, 23:52

      Бедняга Головин, уехал играть, а попал в какой-то блуд. Может зимой купит его из Монако какой-нибудь приличный европейский клуб пока не запороли парня?

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 ноября 2018, 22:28

      Вот он "загнивающий запад"
      Все ровны перед законам и не влияет то сколько у тебя денег.
      Не то что в нашей "Сверхдержаве"((((

      13
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      Рейтинг: +222

      Леший88 > Dellleone 6 ноября 2018, 22:56

      ох сейчас набегут на твой коммент кремлеботы отрабатывать свои 15 рублей)

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Леший88 6 ноября 2018, 22:58

      Обычное дело )
      Пусть отрабатывают свои 50 серебряников Ийуды)

      -1
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      Рейтинг: +139

      Антон Л > Dellleone 7 ноября 2018, 05:23

      Вы в каком-то параллельном мире живете. Иуда получил 30 серебреников.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Антон Л 7 ноября 2018, 09:54

      Параллельный мир заключается в том что вместо 30 я написал 50 ?)))
      Ни когда не запоминают чужие цифры)

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > Dellleone 7 ноября 2018, 14:38

      Ты, дурко, первоисточники поштудируй. Узнай - сколько Иуда получил. И - что такое "сребренники".

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Дедуктор 7 ноября 2018, 18:43

      Без сопливых знаю что делать ))) дебил мля!

      1
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