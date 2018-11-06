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    Football Leaks: «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» в сумме получили от государства 1,65 миллиарда после введения ФФП

    Структура Football Leaks продолжает исследовать финансовые нарушения футбольных клубов. Организация провела работу и в отношении представителей российского чемпионата.

    Было выяснено, что «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» получили от российского государства в лице госкомпаний 1,65 миллиарда евро. Это делалось (и, по сведениям исследователей, делается) с целью обхода правил финансового фэйр-плей.

    Известна позиция клубов на этот счет: они утверждают, что зарабатывать на футболе в России, то есть соответствовать правилам ФФП, невозможно.

    Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

    Источник: The Black Sea

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    06.11.2018 20:05
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +29

      ALF 01 10 ноября 2018, 08:30

      Эх жаль что мы как простые граждане от правительства не чего не получаем ((( хотя делаем не сравнительно пабольше для этого государства , чем эти футболишки .

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 ноября 2018, 10:16

      интересно а почему про Рубин молчат там вообще тёмный лес так же Ахмат вечно жирует игрокам машины за гол Спартаку дарят

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 01:13

      Один Зенит спонсорские бабки отрабатывает, Что ни матч дома, то лям зеленых в кармане. А остальные только спускают.

      -2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > prezent2017 7 ноября 2018, 03:24

      45 млрд. рублей сам стадион, плюс минимум 1.3 млрд. в год обслуга. В прошлом году зенит сыграл 21 домашний матч с посещаемостью 78% никакие 65 млн. рублей матчи не приносят. Доходы в дни матчей это 5% бюджета клуба. Стадион вам сдали за 1 рубль в год(коррупция в чистом виде)!!!!!!!!!!!Зенит самый убыточный клуб рфпл и это без учёта СПРАВЕДЛИВОЙ аренды за стадион. И если бы в уефа не сидели взяточники и не принимали бы штрафы за нарушение ффп, а исключали бы клубы из розыгрышей как это было задумано, то сидел бы зенит исключительно в рфпл и не видел бы ни ЛЧ, ни ЛЕ,

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > zagrizlik 7 ноября 2018, 10:47

      С какого перепугу Зенит самый убыточный клуб рфпл?

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > ilichkadr 7 ноября 2018, 13:27

      С цифрового...убери спонсорские деньги газпрома и его дочерних компаний и посмотри сколько зенит зарабатывает.

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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > zagrizlik 7 ноября 2018, 15:06

      Какие твои доказательства? Ну кроме путсословного чесания языка об нёба? Факты в студию.

      «Зенит» по итогам 2016 года занял первое место в списке европейских клубов по чистой прибыли.

      На этой неделе УЕФА опубликовал отчёт о финансовой деятельности европейских футбольных клубов в 2017 году, согласно которому лучшим в этой сфере стал петербургский «Зенит». С 77 миллионами евро чистой прибыли, «Зенит» обошёл английские «Тотенхэм» (44 млн. евро) и «Манчестер Юнайтед» (34 млн. евро).

      Успехи «Зенита» не впервые отмечаются в финансовых докладах УЕФА. По итогам 2015-го сине-бело-голубые стали единственным в России клубом, завершившим финансовый год с прибылью. Тогда многие поспешили объяснить финансовые успехи «Зенита» продажей двух лидеров команды – бразильца Халка и бельгийца Витселя, однако на конец 2015 года оба футболиста ещё были игроками сине-бело-голубых и их трансферы состоялись летом 2016 года.

      По итогам 2015-го сине-бело-голубые стали единственным в России клубом, завершившим финансовый год с прибылью.

      Согласно отчёту УЕФА, только на спонсорских контрактах и коммерческой деятельности петербургский клуб в 2016 году заработал 52 млн. евро.

      В 2017 году «Зенит» также был активен на трансферном рынке, но на сей раз не столько продавал, сколько активно приобретал футболистов, благо финансовое положение клуба позволяло не экономить на покупке молодых и перспективных игроков, каковыми стали большинство из пришедших в команду в прошлом году футболистов. Те же аргентинцы в составе «Зенита» могут прогрессировать и способны приобрести «добавочную стоимость», так что эти траты вполне можно рассматривать как инвестиции. Примеры тех же Халка, Витселя и Гарая, которые не только помогли «Зениту» улучшить свои спортивные и финансовые показатели (в том числе и за счёт выступления в Лиге чемпионов), но и были проданы за сумму, большую чем та, что на них была потрачена.

      Но даже без учета этих возможных будущих доходов у клуба, если внимательно изучить доклад УЕФА, есть существенные резервы для укрепления своего финансового положения.

      Так, например, по итогам 2016 года «Зенит» остался за пределами топ-20 по продаже билетов на домашние матчи. Что не удивительно – весь отчётный период команда играла на «Петровском», вместительность которого не превышает 20 тысяч зрителей. Существенную же прибавку к средней посещаемости в 2016 году по сравнению с предыдущим сезоном, согласно приведенным в докладе УЕФА данным, получили два российских клуба — московский «Спартак» (четвёртое место и увеличение аудитории в среднем на 7,5 тысячи до 32760 в сезоне 2016/17) и «Краснодар» (пятое место и плюс в среднем 6422 человека до 15886 зрителей). Оба клуба получили этот «бонус» после переезда на новые стадионы.

      «Зенит» справил новоселье на «Крестовском» только в начале нынешнего сезона, но судя по последним данным показатели сине-бело-голубых по части увеличения аудитории будут на порядок выше – порядка 20 тысяч. К слову, по итогам 2016 года примерно с такими же цифрами вышел в лидеры английский «Вест Хэм», аудитория которого выросла на 22 тысячи и составила в среднем почти 57 тысяч на домашних матчах. «Зенит» близок к этим цифрам, хотя пока не является полноценным хозяином нового стадиона в Петербурге. Лишь в декабре прошлого года в администрации города принято решение и подписан официальный документ о передаче новой арены в управление клубу, однако сама передача пока ещё не состоялась.

      Став полноценными хозяевами «Крестовского» сине-бело-голубые вполне способны улучшить свои показатели по посещаемости арены и продаже билетов на домашние матчи.

      Именно удачные с финансовой точки зрения сделки по продаже Халка (56 млн. евро), Витселя и Гарая (клуб выручил по 24 млн. евро за каждого игрока) позволили «Зениту» по итогам года вырваться в лидеры футбольной Европы.

      О том, что интерес к команде растёт косвенно свидетельствует и другая цифра, прозвучавшая в докладе УЕФА — официальный сайт «Зенита» расположился на 13-м месте в рейтинге посещаемости ресурсов европейских клубов. В сентябрь 2017 года количество уникальных посетителей fc-zenit.ru составило 2 миллиона 100 тысяч, в итоге «Зенит» опередил по этому показателю итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», а также мадридский «Атлетико» и лишь немного (в 480 тысяч) уступив мюнхенской «Баварии».

      Доклад УЕФА стал своеобразным доказательством того, что российские клубы способны зарабатывать деньги. Согласно сухим цифрам финансовых экспертов УЕФА, при грамотном подходе не только сугубо частный, но и принадлежащий богатой газовой корпорации клуб способен быть успешным и прибыльным.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > GoldPlayFIFARus9 7 ноября 2018, 15:18

      о чём материал? о продаже халка и витселя, деньги за которых были просраны мгновенно, и куплены они были дороже, чем проданы если ты забыл? О посещаемости сайта?
      Весь тот бред, что ты зацитировал был после 16-го года, когда зенит заключил с уефа мировое соглашение и ему по сути обнулили долги по ффп. Потом Газпром и его дочки залили команду деньгами и она из убыточной стала прибыльной за один год. Если бы тебе была интересна суть, а не дерьмо написанное школьниками(или тупыми журнашлюхами) ты бы инфу нашёл в интернете без проблем. И что про стадион нечего сказать? Пустозвон тут ты тем более мало образованный, если даже не можешь пользоваться простой математикой и посчитать долю вливаний гос.компаний в эту помойку и остаточный доход с рекламы,телеправ и билетов.

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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > zagrizlik 7 ноября 2018, 15:38

      И так, вопрос остаётся прежний, какие твои доказательства, кроме пустословного чесания об нёбо? Я привёл конкретный цифры, с самого официального источника что только может быть. Что-то есть кроме "ВыВсёВёрти"?

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      GoldPlayFIFARus9 > zagrizlik 7 ноября 2018, 15:39

      Ты в глаза долбишься? Что за тупые вопросы "о чём материал"? Материал о прибыли Зенита в последние года(не ДОХОДАХ, а именно ПРИБЫЛИ).
      Согласно отчёту УЕФА, только на СПОНСОРСКИХ КОНТРАКТАХ И КОМЕРЧЕСКОЙ деятельности петербургский клуб в 2016 году заработал 52 млн. евро.

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      zagrizlik > GoldPlayFIFARus9 7 ноября 2018, 17:09

      Поздравляю, а вливания ежегодные в зенит 150-170 млн.евро.Если мама даёт тебе 1000р в день сколько ты зарабатываешь? Правильно 0!!!!! Это пожертвования, так вот вся прибыль зенита это пожертвования от газпрома и дочерних компаний. Зенит убыточный клуб...А спонсорские пожертвования сегодня есть, а завтра нет. Я тебе сказал про эти цифры уже всё. Уйдёт газпром и его дочки конец зениту.

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > zagrizlik 7 ноября 2018, 18:06

      Откуда ты взял ежегодные вливания в зенит 150-170 млн.евро? Дай ссылку где пишут о спонсорских деньгах и т.д. Ещё Семак, будучи помощником у Лучано давал интервью, что Зенит способен существовать самостоятельно.

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      zagrizlik > ilichkadr 7 ноября 2018, 18:37

      Инет и профильные сайты вам в помощь или пальцы сломаны?Бюджет зенита и его спонсоры не являются тайной. ЦСКА тоже существует с огромными долгами за стадион. Но вот покупать себе игроков на 50 лямов в год не способен.

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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > zagrizlik 7 ноября 2018, 20:17

      То есть ссылок и доказательств у тебя нет, да? Поздравляю,ты обычный балабол

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      ilichkadr > zagrizlik 7 ноября 2018, 20:22

      Дурака-то не включай. Если что-то здесь кукарекаешь, то будь добр дать ссылку на источник. Бомбардир и тот предохраняется, а ты лишь бы брякнуть.

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      zagrizlik > GoldPlayFIFARus9 7 ноября 2018, 20:46

      Учу дебила дословно вводишь в поисковик предложение "формирование бюджетов клубов рфпл" итого профит и счастье.

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      zagrizlik > ilichkadr 7 ноября 2018, 20:47

      Учу второго дословно вводишь в поисковик предложение "формирование бюджетов клубов рфпл" итого профит и счастье.

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > zagrizlik 7 ноября 2018, 21:17

      Даже ни секунды сомнения не было, что счастье ты находишь на профильном сайте Soccer.ru. Погугли чуток и отыщешь, что бомбардир это выкидыш Soccer.ru. Почитай кто хозяева, чем занимаются, где редакция издания и т.д. и т.п.

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > zagrizlik 7 ноября 2018, 21:32

      Хватит воду лить, жду ссылок на доказательства твоих слов, балабол. Хотячто-то мне подсказывает что ты не найдёшь ни одной,потому что у тебя их нет

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > ilichkadr 8 ноября 2018, 02:23

      РБК, спортс и прочие так же профильные выкидыши бомбардира? Эти данные опубликованы везде.

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > GoldPlayFIFARus9 8 ноября 2018, 02:24

      Жди хоть до второго пришествия, обслужишь себя сам. Дурачок всеверующий.

      0
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > zagrizlik 8 ноября 2018, 02:59

      Так и думал,что ты лишь балабол, который не может ответить за свои слова. Слив засчитан

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      zagrizlik > GoldPlayFIFARus9 8 ноября 2018, 03:03

      Аналогично нытик со сломанными пальцами. Слив тебе засчитан.

      0
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      GoldPlayFIFARus9 > zagrizlik 8 ноября 2018, 03:22

      Нет, слив тебе засчитан, я предоставил конкретные данные с официального источника. Ты НИЧЕГО не предоставил. Так что слился именно ты, балабол

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > zagrizlik 8 ноября 2018, 09:19

      Не, у бомбардира выкидышей пока нет, поскольку он сам выкидыш Soccer.ru. Написать можно где угодно и всё, что угодно, но подписаться под своей инфой никто не подпишется. Видимо заметил, как подается подобная инфа? Скажу тебе по секрету, что в инете истинную правду никто и никогда не писАл и не напишет.

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 7 ноября 2018, 00:12

      фейковый вброс от иносми, чтобы в очередной раз обкакать нашу страну, а народ купился на дешёвку...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 6 ноября 2018, 23:13

      "Разбудите меня через 100 лет и спросите, что сейчас творится в России, и я вам отвечу сразу — пьют и воруют".
      Михаила Зощенко (с)

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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 6 ноября 2018, 23:08

      Да у нас всё как всегда, государство только п*здиT и распиливает бабки. Уверен,это касается всех 16-и клубов РФПЛ, просто пока раскрыли только 3(возможно). Экономика просто мёртвая, управляют абсолютно не компетентные люди, откуда у нас может быть прогресс? Только и выживает за счёт природных ресурсов,коих ни в одной стран мира столько нет

      4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 ноября 2018, 22:02

      Зенит», «Локомотив» и «Динамо» получили и получают от российского государства в лице госкомпаний "денужку"на содержание клубов, кто то может спорить ,что это не так.Вот только одно очевидно, все финансовые" вливания"в нашем государстве не прозрачны ,а в большей степени "туманны и мутны"

      4
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > fanchik 6 ноября 2018, 22:06

      ты в глаза долбишься ?! Почему такие как ты пытаются все время очернить наше государство?! Посмотри на Фифа и Уефа какие там фин. вливание и насколько они прозрачны, и так везде во всем мире где крутятся большие деньги

      -1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik > Vagner44 6 ноября 2018, 22:43

      Ты долбишься в другое место и тебе это нравиться , и нравиться что в стране , и не только в футболе, многое "отмывается и распиливается". Раз киваешь на уефа и фифа , и берешь пример оттуда ,значит ты такой умный и правильный и радуешься что размеры "не прозрачности" у нас по меньше.А страну я не очерняю к твоему сведению, а лишь высказал свое мнение.

      4
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > fanchik 6 ноября 2018, 22:54

      я сослался на уефа и фифа только лишь потому что даже тебе малограмотному должно быть известно что там творится. Меня клинет когда такие как ты везде приписывают нашу страну, и выставляют ее в негативном свете, хотя такая же дичь везде во всем мире где есть колоссальные деньги.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 22:01

      Не знаю я правда это или нет. Зенит получил 57 лямов спонсорских от Газпрома, так и Шальке примерно столько же получил. Локо на полном содержании РЖД, 4-5 лярда им отваливают ежегодно деревянными, Динамо непонятно откуда деньги берет. Ну и сумму за сколько лет насчитали, интересно?

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > prezent2017 6 ноября 2018, 22:27

      Втб

      0
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      Рейтинг: +453

      тёска > Дима Цэ 6 ноября 2018, 22:35

      ипотеку они там берут

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 21:43

      как говорил Райкин когда уборщица не выйдет на работу ОЙ ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2655

      swot1205 6 ноября 2018, 21:37

      конечно, а мы бензин покупаем по 45 р и билет на РЖД стоит дороже чем на самолет....молодцы, так держать. Россия процветает

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > swot1205 6 ноября 2018, 21:47

      Так покупаем же по 45 р? Значит и не бедные вовсе, поскольку на своем авто в Европу гоняем, а там цены будь здоров: АИ 95 Андорра =89.7р., Греция - 125.13р., Норвегия-133.74р. и т.д.

      1
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      ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 > ilichkadr 6 ноября 2018, 21:58

      ты совершенно прав!

      -1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > swot1205 6 ноября 2018, 21:59

      я так полагаю ты не сильно умен, но все же объясню, мы платил за бенз 45 р потому что литр сырой нефти на межд. торгах стоит порядка 32-35 руб, надбавка на бенз. в 10-12 руб обусловлена расходами на транспортировку и переработку нефти. Торговать бензом/нефтью ниже чем на торгах мы не можем, потому что все сделки осуществляются в долларах а не в рублях, в свою очередь от доллара мы отказаться не можем потому что ЦБ России не принадлежит России, как это парадоксально не звучало, а принадлежит ФРС . От сюда и все проблемы в России, пока мы завязаны на долларе будем жить в жопе.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > Vagner44 6 ноября 2018, 22:03

      Меня иногда аж клинить начинает. Все плачутся ценами, маленькими зарплатами.............., но как выглянешь с балкона яблоку некуда упасть от Мерсов, БМВ, АУДИ...............Беднота заставила всю территорию, хоть вертолет покупай, чтобы добраться до ларька

      2
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > swot1205 6 ноября 2018, 22:15

      В порядке справки: Созданный Б.Н.Ельциным ЦБ России, как частная банковская организация, существует исключительно как отделение Федеральной резервной системы США (ФРС США), так же частной банковской организации Ротшильдов и Рокфеллеров. Статья 22 Закона «О Центральном банке Российской Федерации» отвечает на все вопросы.

      2
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > ilichkadr 6 ноября 2018, 22:58

      все таки есть на этом сайте адекватные люди, которым известны причины и следствия))) 100% поддержка

      1
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