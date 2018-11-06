Football Leaks: «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» в сумме получили от государства 1,65 миллиарда после введения ФФП

Структура Football Leaks продолжает исследовать финансовые нарушения футбольных клубов. Организация провела работу и в отношении представителей российского чемпионата.

Было выяснено, что «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» получили от российского государства в лице госкомпаний 1,65 миллиарда евро. Это делалось (и, по сведениям исследователей, делается) с целью обхода правил финансового фэйр-плей.

Известна позиция клубов на этот счет: они утверждают, что зарабатывать на футболе в России, то есть соответствовать правилам ФФП, невозможно.

Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг