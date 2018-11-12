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    Под голы «ПСЖ» использовали VAR четыре раза за матч. Дважды была отмена


    4
    Голосов: 3
    12.11.2018 01:05
    Но «Монако» разбили и так.

    «ПСЖ» издевался над защитой «Монако» и мог забить раз десять. Уже в первом тайме все голы гостевой команды проверялись системой VAR, что не всегда идет на пользу количеству голов. В ситуации с двумя мячами Кавани судьи увидели офсайд, но арбитры у экранов помогли принять правильное решение. Голы уругвайца все-таки засчитали. Перед самым перерывом в ворота «Монако» забил и Юлиан Дракслер. Немец порадовался, но тут VAR сыграла против парижан: у Дракслера нашли офсайд.

    В твиттере «ПСЖ» устроили голосование, сделает ли Кавани хет-трик. Уже через пару минут после начала обсуждения Кавани вколотил свой третий мяч в матче. Он стал первым игроком «ПСЖ» с 1979 года, который трижды забил в ворота «Монако». Уругвайцу эта игра явно удалась.

    Зато во втором тайме от VAR страдал уже Мбаппе. Килиан забил «Монако», отказался праздновать мяч, а потом его гол отменили.

    Всего «ПСЖ» забил четыре гола.

    Клуб одержал 13-ю победу в чемпионате, Кавани зажег, а «Монако» снова ужасен. Что же будет дальше?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 25 ноября 2018, 20:45

      всё предсказуема.Монако в этом году бьют все,кто хочет.печально.

      0
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 14 ноября 2018, 16:36

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 13 ноября 2018, 07:22

      Вот так дела... а помнится была статья Монако для Головина лучший вариант.... это ж как судьба повернула....

      0
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      Рейтинг: +24993

      bset 12 ноября 2018, 08:04

      Ну тут по сути для Монако ничего не решалось - результат был известен заранее (кроме количества голов). Надо будет смотреть на игры против соседей по таблице. Если их не будут обыгрывать, это Лига 2 стопроцентная.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 ноября 2018, 06:10

      будет вылет

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 12 ноября 2018, 05:24

      +++

      -1
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