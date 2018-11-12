Под голы «ПСЖ» использовали VAR четыре раза за матч. Дважды была отмена

Но «Монако» разбили и так.

«ПСЖ» издевался над защитой «Монако» и мог забить раз десять. Уже в первом тайме все голы гостевой команды проверялись системой VAR, что не всегда идет на пользу количеству голов. В ситуации с двумя мячами Кавани судьи увидели офсайд, но арбитры у экранов помогли принять правильное решение. Голы уругвайца все-таки засчитали. Перед самым перерывом в ворота «Монако» забил и Юлиан Дракслер. Немец порадовался, но тут VAR сыграла против парижан: у Дракслера нашли офсайд.

twit text — Ajansspor (@ajansspor) 11 ноября 2018 г.

В твиттере «ПСЖ» устроили голосование, сделает ли Кавани хет-трик. Уже через пару минут после начала обсуждения Кавани вколотил свой третий мяч в матче. Он стал первым игроком «ПСЖ» с 1979 года, который трижды забил в ворота «Монако». Уругвайцу эта игра явно удалась.

twit text — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 11 ноября 2018 г.

Зато во втором тайме от VAR страдал уже Мбаппе. Килиан забил «Монако», отказался праздновать мяч, а потом его гол отменили.

twit text — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 11 ноября 2018 г.

Всего «ПСЖ» забил четыре гола.

twit text — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 11 ноября 2018 г.

Клуб одержал 13-ю победу в чемпионате, Кавани зажег, а «Монако» снова ужасен. Что же будет дальше?