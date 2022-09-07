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  • Почему «Челси» уволил Томаса Тухеля: это из-за разногласий с руководством, игроками и отказа покупать Роналду

Почему «Челси» уволил Томаса Тухеля: это из-за разногласий с руководством, игроками и отказа покупать Роналду

7 сентября 2022, 14:26
5

Немецким тренерам не везет на старте сезона Лиги чемпионов. Доменико Тедеско уволили из «Лейпцига» после кошмарного поражения от «Шахтера» (на самом деле он завалил старт в целом). Но куда более неожиданным стало увольнение Томаса Тухеля из «Челси».

Как клуб объяснил свою позицию

Вот заявление на сайте «Челси»:

«От лица всех в «Челси» клуб хотел бы поблагодарить Томаса и его штаб за приложенные во время работы усилия. Томас по праву займет место в истории «Челси» после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Новые владельцы провели 100 дней во главе клуба. Они продолжают упорную работу по продвижению клуба вперед. Новые владельцы считают, что настало время сменить тренера.

Тренерский штаб «Челси» возьмет на себя тренировки и подготовку команды к предстоящим матчам. Клуб быстро продвигается к назначению нового тренера.

Дальнейших комментариев не будет до назначения нового тренера».

Увольнение Тухеля было нелогичным: клуб потратил огромные деньги на него и расстался после нормального старта

Давайте зафиксируем следующее.

Первое – у Тухеля нормальный старт сезона в «Челси». Да, была неудача в Лиге чемпионов. Да, было два поражения в АПЛ. Но в ЛЧ состоялась всего лишь одна встреча – все впереди. А в Премьер-лиге «Челси» идет шестым с минимальным отставанием от топ-4.

Второе – Тухель готовил команду к новому сезону. Новый тренер начнет работу в ускоренном режиме и с отвратительным календарем.

Третье – владельцы знатно вложились в Тухеля в межсезонье. «Челси» потратил 281 млн евро на Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмеку и Пьера-Эмерика Обамеянга – все трансферы были согласованы с Томасом Тухелем.

Четвертое – еще 20-го августа Тухель говорил, что обсуждает новый контракт с «Челси». Ситуация поменялась меньше, чем за три недели.

Пятое – владелец «Челси» Тодд Боэли говорил, что клуб доверяет Тухелю: «Нам нравится работать с Томасом. Мы видим, как команда прогрессирует при нем. Думаю, с ним «Челси» достигнет больших побед». Спустя два месяца «Челси» уволил Тухеля.

Почему «Челси» все-таки уволил Тухеля? Есть версия о конфликте с владельцами и игроками

Пока что нет никакой точной информации – никто из действующих лиц не дал подробное интервью об этой ситуации. Инсайды не отображают полную картину, но некоторые источники, близкие к клубу, могут сформировать первичное объяснение случая. Пример – журналист Мэтт Лоу, не раз дававший точные инсайды о жизни клуба (к примеру, он один из первых сообщил о переходе Рахима Стерлинга в «Челси»). Вот его информация:

• Результаты после шести туров АПЛ и первого в ЛЧ не влияют на ситуацию: клуб задумался о смене тренера раньше. А Тодд Боэли принял решения до матча с «Динамо».

Тодд Боэли

• Возросло недоверие игроков к Тухелю: он часто ротировал состав, менял позиции. У футболистов возникало много вопросов, почему они в старте или нет, почему часто занимают не свое место на поле.

• Боэли был готов строить долгосрочный проект с Тухелем и думал так летом, но в последнее время из-за ряда разногласий поменял мнение. С начала этой недели «Челси» рассматривал новых кандидатов на должность главного тренера.

• Одна из причин конфликтов – недовольство Тухеля, что Боэля возложил на него дополнительную ответственность после трансферного окна. Кстати, позиция владельца легко объясняется: (еще раз) все переходы были согласованы с Тухелем.

• Внезапно: Боэли не понравилось, что Тухель отказался от приобретения Роналду.

Что будет дальше

Томас Тухель – очевидно будет искать новую работу. «Челси», по данным Daily Mail, выплатит ему неустойку в 13 млн фунтов. Тренерский штаб Тухеля получит 2 млн.

«Челси» займется поисками нового тренера. Английские медиа называют такие:

  • Грэм Поттер из «Брайтона». Говорят, главный кандидат, «Челси» уже связывался с ним;
  • Кто-то пишет про Зинедина Зидана. Кто-то – про Маурицио Почеттино. Но авторитетные источники не подтверждают эту информацию.

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Англия Челси Тухель Томас
Комментарии (5)
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JTherry
1662551043
на мой взгляд, названные кандидатуры (Поттер, Зидан, Почеттино) на смену Тухеля, не вполне равноценны и, спустя время, будут вынуждены искать смену уже этим персонам... да и все усиление согласовывалось с Тухелем, значит, знал, как его использовать, а новым тренерам придется быстро входить в курс дела и давать результат... не будет результата - так же с неустойкой на выход...
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raritet
1662553261
Лично я вижу в этом продолжение эпопеи с Абрамовичем. Такое свинство со стороны АПЛ никогда не проходит бесследно. Думаю, что в этом сезоне ожидать Челси в 7 команд АПЛ, без ЛЧ.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1662562240
Кобелева.
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zigbert
1662570905
Просто бездумное руководство. Для реализации своих планов Тухель и набрал новых игроков под себя а их оказалось немало. Теперь новый тренер может столкнуться с новыми проблемами по составу.
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моэм
1662734801
Странное выражение " у игроков возникали вопросы" в.т.ч и новых ...их обязанность как можно лучше выполнять свою работу на месте где их поставил тренер , а не указывать тренеру как работать ему ... при формировании игры на будущее у тренера должна быть свобода пробовать и экспериментировать выясняя потенциал состава , а на это нужно время и право на ошибку .
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