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Грэм Поттер
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Грэм Поттер - новости
Швеция
Англия
20 октября 1975 (51)
Тренер
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Тренер Швеции назвал причину разгрома от Франции
1 июля
«Вест Хэм» платит зарплату трем главным тренерам
7 февраля
Экс-главный тренер «Челси» возглавил сборную Швеции
2025.10.20 11:15
Экс-тренер «Челси» возглавит сборную Швеции
2025.10.17 23:14
Лондонский клуб АПЛ уволил главного тренера
2025.09.27 12:44
8
Лэмпард может в третий раз возглавить команду АПЛ
2025.09.18 16:50
2
Моуринью может вернуться в АПЛ после 4-летней паузы
2025.09.02 15:15
Фото
«Вест Хэм» назначил нового тренера
2025.01.09 11:25
Клуб АПЛ сменит экс-тренера «Реала» на экс-тренера «Челси»
2025.01.06 20:33
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.12.03 21:56
«Рома» рассматривает семь тренеров
2024.11.04 14:02
7
Сборная Англии рассматривает пять тренеров
2024.09.11 23:11
Сборная Англии рассматривает четырех тренеров на замену Саутгейту
2024.08.06 00:47
3
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
«Челси» по-прежнему платит Поттеру 200 тысяч в неделю, несмотря на увольнение в 2023-м
2024.07.18 20:37
6
«Манчестер Юнайтед» рассматривает двух тренеров на случай увольнения тен Хага
2024.05.09 14:28
3
В Англии назвали еще одного кандидата на пост тренера «МЮ» вместо тен Хага
2023.12.14 12:24
4
Стало известно, кто может заменить тен Хага в случае захода в клуб миллиардера Рэтклиффа
2023.10.22 12:31
Сборная Англии рассматривает трех тренеров на замену Саутгейту
2023.10.20 14:14
Экс-тренер «Челси» Поттер дал ответ «Лиону»
2023.09.07 12:36
1
«Лион» заинтересован в назначении экс-тренера «Челси»
2023.09.07 08:44
Экс-тренер «Челси» Поттер получил предложение из Франции
2023.05.13 11:11
Футболисты «Челси» дали Поттеру два прозвища – они считали тренера слишком мягким
2023.04.04 15:46
1
«Челси» после смены владельца потратил более 50 миллионов на тренеров
2023.04.04 13:35
2
Фото
Один игрок «Челси» лайкнул пост про отставку Поттера
2023.04.04 00:29
3
В Англии сообщили, сколько Поттеру заплатят за увольнение из «Челси»
2023.04.03 22:58
Поттер ответил на предложение возглавить «Лестер»
2023.04.03 19:57
3
«Челси» рассматривает пятерых тренеров на замену Поттеру
2023.04.03 18:14
4
Тухель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»: оба покинули клуб в этом сезоне
2023.04.03 15:59
1
Клуб АПЛ заинтересован в назначении Поттера, уволенного из «Челси»
2023.04.03 12:00
1
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